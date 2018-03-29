PUBG Mobile'a Türkçe dil desteği geldi

Dünyayı kasıp kavuran oyun PlayerUnknown’s Battlegrounds yani kısa adıyla PUBG, mobil platforma çıkar çıkmaz birçok ülkede en çok indirilen oyun oldu.

100 oyuncunun paraşütle inip, silahları, araçları ve malzemeleri 64km2'lik alanda tarayıp bulup, zafere ulaşmak için kıyasıya mücadele verdiği PUBG Mobile artık Türkçe. Üstelik birçok akıllı cihazda stabil şekilde oynanabilecek.

Ülkemizde de oldukça oyuncusu bulunan oyunun mobil versiyonu bugün itibariyle bir güncelleme aldı. Güncelleme; çok sayıda dil paketinin yanı sıra, çeşitli düzeltmeler ve geliştirmeler içeriyor. Android ve iOS uygulama marketlerinde 0.3.3 sürümü ile gelen yenilikler şöyle.

Almanca, Çince, Endonezce, Fransızca, İspanyolca, Portekizce, Tayca ve Türkçe dil paketleri eklendi.

dil paketleri eklendi. Facebook kullanıcıları için oyun içi simge değiştirme olacağı eklendi.

iOS sürümü için çeşitli düzeltmeler gerçekleştirildi. iPhone 5S, iPad Mini, iPad Mini 2, iPad Mini 3'ün stabilizasyonu sağlandı.

Grafik sorunu yaşayan Android cihazların da grafik motoru stabil hale getirildi.

PUBG Mobile'in güncel sürümünü yüklemek için, akıllı telefonunuzun bağlı olduğu uygulama marketini ziyaret edebilirsiniz. PUBG Mobile'in güncel sürümünü yüklemek için, akıllı telefonunuzun bağlı olduğu uygulama marketini ziyaret edebilirsiniz.