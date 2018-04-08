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PUBG'ye Deatmatch modu geldi

Yakın zamanda mobilde Türkçe desteği sunan sevilen oyun PUBG, yeni oyun modunu aktif etti. Deatmatch modu şimdilik sınırlı sunucularda kullanılsa da test aşamasından sonra tüm sunuculara eklenecek.
1 yıl
4,8b
1
15
Oyunlar
Burç Coşkunkan
Teknoloji Editörü
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PUBG'ye Deatmatch modu geldi
Yeni eklenen Deatmatch modunda hayatta kalmak için değil, öldürmek için savaşıyorsunuz. Yani bir Deathmatch savaşında hayatta kalan değil en çok kill alan oyunu kazanacak. Maç zaman sınırlı olacak ve süre bittiğinde maç da bitmiş olacak. Dolayısıyla en çok puanı alan Deatmatch'ı kazanacak. Ayrıca bu modda öldürüldüğünüz taktirde haritanın başka bir yerinde tekrar doğarak savaşa devam edebileceksiniz. Ölüp yeniden doğduğunuzda ekipmanlarınızın ne olacağı konusunda herhangi bir bilgi yok. Öldükten sonra dirilip uçaktan atlarken silahsız da olabilirsiniz, ölmeden önceki ekipmanlarınızla da.
Yeni mod şuan için  sınırlı sunucularda test aşamasında. Modun herkese kullanıma sunulması hakkında Bluehole, "Şuan yayınlamak için çok erken, henüz geliştirme aşamasında. Gelecek ay yayınlanabilir" ifadelerini kullandı.

https://www.pcgamer.com/everyone-will-be-able-to-play-team-deathmatch-in-pubg-soon/ Yorum Yaz
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Pcoyuncy 1 yıl en beğenilen
Oyunun tek olayı zaten deathmatch olmaması değil miydi? :D :D
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nexus.medya1 1 yıl
oyunda onca sıkıtı var önce keşke Optimizasyon yapsalar bunlarla uğraşacaklarına .
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1199hakan 1 yıl

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Tensi 1 yıl
Insanlari 100 kisi birbiriyle oynuyor diye kandirdilar. Sonra botlarla oynattiklari ortaya cikinca rezil oldular. Simdi cikis yolu ariyorlar. Deathmacth oynayacaksam Quake var, bu cop grafikli optimizasyon ozurlu oyunu neden oynayayim?
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Cloud Nine 1 yıl Tensi
Oyun ilk başlayınca evet bot var. Level aldıkça zaman geçtikçe bot kalmıyor senin seviyendeki oyuncularda eşleşiyorsun.
Şu an Squadta 34 levelim ve hiçbir şekilde karşıma bot çıkmıyor. Emin olabilirsin.
Bence gelmiş geçmiş en güzel Multi oyunlardan biri bu tarzda bana göre.
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teknokaptan 1 yıl
steama para vermeden tapletmis gibi pc nizi gosteren program var onu indirin oynayin ama arkadas ortami olmadan oynancak oyun degil.
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Vega 1 yıl
Bu PUBG denen şeyi son zamanlarda sürekli duyuyorum.Bu bir oyun mu yoksa bir oyun türü mü?Oyuncu değilim bilgim yok maalesef.
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exclbr 1 yıl Vega
Oyun hocam ama son dönemlerde benzeri çok oyun çıkıyor.
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SONEKTRA 1 yıl Vega
PUBG bie oyun ve bu oyunun türü de Battle Royale
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teknokaptan 1 yıl Vega
merhaba online oynanan bir oyun. baslarken ucaktan atliyorsunuz. paraniz olmadigi icin elbiseniz ve cepaneniz yok. yere inince arastirmaya basliyorsunuz evleri binalari ne bulursaniz size yarayanh esyalari alip silah vs gordugunuz ordaki diger oyunculari olduruyorsun u. haritada mavi icinde beyaz halka olacak her kisa surede o mavi alan beyaz alana yaklasiyor oyuncularda o beyaz daireninj icinde kaliyor ve o arada diger oyunculari vurmaya calisiyorsun yoksa mavi halka senin bulundugun konuma geldiginde zehirleniyorsun ve oluyorsun.. takii en son kisi kalasiya kadar o daire kuculuyor ve kazaniyorsun...umarim anlatabilmisimdir bende 1 defa oynadim son 3 kaldim ama benide vurdular :))
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mavizaman 1 yıl
mobili yükledim bir el oynayıp sildim tek elde 3 kişiyi indirdim kişiyse tabi.
telefondan oynanacak oyun değil.
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levent_yavuz 1 yıl mavizaman
level atladıkça gerçek oyuncular geliyor karşına botlat azalıyor.
ilk zamnalar alışmak için botu bol oyunlar geliyor.
bence harika bir oyun
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Pcoyuncy 1 yıl en beğenilen
Oyunun tek olayı zaten deathmatch olmaması değil miydi? :D :D
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intel7mix 1 yıl
Mobil versiyonu şarjı benzinden fazla içiyor
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levent_yavuz 1 yıl intel7mix
şarjı emmeyen oyun var mı?
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