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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Panasonic, dayanıklı tablet serisini Windows 8'e getirdi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Ortam şartlarına ve düşmelere dayanıklı Toughbook serisiyle tanıdığımız Panasonic, seriye şimdi Windows 8 işletim sistemini de ekledi. 

Bugün tanıtılan Toughbook C2, Windows 8 Pro işletim sistemi ile sağlık profesyonellerine ve hareket halindeki çalışanlara hitap ediyor. 

Tablet PC formundaki ürün Ivy Bridge tabanlı Intel Core i5-3427U vPro işlemci barındırıyor. 12.5 inçlik 1366x768 piksel çözünürlükte IPS ekran, 5 noktadan dokunmatik ve 500 nit parlaklık değeri sunuyor. 

11 saate yakın kullanım süresi sunan batarya, köprü batarya özelliği sayesinde cihaz kapanmadan değiştirilebiliyor. 

1.8kg ağırlığında magnezyum alaşımlı kasa, HD web kamera, 3MP çözünürlükte opsiyonel arka kamera, ekranda kolay not almak için dijital sayısallaştırıcı, WiFi, Bluetooth, 4G/3G opsiyonu, USB 3.0 portları, HDMI, VGA şeklinde diğer özellikleri mevcut.

Dayanıklılık konusunda ise 75cm'den 6 kenarı üzerine düşme, 30cm'den 26 farklı açıda düşme, su geçirmez klavye özellikleri sayılabilir.

Panasonic Toughbook C2 modeli Aralık ayı itibariyle yetkili satıcılarda 2949$ başlangıç etiketiyle piyasada olacak.

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nurettinaz 7 yıl
Dayanıklı bilgisayar konusunda zaten büyük bir pazar payına sahip olan panasonic bu sayede bu payı dahada arttırabilir diye düşünüyorum.
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eeosman 7 yıl
Amerikan State ve Municipal polis araçlarının hepsinde bu Toughbook modelleri kullanılıyor. Bunlar son kullanıcı için tasarlanmış ürünler değil.
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Tristan Tzara 7 yıl
Kötü gözüküyor.
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teddybear01 7 yıl
Hiç bilmeden konuşuyosunuz.Bu ürünlerin hitap etdiği kesimler biz değiliz.Askeriye ,Polis vb kurumlar için tasarlanıyor bu seri.
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Miyamoto Musashi 7 yıl
FERFEROS
Ne saçma yorumlar yapılmış.Ordu gibi dayanıklılığın önemli olduğu alanlarda kullanır bu ürün.

Ordu'damı çalışıyorsun Ordu'damı yaşıyorsun? Dayanıksız olunca Ordu'da kullanılmazmı yada Ordu çokmu dağlık? Sanki G3 piyade tüfeği :)))
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greenk 7 yıl
Çok pahalı deymez.
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pergamonist 7 yıl greenk
greenk
Çok pahalı deymez.

Aynen dediğiniz gibi. Bunu alacak olanın ciddi sakarlığı olması ya da dengesiz olması lazım.
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bukalemun56 7 yıl
KingOfShadows
Çok dayanıklı bir cihaza benziyor. Ama tasarım biraz daha iyi olabilirdi.

böyle ürünlerde estetik aranmaz dayanıklılık ön plandadır. zaten normal kullanıcıılar için değil..
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FERFEROS 7 yıl
Ne saçma yorumlar yapılmış.Ordu gibi dayanıklılığın önemli olduğu alanlarda kullanır bu ürün.
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KingOfShadows 7 yıl
Çok dayanıklı bir cihaza benziyor. Ama tasarım biraz daha iyi olabilirdi.
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Raikirin 7 yıl
Resimdekini temsili birşey sandım, meğerse bahsedilen notebookmuş.
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alito 7 yıl
outdoor sporlarıyla ilgilenenler için seçkin bir ürün olabilir. ayrıca ordu'da da kullanılabilecek bir ürün.
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