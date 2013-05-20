PCMark 8 benchmark aracı yeni testlerle Haziran sonuna doğru yayınlanacak





Masaüstü ve mobil platformlar için sunduğu benchmark yazılımları ile tanıdığımız Futuremark, PCMark 8 adlı yeni benchmark yazılımı için çalışmalarını hızlandırmış durumda. Haziran ayının sonlarına doğru dağıtıma başlaması beklenen yazılım, önceki sürümlerden farklı olarak yeni testler de sunuyor.





PCMark 8 hem Windows 7 hem de Windows 8 ile uyumlu olarak çalışıyor. PCMark benchmark yazılımları genelde webde gezinti, fotoğraf düzenleme, video sohbet, yazı ve oyun gibi senaryolar üzerinde testlerini yaparken, yeni sürüm farklı olarak ilk kez batarya ve yerleşik yazılım testlerini de pakete ekliyor.





PCMark 8 her benchmark testi için batarya ölçümü yapabilirken, daha gerçekçi sonuçlar için batarya boşalana kadar test yapmayı sürdürüyor. PCMark 8 ayrıca 3. taraf güç ölçüm ekipmanlarını da destekliyor. Yazılım olarak ise Adobe ve Microsoft’un verimlilik ve üretkenlik uygulamaları da pakette yerini alıyor.





PCMark 8, Benchmark Geliştirme programı üyelerinin katkılarıyla geliştirildi. Bu programda Acer, AMD, Condusiv Technologies, Dell, HGST, HP, Intel, Microsoft, NVIDIA, Samsung, SanDisk, Seagate ve Western Digital firmaları bulunuyor.





PCMark 8 yine ücretsiz temel versiyondan profesyonel versiyona kadar değişen paketlerde kurumsal müşterilere sunulacak. Yazılımın şu an final aşamasında olduğu belirtiliyor.

http://www.futuremark.com/benchmarks/pcmark8