PS Vita'nın ABD ve Kanada satış detayları netleşiyor

Japonya'da memnun edici bir açılış yapan Sony'nin taşınabilir oyun konsolu PS Vita, 22 Şubat'taki ABD ve Kanada çıkışı için gün sayıyor. Yaklaşık iki aylık bir sürenin kaldığı PS Vita için oyunlar ve satış fiyatları da belli olmaya başladı.





PS Vita konsolunun WiFi versiyonu 250$ fiyatına sahipken Wi-Fi+3G modeli 300$ etiketi ile piyasada olacak. 3G versiyonunu AT&T operatörü internet paketleriyle birlikte satacak.





PS Vita ile 25 oyun da piyasada olacak. Sony, oyun paketleri açısından şirket tarihindeki en büyük ve en iyi açılış olduğunu belirtiyor. 10 adet oyun ise ayrı olarak vitrin ürünü şeklinde satılacak. Oyunların fiyatı 9.99$ ve 49.99$ arasında değişiyor. Sony'nin söz verdiği gibi 100'den fazla oyun da hazırlanma aşamasında.





Konsolun yanında diğer bir önemli parça olan hafıza kartları da 19.99$'dan başlayan fiyatlarla diğer aksesuarlarla birlikte 15 Şubat'tan itibaren satılmaya başlanacak. Şubat ayında piyasaya sürülecek oyunlar ve aksesuarlar şöyle:





Oyunlar:





Escape Plan (Sadece PSN)

Hot Shots Golf: World Invitational

Hustle Kings (Sadece PSN)

Little Deviants

ModNation Racers: Road Trip

Super StarDust Delta (Sadece PSN)

UNCHARTED: Golden Abyss

wipEout 2048

Army Corps of Hell

Asphalt Injection

BEN10 GALACTIC RACING

Blazblue: Continuum Shift EXTEND

Dungeon Hunter Alliance

Dynasty Warriors Next

F1 2011

EA SPORTS FIFA Soccer

Lumines Electronic Symphony

Michael Jackson The Experience

Plants vs. Zombies (Sadece PSN)

Rayman Origins

Shinobido 2: Revenge of Zen

Tales of Space: Mutant Blobs (Sadece PSN)

Touch My Katamari

Ultimate Marvel vs Capcom 3

Virtua Tennis 4: World Tour Edition





Vitrin oyunları:





Gravity Rush

MLB 12 The Show

Reality Fighters

Unit 13

LEGO Harry Potter: Years 5-7

Disgaea 3: Absence of Detention

NINJA GAIDEN ? PLUS

Ridge Racer

Silent Hill Book of Memories

Supremacy MMA: Unrestricted





Aksesuarlar:





4 GB Hafıza kartı - Şubat 15 - 19.99$

8 GB Hafıza kartı - Şubat 15 - 29.99$

16 GB Hafıza kartı - Şubat 15 - 59.99$

32 GB Hafıza kartı - Şubat 15 - 99.99$





Hafıza kartlı başlangıç seti - Şubat 15 - 39.99$

Kulak içi kulaklık - Şubat 15 - 19.99$

Taşıma kılıfı - Şubat 15 - 19.99$

Seyahat Çantası - Şubat 15 - 19.99$

Koruyucu film 2'li - Şubat 15 - 9.99$

Kart kılıfı - Şubat 15 - 5.99$

Dock - Şubat 15 - 19.99$

Taşınabilir Adaptör -Bahar ayları 49.99$

AC Adaptör - Şubat 15 - 14.99$

Araç Adaptörü - Bahar ayları - 14.99$

USB Kablo - Şubat 15 - 14.99$