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Panasonic GF6 fotoğraf makinesinin teknik özellikleri belli oldu

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Panasonic GF6 fotoğraf makinesinin teknik özellikleri belli oldu
Geçtiğimiz günlerden ilk bilgileri ve görselleri gelen yeni Panasonic GF6 fotoğraf makinesinin, teknik özellikleri de ortaya çıktı.
9 Nisan tarihinde resmi olarak duyurulacak olan modelin teknik özellikleri her zamanki gibi Digicam sitesi tarafından yayınlandı. Kompakt boyutlarda ve lensleri değiştirilebilir bir yapıda geliştirilmiş olan GF6, firma tarafından üzerinde NFC özelliği bulunan piyasadaki ilk lensleri değiştirilebilir fotoğraf makinesi olarak lanse ediliyor. Panasonic'in yeni fotoğraf makinesi aşağıda yer alan teknik özellikler ile karşımıza çıkacak.
  • Panasonic GX1 modeli aynı 16MP sensör
  • Yeni geliştirilen Venüs görüntü motoru 
  • Yeni iki boyutlu gürültü azaltma ve çoklu-işlem gürültü azaltma sistemi
  • Yeni ayrıntı üretme filtresi
  • Hızlı açılma süresi
  • 1.4 milyon dokunmatik hareketli LCD ekran
  • Dahili Wi-Fi kablosuz bağlantı seçeneği
  • SD/SDHC/SDXC hafıza kart desteği
  • 64.8x11.2x38.4mm boyutlar ve 323gra ağırlık
  • NFC bağlantı seçeneği
  • 1920x1080 60i saniyede 30 kare video çekim kapasitesi
  • 4.2 kare sürekli çekim hızı
  • 60-1/4000 enstantane aralığı
  • Yeni mod tekerleği
  • Yeni 14-42mm ufak kit lens
  • Beyaz, siyah ve kırmız olmak üzere iç farklı renk seçeneği 
Yarın yapılacak resmi duyuru doğrultusunda tüm ayrıntıları belli olacak olan Panasonic GF6 fotoğraf makinesi, 14-42 kit lens ile 680$ civarında bir fiyat etiketine sahip olarak 24 Nisan tarihinde satılmaya başlanacak.

http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=digicame-info.com Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
erdem_zeus 6 yıl
@jiddi

teşekkürler.
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First_Person 6 yıl
Media Markt'ta GF3'ü inceleme fırsatı bulmuştum. Buralarda yazmıyor ama ekranın tazeleme oranının yüksekliği beni şaşırtmıştı. Odaklama hızının yüksekliği de aynı şekilde.. Umarım bu olumlu özellikleri yeni nesilde de sürdürürler. Ayrıca mode tekerleği de iyi olmuş...
Yeni kit lensin diyafram değerleri nedir acaba?
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erdem_zeus 6 yıl
makine araştırması yapan bir acemi olarak ustalardan 14-42 lens ile ilgili yorum bekliyorm.
1 Yanıt Yanıtla
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jiddi 6 yıl erdem_zeus
erdem_zeus

makine araştırması yapan bir acemi olarak ustalardan 14-42 lens ile ilgili yorum bekliyorm.

14-42 Panasonic mi Olympus mu ? Her ikisi de gayet iyidir gerçi. Ben 2,5 yıldır Olympus 14-42 kullanıyorum. Öncekisi PL1 ile gelen eski modeli idi, son 1,5 yıldır ise 14-42 II R'yi kullanıyorum. Hızı, netliği, özellikle boyutu konularında çok memnun etti beni. Panasonic sanırım buna karşılık 14-42 X lensi çıkardı çünki onun önceki modeli baya bildiğin d-slr kit lensi gibi çok geniş çaplı ve büyük bir lens idi.
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-OD- 6 yıl
mod tekerleği olması iyi olmuş alınabilir
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jiddi 6 yıl
Resmen millete ufak ufak gösterip yediriyorlar :) Şimdi mod tekeri gelmiş ! Sanki GF3'e koyamaz mıydılar şunu ? GF5'e bile koymadılar. Ne zaman ki baktılar pazar kızıştı, Nex'ler sömürdü bunların pazarını (belki yani) hemen atak geldi, "usta şuna bir teker takalım da biraz daha hızlı gitsin bu" şeklinde düşünen bir mühendislik dehası GF6'da kendini göstermiş
! Onlara saygı duyarken tüketici açısından kendimiz için kaygı duyuyorum.
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