Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ram ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

PQI, 2000MHz'de çalışan 8GB ve 12GB kapasiteli DDR3 bellek kitlerini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
5,5b
1
6
Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Tayvan merkezli bellek ve depolama çözümleri üreticisi PQI, yüksek kapasiteli performans belleklerini duyurdu. Turbo serisi altında hazırlanan 8GB ve 12GB kapasiteli bellek kitlerinde, 2000MHz'de çalışan 4GB DDR3 bellek modülü kullanılıyor. 8 katmanlı baskılı devre kullanan ve üzerinde 8 adet 256 BGA yongası bulunan bellek modülünün serin tutulması içinse özel tasarımlı Alüminyum soğutucuya yer veriliyor. 1.65v geriliminde 9-11-9-27 zamanlamaları ile gelen yeni bellek kitleri, Intel XMP teknolojisini destek veriyor ve uyumlu anakartlarda daha agresif erişim süreleriyle çalışabiliyorlar.

Ömür boyu garanti ile satışa sunulacak 8GB ve 12GB kapasiteli DDR3-2000MHz bellek kitlerinin fiyatları ise henüz açıklanmadı.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
vidoko 9 yıl
bence home kullanıcıyı da içerisine alıyor ama biraz yakın gelecek olmuş:)) yakında 2011 yılında artık anakartlarda 32 gb vs destekli anakart çıkarttıktansonra win 7 de birzdaha fazla rem desteği sunarsa oazaman neden alınmasın ..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sonsuzuncu 9 yıl

vidoko
bence home kullanıcıyı da içerisine alıyor ama biraz yakın gelecek olmuş:)) yakında 2011 yılında artık anakartlarda 32 gb vs destekli anakart çıkarttıktansonra win 7 de birzdaha fazla rem desteği sunarsa oazaman neden alınmasın ..

Win7 128 gb'a kadar ram destegi sunuyor diye biliyorum, -|^
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 9 yıl
normal bir ev kullanıcısı için 12GB çok yüksek bir rakam.. zaten ev kullanıcılarınıda hedef almıyordur...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
abdulmusavvir 9 yıl
Fiyatların düşmesi lazım, 2 sene öncesinden daha pahalıya satıyorlar, piyasayı kuruttular, bunlar yüzünden millet sistem toplamıyo.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fenerista 9 yıl
2000 mhz 1.65volt diyor. Bazı yeni çıkan bellekler hala çok daha düşük hıza rağmen (örneğin 1200 mhz) 1.8 volt kullanabiliyorlar. Bilmediğim bir şey mi var ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl MAXFLASH Rapstore 128GB SSD Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim