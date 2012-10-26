Panasonic, dayanıklı tablet serisini Windows 8'e getirdi

Haber Editörü
Ortam şartlarına ve düşmelere dayanıklı Toughbook serisiyle tanıdığımız Panasonic, seriye şimdi Windows 8 işletim sistemini de ekledi.
Bugün tanıtılan Toughbook C2, Windows 8 Pro işletim sistemi ile sağlık profesyonellerine ve hareket halindeki çalışanlara hitap ediyor.
Tablet PC formundaki ürün Ivy Bridge tabanlı Intel Core i5-3427U vPro işlemci barındırıyor. 12.5 inçlik 1366x768 piksel çözünürlükte IPS ekran, 5 noktadan dokunmatik ve 500 nit parlaklık değeri sunuyor.
11 saate yakın kullanım süresi sunan batarya, köprü batarya özelliği sayesinde cihaz kapanmadan değiştirilebiliyor.
1.8kg ağırlığında magnezyum alaşımlı kasa, HD web kamera, 3MP çözünürlükte opsiyonel arka kamera, ekranda kolay not almak için dijital sayısallaştırıcı, WiFi, Bluetooth, 4G/3G opsiyonu, USB 3.0 portları, HDMI, VGA şeklinde diğer özellikleri mevcut.
Dayanıklılık konusunda ise 75cm'den 6 kenarı üzerine düşme, 30cm'den 26 farklı açıda düşme, su geçirmez klavye özellikleri sayılabilir.
Panasonic Toughbook C2 modeli Aralık ayı itibariyle yetkili satıcılarda 2949$ başlangıç etiketiyle piyasada olacak.
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Ordu'damı çalışıyorsun Ordu'damı yaşıyorsun? Dayanıksız olunca Ordu'da kullanılmazmı yada Ordu çokmu dağlık? Sanki G3 piyade tüfeği :)))
Aynen dediğiniz gibi. Bunu alacak olanın ciddi sakarlığı olması ya da dengesiz olması lazım.
böyle ürünlerde estetik aranmaz dayanıklılık ön plandadır. zaten normal kullanıcıılar için değil..