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    Tamamen elektrikli “yeni” insansı robot Atlas, inanılmaz yetenekleriyle büyülüyor

    Boston Dynamics, ikonik Atlas robotunu geçtiğimiz gün emekliye ayırmıştı ve firma bugün tamamen yenilenmiş elektrikli yeni nesil Atlas robotunu tanıttı. Yeni Atlas, büyüleyici görünüyor.
    Boston Dynamics yeni Atlas robot Tam Boyutta Gör
    Boston Dynamics, hidrolik temelli ikonik insansı robotu Atlas’ı geçtiğimiz gün emekliye ayırmıştı. Ancak şirket insansı robot planlarından uzaklaşmıyor, tam aksine hızla yeni planları devreye alıyor. Bu bağlamda Hyundai bünyesi altındaki Boston Dynamics, Atlas’ın soyundan gelen tamamen elektrikli ve çok sessiz şekilde çalışan yeni nesil Atlas robotunu tanıttı. Yeni nesil Atlas robotu, çevikliği, esnekliği ve pürüzsüz hareketleriyle dikkat çekiyor.

    Yeni nesil elektrikli Atlas ile tanışın

    Boston Dynamics, hidrolik temelli gürültülü ve bakımı zor olan ikonik Atlas robotunu emekliye ayırırken sadece 24 saat sonra gerçek dünya uygulamaları için tasarlanmış tamamen elektrikli Atlas robotunu tanıttı. Atlas programının yeni nesli, onlarca yıllık araştırmaları temel alırken Boston Dynamics’in Spot ve Stretch ile başlayan ticarileşme adımını devam ettiriyor.

    Boston Dynamics, yeni nesil Atlas için kısa bir video paylaşmış olsa da gördüklerimiz şimdiden oldukça etkileyici. Yeni Atlas, başı ve gövdesini olduğu yerde 180 derece döndürebiliyor (bu, bir filmden tanıdık geliyor gibi).  Yuvarlak bir kafaya ve daha insansı bir vücuda sahip olan Atlas, elektrikli motorların desteğiyle daha sessiz, daha esnek ve daha tempolu bir yapıya sahip. Tüm bunlar birleşince robot, daha insansı, yani daha akıcı bir şekilde hareket etmiş oluyor.

    Hantal ve ağır görüntüsünü üzerinden atan, adeta postunu değiştiren Atlas, günümüzün modern robotları olan Agility Digit, Apptronik Apollo ve Sanctuary AI Phoenix ve Tesla Optimus’un tasarımını yakalıyor.

    Hyundai ile testlere başlayacak

    Firma yeni Atlas ile yolun başında olsa da Boston Dynamics'in mevcut zaman çizelgesine göre elektrikli Atlas önümüzdeki yılın başlarında Hyundai tesislerinde pilot testlere başlayacak. Bundan birkaç yıl sonra ise tam üretime geçilecek.

    Öte yandan insansı robot firmalarının unuttuğu en temel olguyu Boston Dynamics’in hatırlattığını görüyoruz. Yukarıda dediğimiz gibi yeni Atlas robotu bir insansı olsa da aslında insan gibi hareket etmesine gerek yok, bunu da 180 derece dönme kabiliyetiyle gösteriyor. Zaten mantıklı olan da bu değil mi? Biz insanlar, mükemmel makineler değiliz. Geliştirdiğimiz robotların bizim gibi hareket etmesi de çok isteyeceğimiz bir şey olmaması gerekiyor.

    Boston Dynamics CEO’su Robert Playter, yeni Atlas için bir dizi özel, yüksek güçlü ve çok esnek aktüatörler oluşturduklarını belirtiyor. Bunların bazıları robotun ellerinde de kullanılıyor. Sistemin basitliğini korumak için ellerdeki parmak sayısı de beşten az. Playter, yeni Atlas’ın eğitimi ve gelişiminde yapay zeka algoritmalarından da yararlanacaklarını dile getiriyor.

    Kaynakça https://techcrunch.com/2024/04/17/boston-dynamics-atlas-humanoid-robot-goes-electric/ https://bostondynamics.com/blog/electric-new-era-for-atlas/
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 gün önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 3 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 3 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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    fruugo güvenilir mi sol arka yandan çarpma mcafee kaldırma marşa basınca gelen gajjt sesi tinder"da eşleşme gelmiyor

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