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Google varsayılan arama motoru olmak için Apple’a 10 milyar dolar ödedi

1.4 milyar cihaz sayısı ile devasa bir ekosistem haline gelen Apple platformları, Google’ın da iştahını kabartıyor. Geçen yıl firmanın arama motoru için Apple’a 9.5 milyar dolar ödediği ifade ediliyor
3 ay
4,3b
1
23
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Google için kalabalık kullanıcı kitlesine sahip olan platformlarda varsayılan arama motoru olabilmek büyük önem taşıyor. Geçen yıl bu stratejiye harcanan bütçe yaklaşık 25 milyar dolar civarındaydı. Bunun neredeyse yarısı Apple’a gitti.

Eşi benzeri yok

Goldman Sachs tarafından yapılan araştırmaya göre Google, geçen yıl Safari tarayıcısında varsayılan arama motoru olabilmek için Apple’a 9.5 milyar dolar ödedi. Bu rakam Google’ın trafik satın alma masrafları – TAC kategorisi altında yer alıyor. Geçen yıl kategoriye yaklaşık 25 milyar dolar masraf yazılmıştı.

Ayrıca Bkz. "AirPods kulaklıklar dönemine göre Apple’ın en çok satan ikinci ürünü oldu"

Trafik satın alma için Google’ın bu kadar büyük rakamlar harcaması hissedarları rahatsız ediyor. Son çeyrek mali tablosu açıklandığında firmanın hisseleri düşüş yaşamıştı. Google’ın giderek büyüyen bu masraflara bir çare bulması isteniyor.

Goldman Sachs trafik satın alma anlaşmalarının Apple’ın da aleyhine olduğunu düşünüyor. Apple geçen yıl Servisler bölümünün 50 milyar dolar civarında bir gelire ulaştığını açıklamış ve büyümeden övgüyle bahsetmişti. Bununla birlikte bu gelirin yüzde 20’si Google tarafından geliyor. Bölümün karının yüzde 30’u ise yine Google’ın ödediği para.

Uzmanlar bu yıl da Google’ın önemli bir miktar ödeyeceğini düşünüyor ancak yıl bazında büyüme küçük kalabilir. Bu bakımdan Apple’ın üzerinde çalıştığı çevrim içi video servisini iyi bir gelir elde edecek şekilde konumlaması gerektiğini ifade ediyorlar.

 

https://www.cnbc.com/2019/02/12/goldman-sachs-apple-dependent-on-google-for-services-revenue.html Yorum Yaz
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ardicli2000 3 ay en beğenilen dr20mouse
Microsoft, Yandex?
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Askaparta 3 ay
Duckduckgo takılıyoruz ama Google gibi sonuç vermiyor. Bu paralar insanı şaşırtıyor ama şirketler kazanıyor, kullanıcılar kaybediyor.
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hamza5806 3 ay
Vay anasini su donen paralara bak ya
Biz de domates biberle ugrasalim daha
Bilmeyenler icin bu para Türkiyenin askeri bütçesine denk nerdeyse
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bydoctore 3 ay
Kullanım olarak olumsuz. Malzeme kalitesi olarak olumlu. Tekrar iphone alırmıyım? kesinlikle almam.
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__Nikolaus__ 3 ay
duckduckgo nasıl bir isimdir
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elonardo 3 ay
kat kat geri alır o parayı
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Rolnes 3 ay
Biz de Surilere para ödüyoruz? Ne yani insana yardım etmek çok mu fena şey ehehehe
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kruezberq 3 ay
Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez
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Askaparta 3 ay
Duckduckgo takılıyoruz ama Google gibi sonuç vermiyor. Bu paralar insanı şaşırtıyor ama şirketler kazanıyor, kullanıcılar kaybediyor.
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Deli333 3 ay
ben olsam ödemezdim. 5 gundur apple kullanmaya başladım, bu adamlar piyasayı 3 sene geriden takip ediyor. en son arama motoru da default da google gelmiyorsa bırakıyorum diyecektim ki bari o google muş. apple gibi şirketlerin geleceği olduğunu sanmıyorum. fanatizm bir yere kadar. xs-max var elimde, telefona ishit diye isim taktım. şarjıı yok, sesi düzgün cıkmıyor , klavyeye numara koyacaksın o yok ( paralı app alırsan var sanırım) . ota boka apple ishit yükle, icomputer yükle. geri tuşu aramaktan sıyırdım, bazı uygulamalarda tamamen tıkanıyorsun, geri ya da kapama tuşu olan yer bulana kadar ileri gitmen filan gerekiyor. şu telefonu inavosyon diye dünyaya yedirmek çok büyük başarı ya.
ha hzlı şarj ıcın de extra 50£ istiyorlar sdkjfhsdgsdhjksa hahahahah
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bydoctore 3 ay Deli333
Bir yıl önce iphone x ile yaşadıklarımın benzerini yaşamışsınız. Bu kadar övülen iphonun nasıl bir telefon olduğunu anlamak için almıştım. İphone telefon kullanmak başka birşeymiş. Aldım, kullandım, yaşadım, anladım.
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intel7mix 3 ay Deli333
Android kullanınca sonra iOS sarmaz
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Starixa 3 ay
Kazandıkları veriler 10milyardan fazla eder Google boş yatırım yapmaz win-win olmuş
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esmerbuyucu 3 ay
Safari'de Bing'e ayarladım, geçtim. Hadi Bing'te kullanmak istemeyen için DuckDuckGo, Yandex gibi imkanlar var.
Google nasıl daha fazla veri toplayabilirim diye para ödüyor. Üstelik Siri'de Google'ı değiştirmenin bir yolu yok! Başkası 10 milyar ödeyemeyecek gibi bir durum yok. Zaten eskiden Siri'de varsayılan arama motoru Bing'di. Google bir senedir varsayılan. Kim daha çok öderse onu yapıyorlar, 10 milyar az para değil

techcrunch.com/...
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