PUBG'ye Deatmatch modu geldi

Teknoloji Editörü
Yeni eklenen Deatmatch modunda hayatta kalmak için değil, öldürmek için savaşıyorsunuz. Yani bir Deathmatch savaşında hayatta kalan değil en çok kill alan oyunu kazanacak. Maç zaman sınırlı olacak ve süre bittiğinde maç da bitmiş olacak. Dolayısıyla en çok puanı alan Deatmatch'ı kazanacak. Ayrıca bu modda öldürüldüğünüz taktirde haritanın başka bir yerinde tekrar doğarak savaşa devam edebileceksiniz. Ölüp yeniden doğduğunuzda ekipmanlarınızın ne olacağı konusunda herhangi bir bilgi yok. Öldükten sonra dirilip uçaktan atlarken silahsız da olabilirsiniz, ölmeden önceki ekipmanlarınızla da.
Yeni mod şuan için sınırlı sunucularda test aşamasında. Modun herkese kullanıma sunulması hakkında Bluehole, "Şuan yayınlamak için çok erken, henüz geliştirme aşamasında. Gelecek ay yayınlanabilir" ifadelerini kullandı.
https://www.pcgamer.com/everyone-will-be-able-to-play-team-deathmatch-in-pubg-soon/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Şu an Squadta 34 levelim ve hiçbir şekilde karşıma bot çıkmıyor. Emin olabilirsin.
Bence gelmiş geçmiş en güzel Multi oyunlardan biri bu tarzda bana göre.
telefondan oynanacak oyun değil.
ilk zamnalar alışmak için botu bol oyunlar geliyor.
bence harika bir oyun
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