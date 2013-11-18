Pal Robotics'in üçüncü nesil insansı robotu ortaya çıktı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin maddi desteğiyle İspanya Barcelona'da bulunan Pal Robotics firması, üçüncü nesil insansı robotu REEM-C'yi tanıttı.

Pal Robotics tarafından Honda'nın ASIMO isimli robotuna benzer bir yapıyla 2004 yılında geliştirilmeye başlanan REEM, uzun yıllar boyunca yapılan çalışmalar sonucunda en gelişmiş haline ulaşmış durumda. 165 cm boyuta ve 70 kg ağırlığa sahip olduğu belirtilen REEM-C, saniyede 28 cm hız ile hareket edebiliyor ve gücünü 48 V lityum-iyon bataryadan alıyor. Bu enerji ile 6 saat bekleme ve 3 saat aktif kullanım ortaya koyabilen insansı robot, üzerinde dengesini kurmasına imkan tanıyan birçok farklı sensör, ayrıca diğer işlemler için ön / arka kamera, mikrofon ve hoparlör yer alıyor. Genel olarak yaşanan yürüme, navigasyon, gövde kontrolü ve insan robot ilişkisi gibi robotik sorunların çözülmesi için hazırlandığı belirtilen REEM-C, teknolojinin geldiği son noktalardan bir tanesini gözler önüne serebiliyor.

İnsansı robot REEM-C hakkında hazırlanan sayfaya buradan ulaşabilir, hakkında hazırlanan tanıtım videosunu ise aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.pal-robotics.com/en/robots