PS Vita'nın ABD ve Kanada satış detayları netleşiyor

Haber Editörü
Japonya'da memnun edici bir açılış yapan Sony'nin taşınabilir oyun konsolu PS Vita, 22 Şubat'taki ABD ve Kanada çıkışı için gün sayıyor. Yaklaşık iki aylık bir sürenin kaldığı PS Vita için oyunlar ve satış fiyatları da belli olmaya başladı.
PS Vita konsolunun WiFi versiyonu 250$ fiyatına sahipken Wi-Fi+3G modeli 300$ etiketi ile piyasada olacak. 3G versiyonunu AT&T operatörü internet paketleriyle birlikte satacak.
PS Vita ile 25 oyun da piyasada olacak. Sony, oyun paketleri açısından şirket tarihindeki en büyük ve en iyi açılış olduğunu belirtiyor. 10 adet oyun ise ayrı olarak vitrin ürünü şeklinde satılacak. Oyunların fiyatı 9.99$ ve 49.99$ arasında değişiyor. Sony'nin söz verdiği gibi 100'den fazla oyun da hazırlanma aşamasında.
Konsolun yanında diğer bir önemli parça olan hafıza kartları da 19.99$'dan başlayan fiyatlarla diğer aksesuarlarla birlikte 15 Şubat'tan itibaren satılmaya başlanacak. Şubat ayında piyasaya sürülecek oyunlar ve aksesuarlar şöyle:
Oyunlar:
Escape Plan (Sadece PSN)
Hot Shots Golf: World Invitational
Hustle Kings (Sadece PSN)
Little Deviants
ModNation Racers: Road Trip
Super StarDust Delta (Sadece PSN)
UNCHARTED: Golden Abyss
wipEout 2048
Army Corps of Hell
Asphalt Injection
BEN10 GALACTIC RACING
Blazblue: Continuum Shift EXTEND
Dungeon Hunter Alliance
Dynasty Warriors Next
F1 2011
EA SPORTS FIFA Soccer
Lumines Electronic Symphony
Michael Jackson The Experience
Plants vs. Zombies (Sadece PSN)
Rayman Origins
Shinobido 2: Revenge of Zen
Tales of Space: Mutant Blobs (Sadece PSN)
Touch My Katamari
Ultimate Marvel vs Capcom 3
Virtua Tennis 4: World Tour Edition
Vitrin oyunları:
Gravity Rush
MLB 12 The Show
Reality Fighters
Unit 13
LEGO Harry Potter: Years 5-7
Disgaea 3: Absence of Detention
NINJA GAIDEN ? PLUS
Ridge Racer
Silent Hill Book of Memories
Supremacy MMA: Unrestricted
Aksesuarlar:
4 GB Hafıza kartı - Şubat 15 - 19.99$
8 GB Hafıza kartı - Şubat 15 - 29.99$
16 GB Hafıza kartı - Şubat 15 - 59.99$
32 GB Hafıza kartı - Şubat 15 - 99.99$
Hafıza kartlı başlangıç seti - Şubat 15 - 39.99$
Kulak içi kulaklık - Şubat 15 - 19.99$
Taşıma kılıfı - Şubat 15 - 19.99$
Seyahat Çantası - Şubat 15 - 19.99$
Koruyucu film 2'li - Şubat 15 - 9.99$
Kart kılıfı - Şubat 15 - 5.99$
Dock - Şubat 15 - 19.99$
Taşınabilir Adaptör -Bahar ayları 49.99$
AC Adaptör - Şubat 15 - 14.99$
Araç Adaptörü - Bahar ayları - 14.99$
USB Kablo - Şubat 15 - 14.99$
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Ps3 kimden geri kaldı dostum anlayamadım. Konsol oyunları genelde bu, ister ps3 olsun ister xbox olsun isterse başka bir konsol olsun fiyatları aynıdır. Örnek veriyorum bir batman oyunu ps3 te 30 dolarken (salladım) xboxta 20 dolar şeklinde değildir ondada aynı şekildedir. Anladığım kadarıyla "ps3 nintendonun gerisinde" demişsin, buradan hiç haber takip etmediğini anlayabiliyorum çünkü nintendo konsollar arasında en geri konsoldur. Gerek dandini bostan oyun desteği gerekse diğer konsollara göre düşük donanımıyla bu halinin değişebiliceğini zannetmiyorum. Tabi yinede gelecek hamlesinden sonra ne olur onu bilemem.
Demişsin ki "sony isterse oyun fiyatlarına müdahale edebilir". neden etsin arkadaşım. Ubisoft çıkıp veya ne bileyim Electronic Arts çıkıpta Sony sen bu konsolu 250 den satıyon ama bundan sonra 150 den satıcaksın diyor mu? Diyebilir mi? Aynı şekilde de Sony oyun fiyatlarını değiştiremez. Aztir lan ordan derler adama. Sonuçta oyun sektörü artık eskisi gibi değil çok gelişti. Adamlar oyunları 2 günde yapmıyor bir ton adam çalışıyor bir oyunu çıkarmak için, ne kadar paralar harcıyorlar ve bu kadar çalışmadan sonra alın biz oyun yaptık fiyatınıda siz belirleyin razıyız demez.
Demişsin ki "ipad in en baba oyunu 10 dolarken kimse buna para vermez". Bu lafından da yine haber takip etmediğini ve çoğu cihaza sağdan soldan duyma laflarla ön yargıyla yaklaştığını çıkarıyorum. Ipad, diğer tabletler veya herhangi bir akıllı telefondaki (bu Android de olabilir IOS ta olabilir farketmez) oyunları psp veya vitadaki oyunlarla karşılaştırma. Neden diyeceksin, sana şöyle açıklayayım bu tip cihazlarda oynadığın oyunlar genelde platform oyunları işte küçük küçük hoş grafiklerde 10-15 dk oynayacağın işte otobüs beklerken, tuvalette işerken, sipariş ettiğin yemeğin gelmesini beklerken vakit geçirmek için oynacağın oyunlardır. Bende Android cihaz kullanıyorum indiriyorum oyun 10 dk oynuyorum sıkılıyorum. Neden sıkılıyorum çünkü basit oyunlar arkadaşlar eğlenceli vakit geçirebiliriz bende eğleniyorum fakat senaryo yok, hikaye yok, video yok. Genelde en çok puan nasıl alırım tarzı oyunlar. Zaten tuş yok dokunmatik ekranda oynuyorsun, diyceksin tuşa gerek varmı? Küçük oyunlar için gerek yok fakat bu vakit geçirmek için oynanan oyunlarda bile dokunmatik tuşlar bazen işlemiyor sağa gideceğine çapraza gidiyorsun çapraza gideceğine başka bir yere gidiyorsun bu insanı bir süre sonra deli edebiliyor. Sen şimdi kalkıpta atıyorum Angry birds ü bi Uncharted la kıyaslayabilir misin? + vita online multiplayer oyun sunuyor kullanıcılara, bunu herhangi bir akıllı telefon sunabilir mi?
Sevmiyor olabilirsin gayet saygı duyuyorum ama kalkıpta yok bu kafayla başarısız olur, oyunların fiyatına bak çay demle gibi yorum yaparsan hem haksızlık etmiş olursun hemde bunu alıp kullanan insanlara saygısızlık etmiş olursun. Şahsen ben Psp de oynadığım oyunlardan Androiddeki oyunlarda aldığım hazdan daha fazla haz alıyorum. Çünkü oynanabilirlik çok güzel. Tartışılamaz bile.
Ancak sana şunuda söyliyim bir Psp kullanıcısı olarak çıkacak Vita cihazı için çok hayal kırıklığına uğradım. Bunun 1. sebebi hafıza kartı durumu. Farklı bir sistem kullanılıyor diğer hafıza kartları takılmıyor hadi tamam anladık bunu ancak kart fiyatları çok yüksek. sonynin 8gb lık hafıza kartı fiyatına 16gb kart almak mümkün. Cihazla birlikte hafıza kartıda gelmiyor. Cihazın aksesuarları çok pahalı. Sanırım korsanın önüne geçmek için oyunları online oynama zorunluluğu getirecekler buda benim açımdan kötü. Birde Türkiye'de büyük ihtimal 700-800 gibi fahiş bir fiyattan çıkacaktır. Bu şartlarda gidip vita almayacağım. Fakat uygun fiyatlı olursa neden almıyım. Hoşuma giden bir cihaz. Biraz uzun bir yazı oldu kusura bakmayın. Sonuna kadar okuyan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Saygılar.
Sony oyun yapımcısı değil elektronik eşya üreticisi.
Fiyatları oyunu üreten şirketler belirler.