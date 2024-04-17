Tamamen elektrikli “yeni” insansı robot Atlas, inanılmaz yetenekleriyle büyülüyor

Tam Boyutta Gör Boston Dynamics, hidrolik temelli ikonik insansı robotu Atlas’ı geçtiğimiz gün emekliye ayırmıştı. Ancak şirket insansı robot planlarından uzaklaşmıyor, tam aksine hızla yeni planları devreye alıyor. Bu bağlamda Hyundai bünyesi altındaki Boston Dynamics, Atlas’ın soyundan gelen tamamen elektrikli ve çok sessiz şekilde çalışan yeni nesil Atlas robotunu tanıttı. Yeni nesil Atlas robotu, çevikliği, esnekliği ve pürüzsüz hareketleriyle dikkat çekiyor.

Yeni nesil elektrikli Atlas ile tanışın

Boston Dynamics, hidrolik temelli gürültülü ve bakımı zor olan ikonik Atlas robotunu emekliye ayırırken sadece 24 saat sonra gerçek dünya uygulamaları için tasarlanmış tamamen elektrikli Atlas robotunu tanıttı. Atlas programının yeni nesli, onlarca yıllık araştırmaları temel alırken Boston Dynamics’in Spot ve Stretch ile başlayan ticarileşme adımını devam ettiriyor.

Boston Dynamics, yeni nesil Atlas için kısa bir video paylaşmış olsa da gördüklerimiz şimdiden oldukça etkileyici. Yeni Atlas, başı ve gövdesini olduğu yerde 180 derece döndürebiliyor (bu, bir filmden tanıdık geliyor gibi). Yuvarlak bir kafaya ve daha insansı bir vücuda sahip olan Atlas, elektrikli motorların desteğiyle daha sessiz, daha esnek ve daha tempolu bir yapıya sahip. Tüm bunlar birleşince robot, daha insansı, yani daha akıcı bir şekilde hareket etmiş oluyor.

İkonik insansı robot Atlas, emekliye ayrıldı 9 sa. önce eklendi

Hantal ve ağır görüntüsünü üzerinden atan, adeta postunu değiştiren Atlas, günümüzün modern robotları olan Agility Digit, Apptronik Apollo ve Sanctuary AI Phoenix ve Tesla Optimus’un tasarımını yakalıyor.

Hyundai ile testlere başlayacak

Firma yeni Atlas ile yolun başında olsa da Boston Dynamics'in mevcut zaman çizelgesine göre elektrikli Atlas önümüzdeki yılın başlarında Hyundai tesislerinde pilot testlere başlayacak. Bundan birkaç yıl sonra ise tam üretime geçilecek.

Öte yandan insansı robot firmalarının unuttuğu en temel olguyu Boston Dynamics’in hatırlattığını görüyoruz. Yukarıda dediğimiz gibi yeni Atlas robotu bir insansı olsa da aslında insan gibi hareket etmesine gerek yok, bunu da 180 derece dönme kabiliyetiyle gösteriyor. Zaten mantıklı olan da bu değil mi? Biz insanlar, mükemmel makineler değiliz. Geliştirdiğimiz robotların bizim gibi hareket etmesi de çok isteyeceğimiz bir şey olmaması gerekiyor.

Boston Dynamics CEO’su Robert Playter, yeni Atlas için bir dizi özel, yüksek güçlü ve çok esnek aktüatörler oluşturduklarını belirtiyor. Bunların bazıları robotun ellerinde de kullanılıyor. Sistemin basitliğini korumak için ellerdeki parmak sayısı de beşten az. Playter, yeni Atlas’ın eğitimi ve gelişiminde yapay zeka algoritmalarından da yararlanacaklarını dile getiriyor.

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