Google varsayılan arama motoru olmak için Apple’a 10 milyar dolar ödedi

Google için kalabalık kullanıcı kitlesine sahip olan platformlarda varsayılan arama motoru olabilmek büyük önem taşıyor. Geçen yıl bu stratejiye harcanan bütçe yaklaşık 25 milyar dolar civarındaydı. Bunun neredeyse yarısı Apple’a gitti.

Eşi benzeri yok

Goldman Sachs tarafından yapılan araştırmaya göre Google, geçen yıl Safari tarayıcısında varsayılan arama motoru olabilmek için Apple’a 9.5 milyar dolar ödedi. Bu rakam Google’ın trafik satın alma masrafları – TAC kategorisi altında yer alıyor. Geçen yıl kategoriye yaklaşık 25 milyar dolar masraf yazılmıştı.

Ayrıca Bkz.

"AirPods kulaklıklar dönemine göre Apple’ın en çok satan ikinci ürünü oldu"

Trafik satın alma için Google’ın bu kadar büyük rakamlar harcaması hissedarları rahatsız ediyor. Son çeyrek mali tablosu açıklandığında firmanın hisseleri düşüş yaşamıştı. Google’ın giderek büyüyen bu masraflara bir çare bulması isteniyor.

Goldman Sachs trafik satın alma anlaşmalarının Apple’ın da aleyhine olduğunu düşünüyor. Apple geçen yıl Servisler bölümünün 50 milyar dolar civarında bir gelire ulaştığını açıklamış ve büyümeden övgüyle bahsetmişti. Bununla birlikte bu gelirin yüzde 20’si Google tarafından geliyor. Bölümün karının yüzde 30’u ise yine Google’ın ödediği para.

Uzmanlar bu yıl da Google’ın önemli bir miktar ödeyeceğini düşünüyor ancak yıl bazında büyüme küçük kalabilir. Bu bakımdan Apple’ın üzerinde çalıştığı çevrim içi video servisini iyi bir gelir elde edecek şekilde konumlaması gerektiğini ifade ediyorlar.