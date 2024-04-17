Suda yüzgeçleriyle yüzebilen, yürüyebilen ve sürünebilen robot geliştirildi

- Dört adet çok modlu yüzgeçe sahip
- Ortada yer alan eklem sayesinde suda kıvrılarak hareket edebiliyor
- Yorumlar
Batık gemilerin ve batık yapıların keşfedilmesi ve incelenmesi gibi görevlerde su altı ROV'ları (uzaktan kumandalı araçlar) sıklıkla kullanılıyor. Tıpkı mürettebatlı denizaltılar gibi, bu araçlar da suda hareket etmek için elektrikli iticiler kullanıyor. Ancak, bu iticilere deniz yosunu, sarkan kablolar, oltalar ve diğer istenmeyen nesneler sıkışabiliyor. Üstelik sert akıntılar da bu araçların hareket etmesini zorlaştırabiliyor. HERO-BLUE isimli robot da tam bu noktada işlevsel olması amacıyla geliştirilmiş bir araç.
Adı "Hazardous and Extreme environment RObot for Biomimetic multiLocomotion-based Underwater Expedition" ifadesinin kısaltması olan deneysel cihaz, zorlu ve ekstrem koşullarda görev yapabilmesi için Güney Kore Pohang Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden Taesik Kim ve meslektaşları tarafından geliştirildi.
Dört adet çok modlu yüzgeçe sahip
HERO-BLUE'nun gövdesinde ikisi önde ve ikisi arkada olmak üzere dört adet çok modlu yüzgeç bulunuyor. Ayrıca gövdenin ortasında her iki tarafta birer yan yüzgeç yer alıyor.
Çok modlu yüzgeçlerden her biri, elastomer "tendonlar" ile birbirine bağlanan çeşitli polimer panellerden oluşuyor. Yüzgeçler bir yönde kuvvet uygulandığında sert kalacak, diğer yönde kuvvet uygulandığında ise esneyecek şekilde imal edilmiş. Yan yüzgeçlerin her biri, iki sert çubuğun arasına gerilen elastomer zardan oluşuyor.
HERO-BLUE yüzerken, çok modlu yüzgeçler tıpkı bir balığın göğüs yüzgeçleri gibi yukarı ve aşağı kanat çırpıyor. Yan yüzgeçler ise daha ince manevralar için gerektiğinde devreye girerek bıçak balığının alt yüzgeci gibi dalgalı bir şekilde hareket edebiliyor.
Ortada yer alan eklem sayesinde suda kıvrılarak hareket edebiliyor
Çok sığ sularda ise semenderlerden ilham alınarak orta kısma yerleştirilen eklem sayesinde robotun ön ve arka kısmı sağa sola esneyerek güçlü akıntılarda bile robot ileri doğru hareket edebiliyor.
HERO-BLUE 80 cm uzunluğa, 60 cm genişliğe, 30 cm yüksekliğe ve 11,3 kg ağırlığa sahip. Robot şuan için uzaktan kontrol edilse de, ön tarafında stereoskopik görüş için iki kamera modülü barındırıyor. Bu modülle beraber ileride otonom olarak çalıştırılması planlanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)