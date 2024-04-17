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    Suda yüzgeçleriyle yüzebilen, yürüyebilen ve sürünebilen robot geliştirildi

    Güney Kore Pohang Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden araştırmacılar su altında yüzgeçleriyle yüzebilen, gerektiğinde dipte yürüyüp sürünebilen yeni bir robot geliştirdi.
    Suda yüzgeçleriyle yüzebilen ve yürüyebilen robot geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Güney Kore Pohang Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden araştırmacılar su altında yüzgeçleriyle yüzebilen, gerektiğinde dipte yürüyüp sürünebilen yeni bir robot geliştirdi. Araştırmacılar robotun geleneksel olarak iticilerle hareket eden su altı araçlarından daha iyi performans gösterdiğini belirtiyor.

    Batık gemilerin ve batık yapıların keşfedilmesi ve incelenmesi gibi görevlerde su altı ROV'ları (uzaktan kumandalı araçlar) sıklıkla kullanılıyor. Tıpkı mürettebatlı denizaltılar gibi, bu araçlar da suda hareket etmek için elektrikli iticiler kullanıyor. Ancak, bu iticilere deniz yosunu, sarkan kablolar, oltalar ve diğer istenmeyen nesneler sıkışabiliyor. Üstelik sert akıntılar da bu araçların hareket etmesini zorlaştırabiliyor. HERO-BLUE isimli robot da tam bu noktada işlevsel olması amacıyla geliştirilmiş bir araç.

    Adı "Hazardous and Extreme environment RObot for Biomimetic multiLocomotion-based Underwater Expedition"  ifadesinin kısaltması olan deneysel cihaz, zorlu ve ekstrem koşullarda görev yapabilmesi için Güney Kore Pohang Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden Taesik Kim ve meslektaşları tarafından geliştirildi.

    Suda yüzgeçleriyle yüzebilen ve yürüyebilen robot geliştirildi Tam Boyutta Gör

    Dört adet çok modlu yüzgeçe sahip

    HERO-BLUE'nun gövdesinde ikisi önde ve ikisi arkada olmak üzere dört adet çok modlu yüzgeç bulunuyor. Ayrıca gövdenin ortasında her iki tarafta birer yan yüzgeç yer alıyor.

    Çok modlu yüzgeçlerden her biri, elastomer "tendonlar" ile birbirine bağlanan çeşitli polimer panellerden oluşuyor. Yüzgeçler bir yönde kuvvet uygulandığında sert kalacak, diğer yönde kuvvet uygulandığında ise esneyecek şekilde imal edilmiş. Yan yüzgeçlerin her biri, iki sert çubuğun arasına gerilen elastomer zardan oluşuyor.

    HERO-BLUE yüzerken, çok modlu yüzgeçler tıpkı bir balığın göğüs yüzgeçleri gibi yukarı ve aşağı kanat çırpıyor. Yan yüzgeçler ise daha ince manevralar için gerektiğinde devreye girerek bıçak balığının alt yüzgeci gibi dalgalı bir şekilde hareket edebiliyor.

    Suda yüzgeçleriyle yüzebilen ve yürüyebilen robot geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Güçlü akıntılarda ise yüzmek işe yaramayacağı için, robot deniz tabanına indirilerek çok modlu yüzgeçler yardımıyla deniz tabanında yürüyebiliyor.Yüzgeçler robotun gövdesini ileri doğru çekerken sert kalırken, bir sonraki adımı atmak için tekrar öner doğru kaldırıldığında esnek hale geliyor. Böylece suyun dibinde etkili bir şekilde yürümek mümkün oluyor.

    Ortada yer alan eklem sayesinde suda kıvrılarak hareket edebiliyor

    Çok sığ sularda  ise semenderlerden ilham alınarak orta kısma yerleştirilen eklem sayesinde robotun ön ve arka kısmı sağa sola esneyerek güçlü akıntılarda bile robot ileri doğru hareket edebiliyor.

    HERO-BLUE 80 cm uzunluğa, 60 cm genişliğe, 30 cm yüksekliğe ve 11,3 kg ağırlığa sahip. Robot şuan için uzaktan kontrol edilse de, ön tarafında stereoskopik görüş için iki kamera modülü barındırıyor. Bu modülle beraber ileride otonom olarak çalıştırılması planlanıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 gün önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 3 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 3 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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