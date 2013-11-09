PCalc, iPhone 5s ve iPad'ler için 64-bit işlem yeteneğiyle güncellendi

Haber Editörü
iOS platformunun sevilen bilimsel hesap makinesi uygulamalarının başında gelen PCalc, yeni iPad'ler ve iPhone 5s ile birlikte hayatımıza giren mobil cihazlarda 64-bit işlem yeteneğine kavuştu.
Sadece 64-bit desteği değil, birçok hata gidermesi ve yenilikle uygulamayı zengilenştiren 3.1 güncellemesinin içerdiklerinden bazıları şöyle:
- iPhone 5s ve yeni iPad'lerde 64-bit desteği
- Yeni Samurai Night teması
- Ortam yeterince karanlık olduğunda Samurai Night temasına otomatik olarak geçme özelliği
- Hesaplama modunda otomatik olarak ondalık ayırıcı girme ve ekranı iki ondalıklı veriye uygun hale getirme
- Hesap makinesi üzerindeki simgeleri ve rakamları kalınlaştırabilme
- Ondalık sistemde değilken derece / radyan tuşunu işlevsizleştirebilme
- Durum barını gizlerken ortaya çıkan problem giderildi
- VoiceOver'ı kullanarak kaydırıcıları ayarlarken ortaya çıkan problem giderildi
- Çift ağırlıklı durum barı ile ilgili sorun giderildi
- Birim çevirileri içerisinde yoğunluk bölümündeki yanlış sıralama düzeltildi
Satış fiyatı 25 TL olan bilimsel hesap makinesi uygulaması PCalc'ın App Store'daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilir ve dilerseniz satın alabilirsiniz:
PCalc - The Best Calculator - TLA Systems Ltd.
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