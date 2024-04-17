Tamamen elektrikli “yeni” insansı robot Atlas, inanılmaz yetenekleriyle büyülüyor

Yeni nesil elektrikli Atlas ile tanışın
Boston Dynamics, hidrolik temelli gürültülü ve bakımı zor olan ikonik Atlas robotunu emekliye ayırırken sadece 24 saat sonra gerçek dünya uygulamaları için tasarlanmış tamamen elektrikli Atlas robotunu tanıttı. Atlas programının yeni nesli, onlarca yıllık araştırmaları temel alırken Boston Dynamics’in Spot ve Stretch ile başlayan ticarileşme adımını devam ettiriyor.
Boston Dynamics, yeni nesil Atlas için kısa bir video paylaşmış olsa da gördüklerimiz şimdiden oldukça etkileyici. Yeni Atlas, başı ve gövdesini olduğu yerde 180 derece döndürebiliyor (bu, bir filmden tanıdık geliyor gibi). Yuvarlak bir kafaya ve daha insansı bir vücuda sahip olan Atlas, elektrikli motorların desteğiyle daha sessiz, daha esnek ve daha tempolu bir yapıya sahip. Tüm bunlar birleşince robot, daha insansı, yani daha akıcı bir şekilde hareket etmiş oluyor.
Hantal ve ağır görüntüsünü üzerinden atan, adeta postunu değiştiren Atlas, günümüzün modern robotları olan Agility Digit, Apptronik Apollo ve Sanctuary AI Phoenix ve Tesla Optimus’un tasarımını yakalıyor.
Hyundai ile testlere başlayacak
Firma yeni Atlas ile yolun başında olsa da Boston Dynamics'in mevcut zaman çizelgesine göre elektrikli Atlas önümüzdeki yılın başlarında Hyundai tesislerinde pilot testlere başlayacak. Bundan birkaç yıl sonra ise tam üretime geçilecek.
Öte yandan insansı robot firmalarının unuttuğu en temel olguyu Boston Dynamics’in hatırlattığını görüyoruz. Yukarıda dediğimiz gibi yeni Atlas robotu bir insansı olsa da aslında insan gibi hareket etmesine gerek yok, bunu da 180 derece dönme kabiliyetiyle gösteriyor. Zaten mantıklı olan da bu değil mi? Biz insanlar, mükemmel makineler değiliz. Geliştirdiğimiz robotların bizim gibi hareket etmesi de çok isteyeceğimiz bir şey olmaması gerekiyor.
Boston Dynamics CEO’su Robert Playter, yeni Atlas için bir dizi özel, yüksek güçlü ve çok esnek aktüatörler oluşturduklarını belirtiyor. Bunların bazıları robotun ellerinde de kullanılıyor. Sistemin basitliğini korumak için ellerdeki parmak sayısı de beşten az. Playter, yeni Atlas’ın eğitimi ve gelişiminde yapay zeka algoritmalarından da yararlanacaklarını dile getiriyor.Kaynakça https://techcrunch.com/2024/04/17/boston-dynamics-atlas-humanoid-robot-goes-electric/ https://bostondynamics.com/blog/electric-new-era-for-atlas/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)