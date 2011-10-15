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Panasonic GH2 hacklendi, artık 176Mbit Full HD video kaydı yapabiliyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
28,4b
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Fotoğraf Makineleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Japon elektronik devi Panasonic'in değiştirilebilir lensli aynasız kamerası GH2 firmware güncellemesi kullanılarak hacklendi. Kutudan çıktığı standart özellikleriyle 24Mbit AVCHD formatında Full HD video kaydı yapabilen kamera, artık çok daha iyisini de yapabiliyor.
Hazırlanan özel bir firmware ile Panasonic kullanıcıları, GH2 ile 176Mbit AVCHD Intra modunda video kaydı gerçekleştirilebiliyorlar. Görüntü kalitesini ciddi oranda arttıran bu güncellemede, 24Mbit AVCHD kaydında kamera tarafından tanımlanan anahtar karelerin kaydından farklı olarak sensörden gelen tüm kareler yakalanıyor ve kaydediliyor.
16 Megapiksel çözünürlüğünde olan ve üzerinde 3-inç boyutunda ekran bulunan Panasonic GH2, standart video kayıt yetenekleriyle sınıfının en iyi cihazlarından biri olarak gösterilirken yapılan özel firmware sayesinde, yüksek maliyetli RED kameralara karşı düşük maliyetli alternatif olarak değerlendirilebileceği konuşuluyor. Bu arada merak edenler için Panasonic GH2'nin 3D Lens ile üç boyutlu görüntü kaydı yapabildiğini de not düşelim.
İşte 176Mbit video örneği; 

Driftwood 176mbit GOP1 GH2VK from Perry Wilson on Vimeo.


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Tora 8 yıl en beğenilen
Stream edilen bir site üzerinden neden 176MBit video örneği gösterilmeye çalışır onu anlamam ben.
2-5mbit görüntü stream ettikten sonra, biz nasıl anlayacağız 176mbit kalitesini?
sitemim size değil DH, videoyu orjinal haliyle yayınlamayanlara.
Stream edilen bir site üzerinden neden 176MBit video örneği gösterilmeye çalışır onu anlamam ben.2-5mbit görüntü stream ettikten sonra, biz nasıl anlayacağı...
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DH Misafiri 8 yıl
Panasonic LUMİX DMC- GH2 + 14-42 lens...
32 GB... 45 mbs SDHC kart...KULLANIYORUM...
Hackleme mekleme bilmiyorum makina nasıl geldiyse öyle kullnıyorum...
Lens kalitesi aynı kaldığı sürece görüntünün büyüklüğünün
1920x1080 de anlamı yok...
görüntü netliğini LENS kalitesi ayarlıyor...
Görüntü MBS büyüklüğü sinema FİLİMLERİNDE BÜYÜK PERDELERDE
GÖRÜNTÜNÜN DAĞILMAMASIYLA ANLAŞILABİLİR...
ve zaten bu makinayla DİZİ FİLİMLER SİNEMA FİLİMLERİ ÇEKİLİYOR...
VİDEO ÇEKİM LENSİ ... + 1500 TL civarı...
Hem bukadar kaliteli olsa bile bu kaliteyi izleyecek bir sistem yok...
24 mbs 1920x1080 ekranda izlemeye yetiyor...
Yakın bir zamanda otomatik zum yapabilen VİDEO lensi gelecek bu makinanın
kamerdan farkı kAlmayacak yeni lens 1200 TL civarı olması bekleniyor...
Yukarıdaki vidoya kıyasla GÜN IŞIĞINDA OKADAR YAKIN ÇEKİMDE
GÖRÜNTÜYLE İNSANI YAN YANA GETİRİN.. CANLISI İLE AYNI KALİTEDE ÇEKİM YAPIYOR...
Almak isteyenlere tavsiye 14-42 lens kiti olarak değilde ya 14-140 lens yada
1-) Panasonic Lumix G X Vario PZ 14-42mm F3.5-5.6 ASPH OIS
dpreview.com/...
2-) Panasonic Lumix G X Vario PZ 45-175mm F4.0-5.6 ASPH OIS
dpreview.com/...
YADA BUNLA ALSINLAR...
14-42 lensle çekimde yana doğru çekimlerde yavaşta olsanız titreme yapıyor
öne doğru çekimlerde mükemmel...
hasanbeyan.com@hotmail.com
HASAN BEYAN
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erkankılıc 8 yıl
tam hayalimdeki gibi bir parça
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MIND GAMES 8 yıl
Selamlar,
176 dan vazgeçtim 50 mbps'ye razıyım!
Bu işin nasıl yapıldığını adım adım anlatacak biri var mı aranızda?
Ya da uygun bir site?

ptools'a girdim, USB'den GH2'yi bağladım ama nerede olduğunu bulamadım bilgisayarda bir türlü GH2'nin!!??

Teşekkürler.
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DraGonS 8 yıl
@forumnik hocam makinanın merkezi işlem biriminin bunu yapamadığını nereden biliyorsun? Görüntü işlenmeden direk veri kartına yazılıyorsa bu mümkün olabilir. Ayrıca haberde firmwire değişikliğiyle olmuş diyor ..
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cervinff 8 yıl DraGonS
DraGonS

@forumnik hocam makinanın merkezi işlem biriminin bunu yapamadığını nereden biliyorsun? Görüntü işlenmeden direk veri kartına yazılıyorsa bu mümkün olabilir. Ayrıca haberde firmwire değişikliğiyle olmuş diyor ..

Kısaca mesleğim gereği biliyorum, diyelim. Görüntü işlenmeden ham olarak verikartına yazıldığında ne kadar yer kaplar yaklaşık hesaplayalım istersen. 1920x1080 raw tek kare fotoğraf yaklaşık 6MB yer kaplar. 1 sn de 25 kare çekildiğinde yaklaşık 150MB yani bu da 1 dk lık görüntü için 9GB eder. bu durumda 64GB lık hafıza kartına sadece 7 dk kayıt edebiliriz. Oysa gerçekte bundan çok daha fazlasına ihtiyacımız var. Bu nedenle sıkıştırma ve codecler kullanılmakta. Aşağıdaki linkte değişik formatlar için bir hesaplama aracı mevcut. Fikir vermesi açısından inceleyebilirsiniz.
hdslr-cinema.com/...
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alito 8 yıl
panasonic'de aptal olduğu için o yazılımı 24mbit le sınırlamıştır zaten(!)
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Cromartie 8 yıl alito
alito

panasonic'de aptal olduğu için o yazılımı 24mbit le sınırlamıştır zaten(!)

Bunu direk olarak sistemi bozacak bir etmen olarak görülmemeli. Panasonic'in zeki tarafı bunu diğer bir makinada göstermek isteyebileceği olabilir sonraya saklayabilir belki de kim bilir? En iyi teknoloiyi hemen sunarsanız yenisi çıktığında nasıl daha yüksek fiyattan satabilirsiniz ki? Panasonic belki bu tknolojiyi GH7de sunacaktı
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müntekim 8 yıl

Adamlar resmen sensorden gelen ham veriyi kaydetmişler , eskiden sıkıştır abi sıkıştır derdine düşerdik , depolama ucuzladı artık büyük dosya olsun büyük derdine düşüldü işe bak :)
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velfecir 8 yıl
176 mbit kayıt yapabilmek için o okuma ve yazma hızlarını destekleyen kart lazım. Bu nedenle bence sadece teoride güzel. 50-70 mbit sn okuma yazma hızı olan kartların fiyatları zaten belli.
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Silver_Code 8 yıl
Kız güzelmiş :D
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aspirin_00 8 yıl
videodaki kaliteyi anlamamız için video nun ham hali lazım upload edilen siteden ne anlayacaz ki
saçma bir şey olumş
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sahoron 8 yıl
Tora
Stream edilen bir site üzerinden neden 176MBit video örneği gösterilmeye çalışır onu anlamam ben.2-5mbit görüntü stream ettikten sonra, biz nasıl anlayacağız 176mbit kalitesini?sitemim size değil DH, videoyu orjinal haliyle yayınlamayanlara.

Aynen ben çok ahım şahım birşey göremedim.
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Tora 8 yıl en beğenilen
Stream edilen bir site üzerinden neden 176MBit video örneği gösterilmeye çalışır onu anlamam ben.
2-5mbit görüntü stream ettikten sonra, biz nasıl anlayacağız 176mbit kalitesini?
sitemim size değil DH, videoyu orjinal haliyle yayınlamayanlara.
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