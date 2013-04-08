Panasonic GF6 fotoğraf makinesinin teknik özellikleri belli oldu

Haber Editörü
Geçtiğimiz günlerden ilk bilgileri ve görselleri gelen yeni Panasonic GF6 fotoğraf makinesinin, teknik özellikleri de ortaya çıktı.
9 Nisan tarihinde resmi olarak duyurulacak olan modelin teknik özellikleri her zamanki gibi Digicam sitesi tarafından yayınlandı. Kompakt boyutlarda ve lensleri değiştirilebilir bir yapıda geliştirilmiş olan GF6, firma tarafından üzerinde NFC özelliği bulunan piyasadaki ilk lensleri değiştirilebilir fotoğraf makinesi olarak lanse ediliyor. Panasonic'in yeni fotoğraf makinesi aşağıda yer alan teknik özellikler ile karşımıza çıkacak.
- Panasonic GX1 modeli aynı 16MP sensör
- Yeni geliştirilen Venüs görüntü motoru
- Yeni iki boyutlu gürültü azaltma ve çoklu-işlem gürültü azaltma sistemi
- Yeni ayrıntı üretme filtresi
- Hızlı açılma süresi
- 1.4 milyon dokunmatik hareketli LCD ekran
- Dahili Wi-Fi kablosuz bağlantı seçeneği
- SD/SDHC/SDXC hafıza kart desteği
- 64.8x11.2x38.4mm boyutlar ve 323gra ağırlık
- NFC bağlantı seçeneği
- 1920x1080 60i saniyede 30 kare video çekim kapasitesi
- 4.2 kare sürekli çekim hızı
- 60-1/4000 enstantane aralığı
- Yeni mod tekerleği
- Yeni 14-42mm ufak kit lens
- Beyaz, siyah ve kırmız olmak üzere iç farklı renk seçeneği
Yarın yapılacak resmi duyuru doğrultusunda tüm ayrıntıları belli olacak olan Panasonic GF6 fotoğraf makinesi, 14-42 kit lens ile 680$ civarında bir fiyat etiketine sahip olarak 24 Nisan tarihinde satılmaya başlanacak.
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=digicame-info.com Yorum Yaz Paylaş Tweetle
teşekkürler.
Yeni kit lensin diyafram değerleri nedir acaba?
14-42 Panasonic mi Olympus mu ? Her ikisi de gayet iyidir gerçi. Ben 2,5 yıldır Olympus 14-42 kullanıyorum. Öncekisi PL1 ile gelen eski modeli idi, son 1,5 yıldır ise 14-42 II R'yi kullanıyorum. Hızı, netliği, özellikle boyutu konularında çok memnun etti beni. Panasonic sanırım buna karşılık 14-42 X lensi çıkardı çünki onun önceki modeli baya bildiğin d-slr kit lensi gibi çok geniş çaplı ve büyük bir lens idi.