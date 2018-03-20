PUBG Mobile çıktı!

Tüm zamanların kırılması zor rekorlarına imza atan PlayerUnknown’s Battlegrounds'ın mobil versiyonu nihayet resmiyet kazandı. Bir süredir Çin'de yayında olan PUBG Mobile'ın iOS ve Android platformlarında dağıtımına başlandı. Ülkemizde de App Store ve Google Play Store'da yayınlanan oyun, ücretsiz bir şekilde indirilebiliyor.

Yaklaşık olarak 900 MB boyutundaki PUBG Mobile, Android platformu için Android 4.3 ve sonrası sürümler için indirilebilirken iOS tarafında ise iOS 9.0 veya üstü sürümlerde çalışıyor. Anlık 100 oyuncuya kadar online oynanan PUBG Mobile'de Unreal Engine 4 motoru kullanılıyor. Yapımcılığını Tencent Games'in üstlendiği oyunda, oyuncular için eğlenceli ve adil bir ortam sağlamak için güçlü bir anti-hile mekanizması kullanıldığının altı çiziliyor.

100 oyuncuya kadar hayatta kalma mücadelesi verdiğiniz PUBG Mobile, şimdilik PC sürümünde olduğu gibi bir deneyim vaat etmiyor lakin Tencent Games, oyunu optimize edip çeşitli yeni özellikler ekleyeceğini not düşmüş. Oyunu aşağıda yer alan linklerden cihazınıza indirebilirsiniz. İyi eğlenceler :)