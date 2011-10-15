Panasonic GH2 hacklendi, artık 176Mbit Full HD video kaydı yapabiliyor

Japon elektronik devi Panasonic'in değiştirilebilir lensli aynasız kamerası GH2 firmware güncellemesi kullanılarak hacklendi. Kutudan çıktığı standart özellikleriyle 24Mbit AVCHD formatında Full HD video kaydı yapabilen kamera, artık çok daha iyisini de yapabiliyor.

Hazırlanan özel bir firmware ile Panasonic kullanıcıları, GH2 ile 176Mbit AVCHD Intra modunda video kaydı gerçekleştirilebiliyorlar. Görüntü kalitesini ciddi oranda arttıran bu güncellemede, 24Mbit AVCHD kaydında kamera tarafından tanımlanan anahtar karelerin kaydından farklı olarak sensörden gelen tüm kareler yakalanıyor ve kaydediliyor.

16 Megapiksel çözünürlüğünde olan ve üzerinde 3-inç boyutunda ekran bulunan Panasonic GH2, standart video kayıt yetenekleriyle sınıfının en iyi cihazlarından biri olarak gösterilirken yapılan özel firmware sayesinde, yüksek maliyetli RED kameralara karşı düşük maliyetli alternatif olarak değerlendirilebileceği konuşuluyor. Bu arada merak edenler için Panasonic GH2'nin 3D Lens ile üç boyutlu görüntü kaydı yapabildiğini de not düşelim.

İşte 176Mbit video örneği;