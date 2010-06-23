PQI, 2000MHz'de çalışan 8GB ve 12GB kapasiteli DDR3 bellek kitlerini duyurdu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Tayvan merkezli bellek ve depolama çözümleri üreticisi PQI, yüksek kapasiteli performans belleklerini duyurdu. Turbo serisi altında hazırlanan 8GB ve 12GB kapasiteli bellek kitlerinde, 2000MHz'de çalışan 4GB DDR3 bellek modülü kullanılıyor. 8 katmanlı baskılı devre kullanan ve üzerinde 8 adet 256 BGA yongası bulunan bellek modülünün serin tutulması içinse özel tasarımlı Alüminyum soğutucuya yer veriliyor. 1.65v geriliminde 9-11-9-27 zamanlamaları ile gelen yeni bellek kitleri, Intel XMP teknolojisini destek veriyor ve uyumlu anakartlarda daha agresif erişim süreleriyle çalışabiliyorlar.
Ömür boyu garanti ile satışa sunulacak 8GB ve 12GB kapasiteli DDR3-2000MHz bellek kitlerinin fiyatları ise henüz açıklanmadı.
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Win7 128 gb'a kadar ram destegi sunuyor diye biliyorum, -|^