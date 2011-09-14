PS Vita 17 Aralık'ta Japonya'da satışa sunuluyor, yanında 26 iddialı oyun var

Haber Editörü
Sony'nin taşınabilir oyun konsolu pazarında hakimiyetini devam ettirmek için üzerinde çalıştığı 4 çekirdekli ve 5 inçlik OLED dokunmatik ekranlı PS Vita modeli için çıkış tarihi konusunda uzun süredir polemikler devam ediyordu.
Tokyo'da başlayacak oyun fuarı öncesi Sony bir basın toplantısı düzenleyerek merakla beklenen PS Vita'nın Japonya için çıkış tarihini açıkladı.
Buna göre PS Vita modeli ilk olarak Japonya'da 17 Aralık'ta piyasada olacak. Ön siparişler ise 15 Ekim'de alınmaya başlayacak. Sony'nin spekülasyonlara son vermek adına PS Vita modelinin Japonya'da yıl sonu ABD ve Avrupa'da ise gelecek yıl başlarında piyasada olacağı şeklindeki duyurusu da böylece teyit edilmiş oldu.
Yeni konsolu için oyun desteğini de unutmayan Sony başlangıçta 26 adet oyunu piyasaya sürecek. Ultimate Marvel vs Capcom 3, Power Smash 4, Fish On, Project N.O.E.L.S gibi yapımlar ilk parti içinde yer alacak. İlerleyen aylarda ise bu sayı 100'e tamamlanacak. Metal Gear Solid HD Edition, Rayman Origins, FIFA, Final Fantasy X yapımları ise ikinci partinin içinde olacak.
Oyunların yetersiz olduğunu düşünenler için Sony 500-600 PSP oyununu PlayStation Network üzerinden yeniden satın alarak oynayabilme imkanını da sunacak. Özel indirimler ve fırsatlar sunacak olan Sony farklı indirme planlarını daha sonra açıklayacak.
Ps Vita'nın diğer bir önemli özelliği 3G bağlantısı sunacak olması. Bu da operatörlerin rekabetin içine girmesi anlamına geliyor. Japon NTT DoCoMo konsol için ön ödemeli planlarını hazırladı bile. Aylık 20 saat kullanım 13$, 100 saat kullanım 65$ şeklinde oyun meraklılarına sunulacak.
Toplantıda satışa sunulan 100 saatlik 3G bağlantısı dahil özel üretim 500 adet PS Vita modeli kısa sürede tükendi. ABD sınırları içerisinde Amazon üzerinden WiFi modeli için 249$, 3G-WiFi modeli için ise 299$ karşılığında ön siparişler daha önce başlamıştı.
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wi-fi 749 ,wi-fi+3g 899 şimdiki rakamlar böyle ilerde ne olur bilemeyiz
WE (winning eleven ) serisine ihanet olur o yorumcu nede güzel bağırıyodu şutttoooo diye .WE futbolda bana göre devrim yapmıştır 2004 2003 yıllarında
aynı psp deki gibi (go hariç ) istediğin büyüklükte hafıza kartı alıp takıyosun.
4,8,16 ve 32gb lık kartlar çıkacamış. fiyatları da 29$ ile 124$ arasında değişiyo.
çıkış oyunlarının çoğu ps3 den araklama ama ps3 sahibi olmayan kişiler için mantıklı olabilir.
eğer beklenildiği gibi çok zevkli bir oyun deneyimi sunarsa oyun firmaları ardısıra farklı ve vitaya özel oyunlar sunacaktır mutlaka.
Yok iş öyle değil tabiki adamlar killzone 3 gran tourismo 5 uncharted 3 resistance 3 daha da saymiyim zaten o korsan oyun işi pastanın karından zarar niteliği taşıyor e parsa da büyük olunca etkilenmiyor haliyle firma bu durumdan bi de gsmh bizim ülkedeki gibi mi sanki adamlar 3000-4000 $ maaşla çalışıyo 50-60 $ önemsiz bi mebla onlar için e hayvan gibi vergi ödediğimiz gerçeği de var yani evinde oturup tek eğlencesi oyun oynamak olan insanın bile bu zevki lüks haline geldi 1 $ değerinde hdmi kabloyu kutuya koymayıp bundan kar ettiğini düşünen sistemde ben mi ahlak polisi olucam psp go avrupa piyasasına çımmadan kırılmıştı umarım bu aletin akibetide ondan farklı olmaz yaşasın oyun oynama özgürlüğü.
Bir konuda bir arkadaş 900-950 Lira demişti.
1-3 tane adam gibi çıkış oyunu var devamı remake