Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

PCalc, iPhone 5s ve iPad'ler için 64-bit işlem yeteneğiyle güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
381
1
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
PCalc, iPhone 5s ve iPad'ler için 64-bit işlem yeteneğiyle güncellendi

iOS platformunun sevilen bilimsel hesap makinesi uygulamalarının başında gelen PCalc, yeni iPad'ler ve iPhone 5s ile birlikte hayatımıza giren mobil cihazlarda 64-bit işlem yeteneğine kavuştu.

Sadece 64-bit desteği değil, birçok hata gidermesi ve yenilikle uygulamayı zengilenştiren 3.1 güncellemesinin içerdiklerinden bazıları şöyle:

  • iPhone 5s ve yeni iPad'lerde 64-bit desteği
  • Yeni Samurai Night teması
  • Ortam yeterince karanlık olduğunda Samurai Night temasına otomatik olarak geçme özelliği
  • Hesaplama modunda otomatik olarak ondalık ayırıcı girme ve ekranı iki ondalıklı veriye uygun hale getirme
  • Hesap makinesi üzerindeki simgeleri ve rakamları kalınlaştırabilme
  • Ondalık sistemde değilken derece / radyan tuşunu işlevsizleştirebilme
  • Durum barını gizlerken ortaya çıkan problem giderildi
  • VoiceOver'ı kullanarak kaydırıcıları ayarlarken ortaya çıkan problem giderildi
  • Çift ağırlıklı durum barı ile ilgili sorun giderildi
  • Birim çevirileri içerisinde yoğunluk bölümündeki yanlış sıralama düzeltildi

Satış fiyatı 25 TL olan bilimsel hesap makinesi uygulaması PCalc'ın App Store'daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilir ve dilerseniz satın alabilirsiniz:

PCalc - The Best Calculator - TLA Systems Ltd.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
HeavyClocker 6 yıl en beğenilen
Telefonunda bilimsel hesap makinesi kullanan pek kişi görmedim
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
HeavyClocker 6 yıl en beğenilen
Telefonunda bilimsel hesap makinesi kullanan pek kişi görmedim
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl WD Blue Slim 1 TB sabit disk video inceleme 6 yıl 2si1 "Freni Boşalan Kamyon Misali Kontrolsüz" Teknoloji ve Oyun Programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim