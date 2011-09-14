PS Vita 17 Aralık'ta Japonya'da satışa sunuluyor, yanında 26 iddialı oyun var

Sony'nin taşınabilir oyun konsolu pazarında hakimiyetini devam ettirmek için üzerinde çalıştığı 4 çekirdekli ve 5 inçlik OLED dokunmatik ekranlı PS Vita modeli için çıkış tarihi konusunda uzun süredir polemikler devam ediyordu.





Tokyo'da başlayacak oyun fuarı öncesi Sony bir basın toplantısı düzenleyerek merakla beklenen PS Vita'nın Japonya için çıkış tarihini açıkladı.

Buna göre PS Vita modeli ilk olarak Japonya'da 17 Aralık'ta piyasada olacak. Ön siparişler ise 15 Ekim'de alınmaya başlayacak. Sony'nin spekülasyonlara son vermek adına PS Vita modelinin Japonya'da yıl sonu ABD ve Avrupa'da ise gelecek yıl başlarında piyasada olacağı şeklindeki duyurusu da böylece teyit edilmiş oldu.





Yeni konsolu için oyun desteğini de unutmayan Sony başlangıçta 26 adet oyunu piyasaya sürecek. Ultimate Marvel vs Capcom 3, Power Smash 4, Fish On, Project N.O.E.L.S gibi yapımlar ilk parti içinde yer alacak. İlerleyen aylarda ise bu sayı 100'e tamamlanacak. Metal Gear Solid HD Edition, Rayman Origins, FIFA, Final Fantasy X yapımları ise ikinci partinin içinde olacak.





Oyunların yetersiz olduğunu düşünenler için Sony 500-600 PSP oyununu PlayStation Network üzerinden yeniden satın alarak oynayabilme imkanını da sunacak. Özel indirimler ve fırsatlar sunacak olan Sony farklı indirme planlarını daha sonra açıklayacak.





Ps Vita'nın diğer bir önemli özelliği 3G bağlantısı sunacak olması. Bu da operatörlerin rekabetin içine girmesi anlamına geliyor. Japon NTT DoCoMo konsol için ön ödemeli planlarını hazırladı bile. Aylık 20 saat kullanım 13$, 100 saat kullanım 65$ şeklinde oyun meraklılarına sunulacak.





Toplantıda satışa sunulan 100 saatlik 3G bağlantısı dahil özel üretim 500 adet PS Vita modeli kısa sürede tükendi. ABD sınırları içerisinde Amazon üzerinden WiFi modeli için 249$, 3G-WiFi modeli için ise 299$ karşılığında ön siparişler daha önce başlamıştı.