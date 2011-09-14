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PS Vita 17 Aralık'ta Japonya'da satışa sunuluyor, yanında 26 iddialı oyun var

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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PS Vita 17 Aralık'ta Japonya'da satışa sunuluyor, yanında 26 iddialı oyun var
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PS Vita 17 Aralık'ta Japonya'da satışa sunuluyor, yanında 26 iddialı oyun var
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Sony'nin taşınabilir oyun konsolu pazarında hakimiyetini devam ettirmek için üzerinde çalıştığı 4 çekirdekli ve 5 inçlik OLED dokunmatik ekranlı PS Vita modeli için çıkış tarihi konusunda uzun süredir polemikler devam ediyordu. 

Tokyo'da başlayacak oyun fuarı öncesi Sony bir basın toplantısı düzenleyerek merakla beklenen PS Vita'nın Japonya için çıkış tarihini açıkladı.
Buna göre PS Vita modeli ilk olarak Japonya'da 17 Aralık'ta piyasada olacak. Ön siparişler ise 15 Ekim'de alınmaya başlayacak. Sony'nin spekülasyonlara son vermek adına PS Vita modelinin Japonya'da yıl sonu ABD ve Avrupa'da ise gelecek yıl başlarında piyasada olacağı şeklindeki duyurusu da böylece teyit edilmiş oldu.

Yeni konsolu için oyun desteğini de unutmayan Sony başlangıçta 26 adet oyunu piyasaya sürecek. Ultimate Marvel vs Capcom 3, Power Smash 4, Fish On, Project N.O.E.L.S gibi yapımlar ilk parti içinde yer alacak. İlerleyen aylarda ise bu sayı 100'e tamamlanacak. Metal Gear Solid HD Edition, Rayman Origins, FIFA, Final Fantasy X yapımları ise ikinci partinin içinde olacak.

Oyunların yetersiz olduğunu düşünenler için Sony 500-600 PSP oyununu PlayStation Network üzerinden yeniden satın alarak oynayabilme imkanını da sunacak. Özel indirimler ve fırsatlar sunacak olan Sony farklı indirme planlarını daha sonra açıklayacak.

Ps Vita'nın diğer bir önemli özelliği 3G bağlantısı sunacak olması. Bu da operatörlerin rekabetin içine girmesi anlamına geliyor. Japon NTT DoCoMo konsol için ön ödemeli planlarını hazırladı bile. Aylık 20 saat kullanım 13$, 100 saat kullanım 65$ şeklinde oyun meraklılarına sunulacak.

Toplantıda satışa sunulan 100 saatlik 3G bağlantısı dahil özel üretim 500 adet PS Vita modeli kısa sürede tükendi. ABD sınırları içerisinde Amazon üzerinden WiFi modeli için 249$, 3G-WiFi modeli için ise 299$ karşılığında ön siparişler daha önce başlamıştı.

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DH Misafiri 8 yıl
türkiyeye çıkması LAZIM çünkü türkiyenin tamamı ps vita İSTİYOR önerim bu!!!!
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Stanislas Xavier 8 yıl
berkerden
Yanlış hatırlamıyorsam 849 TL ye sadece wifi olanı çıkacaktı. Bu arada onlar çok para kazanıyor 50-60 dolar koymuyor, bizde durum böyle değil, oyun oynama özgürlüğü gibi şeyler söyleyenlere kul hakkının bahanesi olmaz diyorum. Ya şartlar ne olursa olsun adamın istediği fiyatı verir oynarsın yada oynamazsın. Adam pahalı veriyor, ben alamıyorum ama özgürlük değil mi bedavaya oynamak istiyorum gibi bir olay olamaz. Tamam ülkemizde vergiler çok, gelirler ilk sıradaki ülkelere göre az olabilir, ayrıca oyun ithal eden firmalar oyunları değişik sebeplerle pahalıya veriyor olabilir. Ama çok şükürler olsun ki birçok ülkeden iyi durumdayız, tabi böyle dediğimiz için yerimizde saymayacağız çalışıp bütün ülkelerden iyi olup oyunları çekirdek parasına alıyormuş gibi hissedeceğimiz durumlara gelmeliyiz. Bunları uygun fiyata indirmek için gerekli başvurularda çabalarda bulunulabilir. Ama hiçbir şekilde korsanı meşru, helal, haklı durumlara sokmaya çalışmayın. Onun yerine aç gözlü olanlar ile meşru yollardan ilgilenip, şartları düzeltmek lazım.

wi-fi 749 ,wi-fi+3g 899 şimdiki rakamlar böyle ilerde ne olur bilemeyiz
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AltairIbnLaAhad 8 yıl
Brumack
alet süper de şu japonların oyun kültüründen nefret ediyorum. acayip acayip oyunlar çıkarıyorlar.

WE (winning eleven ) serisine ihanet olur o yorumcu nede güzel bağırıyodu şutttoooo diye .WE futbolda bana göre devrim yapmıştır 2004 2003 yıllarında
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vernoncougar 8 yıl
Hadı bakalım cocuklar gozunuz aydın :)
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berkerden 8 yıl
Yanlış hatırlamıyorsam 849 TL ye sadece wifi olanı çıkacaktı. Bu arada onlar çok para kazanıyor 50-60 dolar koymuyor, bizde durum böyle değil, oyun oynama özgürlüğü gibi şeyler söyleyenlere kul hakkının bahanesi olmaz diyorum. Ya şartlar ne olursa olsun adamın istediği fiyatı verir oynarsın yada oynamazsın. Adam pahalı veriyor, ben alamıyorum ama özgürlük değil mi bedavaya oynamak istiyorum gibi bir olay olamaz. Tamam ülkemizde vergiler çok, gelirler ilk sıradaki ülkelere göre az olabilir, ayrıca oyun ithal eden firmalar oyunları değişik sebeplerle pahalıya veriyor olabilir. Ama çok şükürler olsun ki birçok ülkeden iyi durumdayız, tabi böyle dediğimiz için yerimizde saymayacağız çalışıp bütün ülkelerden iyi olup oyunları çekirdek parasına alıyormuş gibi hissedeceğimiz durumlara gelmeliyiz. Bunları uygun fiyata indirmek için gerekli başvurularda çabalarda bulunulabilir. Ama hiçbir şekilde korsanı meşru, helal, haklı durumlara sokmaya çalışmayın. Onun yerine aç gözlü olanlar ile meşru yollardan ilgilenip, şartları düzeltmek lazım.
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murat61tr 8 yıl
bu arada bu cihazın hafızası ne kadar oyunlar falan içine yüklü olacak herhalde hafıza bilgisi nedir bunun
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trulli 8 yıl murat61tr
bboy_murat

bu arada bu cihazın hafızası ne kadar oyunlar falan içine yüklü olacak herhalde hafıza bilgisi nedir bunun


aynı psp deki gibi (go hariç
) istediğin büyüklükte hafıza kartı alıp takıyosun.

4,8,16 ve 32gb lık kartlar çıkacamış. fiyatları da 29$ ile 124$ arasında değişiyo.

çıkış oyunlarının çoğu ps3 den araklama ama ps3 sahibi olmayan kişiler için mantıklı olabilir.

eğer beklenildiği gibi çok zevkli bir oyun deneyimi sunarsa oyun firmaları ardısıra farklı ve vitaya özel oyunlar sunacaktır mutlaka.
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X-FI 8 yıl
TR de yine çoook pahalı olacaktır. ha birde dolar ve euro nun şuanki durumunuda göz önüne alırsak...
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bayden_s 8 yıl
ersins58
.::oksijen::. ben bu aletten çok umutluyum kırılsın yurtdışından direk alıcam.
Bence kırılmasın alet ozaman yapımcılar oyunlara özenmiyorlar ve sağlam yapımlar çıkmıyor

Yok iş öyle değil tabiki adamlar killzone 3 gran tourismo 5 uncharted 3 resistance 3 daha da saymiyim zaten o korsan oyun işi pastanın karından zarar niteliği taşıyor e parsa da büyük olunca etkilenmiyor haliyle firma bu durumdan bi de gsmh bizim ülkedeki gibi mi sanki adamlar 3000-4000 $ maaşla çalışıyo 50-60 $ önemsiz bi mebla onlar için e hayvan gibi vergi ödediğimiz gerçeği de var yani evinde oturup tek eğlencesi oyun oynamak olan insanın bile bu zevki lüks haline geldi 1 $ değerinde hdmi kabloyu kutuya koymayıp bundan kar ettiğini düşünen sistemde ben mi ahlak polisi olucam psp go avrupa piyasasına çımmadan kırılmıştı umarım bu aletin akibetide ondan farklı olmaz yaşasın oyun oynama özgürlüğü.
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Capt. Awesome 8 yıl
250-300 dolar çok iyi bir fiyat ama Türkiye'de ne kadar olacak acaba...

Bir konuda bir arkadaş 900-950 Lira demişti.
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Stanislas Xavier 8 yıl
Ben harika ve uzun bir ANİME oyun istiyorum evet cihazın donanımı çok daha iyi grafiklere yetiyor ama bu kontroller ile bu ergonomide oyun oynamak çok güzel olacak fazlasıyla alınası bir cihaz ama 26 oyunun hepsi iyi değil yutturamazlar kimseye en azından DH de...
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ijustine fan 8 yıl
26 iddali oyun mü

1-3 tane adam gibi çıkış oyunu var devamı remake
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.::oksijen::. 8 yıl
ben bu aletten çok umutluyum kırılsın yurtdışından direk alıcam.
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