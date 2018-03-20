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PUBG Mobile çıktı!

PUBG'nin uzun süredir beklenen mobil versiyonu nihayet çıktı. App Store ve Google Play Store üzerinden çıkış yapan PUBG Mobile'ın indirme linklerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
1 yıl
19,5b
1
269
Mobil Oyunlar
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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PUBG Mobile çıktı!
 
Tüm zamanların kırılması zor rekorlarına imza atan PlayerUnknown’s Battlegrounds'ın mobil versiyonu nihayet resmiyet kazandı. Bir süredir Çin'de yayında olan PUBG Mobile'ın iOS ve Android platformlarında dağıtımına başlandı. Ülkemizde de App Store ve Google Play Store'da yayınlanan oyun, ücretsiz bir şekilde indirilebiliyor. 
Yaklaşık olarak 900 MB boyutundaki PUBG Mobile, Android platformu için Android 4.3 ve sonrası sürümler için indirilebilirken iOS tarafında ise iOS 9.0 veya üstü sürümlerde çalışıyor. Anlık 100 oyuncuya kadar online oynanan PUBG Mobile'de Unreal Engine 4 motoru kullanılıyor. Yapımcılığını Tencent Games'in üstlendiği oyunda, oyuncular için eğlenceli ve adil bir ortam sağlamak için güçlü bir anti-hile mekanizması kullanıldığının altı çiziliyor. 
100 oyuncuya kadar hayatta kalma mücadelesi verdiğiniz PUBG Mobile, şimdilik PC sürümünde olduğu gibi bir deneyim vaat etmiyor lakin Tencent Games, oyunu optimize edip çeşitli yeni özellikler ekleyeceğini not düşmüş. Oyunu aşağıda yer alan linklerden cihazınıza indirebilirsiniz. İyi eğlenceler :)

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XPerience 1 yıl en beğenilen
BUG-G on Mobile
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SPeaky 1 yıl
Çin'de yayımlanan mevcut PUBG'den çok daha kötü geldi şu anlık bana.Bir süre daha çince oynamaya devam,güncellemelerle toparlarlar mutlaka o zaman geçilebilir
Çin'de yayımlanan mevcut PUBG'den çok daha kötü geldi şu anlık bana.Bir süre daha çince oynamaya devam,güncellemelerle toparlarlar mutlaka o zaman geçilebilir ...
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6 Avatar Avatar Avatar
Strange Night 8 ay
2 kişilik biri telefon biri Bluestacks'dan pc ile Pubg oynamıştık, şimdi bu oyunda telefondan girenler mi emulatörden girenler mi çoğunlukta oluyor?
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Hakkını Arayan Serçe 8 ay Strange Night
Takımında 1 emulatör bile olsa emülatör serverine giriyorsun.
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IcyTea Lemon 8 ay
Pubg mobile demişler ama oyuncuların %80 i PC den oynuyor lul
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The Red Devil 8 ay IcyTea Lemon
Pc'den girersen pc'den girenler ile eşleştiriliyorsun. Ayrı pc versiyonu da var zaten emulatör ile.
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jerryyyy 8 ay
çok iyi de telefon kaldırmaz bunu
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kocaman29 8 ay
Arkadaşlar pubg mobile pcden en iyi hangı sekılde oynarım bilgisi olan yardımcı olursa sevinirim
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WolfBite 8 ay kocaman29
Pubg nin kendi emülatörü var. Tencent games adında. 60fps ye ayarlayabiliyorsunuz ve hdye alabiliryorsunuz. Oyunun galiba kendi emülatörü bu.
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Omisis046 8 ay
Hevesinizi giderdiniz mi google'dan pubg apk yazıp telefonuna dünya virüs indiren bebeler.
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Richards Covers 8 ay
beyler bu keskin nişancı tüfekleri dürbünler nerelerde adamlar uzaktan indiriyor bizi
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William0 9 ay
Nickim djferdiozkansp hesap yeni bronzdayım (iyi oynuyorum maç geçmişine bakabilirsiniz) (önceden rules of survival oynuyordum).Oynamak isteyen eklesin :) özelden de yazın.
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AliOzmenn 9 ay
Iphone x miii ben galaxy c5 den giriyom en dusuk ayarda fena kasiyor isiniyor
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THECERN 9 ay AliOzmenn
ben c7den oynuyorum orta ayarlarda kasma yok biraz ısınma var hocam 😐
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SuperBlack 9 ay
Arkadaşlar bu altın paralar ne işe yarar bende 250.000 var birşey alınabilir mi level 40
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SuperBlack 9 ay SuperBlack
Yok mudur bilen ?
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WolfBite 9 ay
takımlı oynarken silah var mı diye sorduğumda bazıları silah işaretliyor haritada burda akm var burda zırh var gibi. Bu işaretlemeyi nasıl yapıyorsunuz?
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dumluc4 8 ay WolfBite
Misal siz AKM buldunuz işaretlemek istiyorsunuz. İster dürbün açarak yada dürbün açmadan hedefi akm nin üstüne getiriyorsunuz. Mesaj işaretine tıklayın. Silaha ihtiyacım var dediğiniz yere. Hedef silahın üstünde olduğu içim orda “Bende AKM var” var yazısı çıkıcak. Ona tıklayın işaretler.
Bide düşman gördüğünüz yere hedefi getirin yine, sonra mesajlardan düşman görüldüyü seçin orayıda işaretler.
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