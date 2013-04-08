Panasonic GF6 fotoğraf makinesinin teknik özellikleri belli oldu

Geçtiğimiz günlerden ilk bilgileri ve görselleri gelen yeni Panasonic GF6 fotoğraf makinesinin, teknik özellikleri de ortaya çıktı.

9 Nisan tarihinde resmi olarak duyurulacak olan modelin teknik özellikleri her zamanki gibi Digicam sitesi tarafından yayınlandı. Kompakt boyutlarda ve lensleri değiştirilebilir bir yapıda geliştirilmiş olan GF6, firma tarafından üzerinde NFC özelliği bulunan piyasadaki ilk lensleri değiştirilebilir fotoğraf makinesi olarak lanse ediliyor. Panasonic'in yeni fotoğraf makinesi aşağıda yer alan teknik özellikler ile karşımıza çıkacak.

Panasonic GX1 modeli aynı 16MP sensör

Yeni geliştirilen Venüs görüntü motoru

Yeni iki boyutlu gürültü azaltma ve çoklu-işlem gürültü azaltma sistemi

Yeni ayrıntı üretme filtresi

Hızlı açılma süresi

1.4 milyon dokunmatik hareketli LCD ekran

Dahili Wi-Fi kablosuz bağlantı seçeneği

SD/SDHC/SDXC hafıza kart desteği

64.8x11.2x38.4mm boyutlar ve 323gra ağırlık

NFC bağlantı seçeneği

1920x1080 60i saniyede 30 kare video çekim kapasitesi

4.2 kare sürekli çekim hızı

60-1/4000 enstantane aralığı

Yeni mod tekerleği

Yeni 14-42mm ufak kit lens

Beyaz, siyah ve kırmız olmak üzere iç farklı renk seçeneği

Yarın yapılacak resmi duyuru doğrultusunda tüm ayrıntıları belli olacak olan Panasonic GF6 fotoğraf makinesi, 14-42 kit lens ile 680$ civarında bir fiyat etiketine sahip olarak 24 Nisan tarihinde satılmaya başlanacak.

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