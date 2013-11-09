PCalc, iPhone 5s ve iPad'ler için 64-bit işlem yeteneğiyle güncellendi

iOS platformunun sevilen bilimsel hesap makinesi uygulamalarının başında gelen PCalc, yeni iPad'ler ve iPhone 5s ile birlikte hayatımıza giren mobil cihazlarda 64-bit işlem yeteneğine kavuştu.

Sadece 64-bit desteği değil, birçok hata gidermesi ve yenilikle uygulamayı zengilenştiren 3.1 güncellemesinin içerdiklerinden bazıları şöyle:

iPhone 5s ve yeni iPad'lerde 64-bit desteği

Yeni Samurai Night teması

Ortam yeterince karanlık olduğunda Samurai Night temasına otomatik olarak geçme özelliği

Hesaplama modunda otomatik olarak ondalık ayırıcı girme ve ekranı iki ondalıklı veriye uygun hale getirme

Hesap makinesi üzerindeki simgeleri ve rakamları kalınlaştırabilme

Ondalık sistemde değilken derece / radyan tuşunu işlevsizleştirebilme

Durum barını gizlerken ortaya çıkan problem giderildi

VoiceOver'ı kullanarak kaydırıcıları ayarlarken ortaya çıkan problem giderildi

Çift ağırlıklı durum barı ile ilgili sorun giderildi

Birim çevirileri içerisinde yoğunluk bölümündeki yanlış sıralama düzeltildi

Satış fiyatı 25 TL olan bilimsel hesap makinesi uygulaması PCalc'ın App Store'daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilir ve dilerseniz satın alabilirsiniz:

PCalc - The Best Calculator - TLA Systems Ltd.