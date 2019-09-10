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Panasonic’den modüler Toughbook 55 dizüstü modeli

Panasonic Toughbook 55 modeli RAM, batarya, klavye gibi bileşenlerinin değiştirilmesinin yanı sıra harici ekran kartı ve depolama kapasitesi ekleme gibi özelliklere sahip.
20 dk.
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Dayanıklılık odaklı dizüstü dendiğinde akla ilk gelen isimlerden olan Panasonic, modüler bir dizüstü modeli tanıttı. Panasonic Toughbook 55 modeli gövde içerisindeki pek çok bileşeni değiştirebilme imkânı veriyor.

Panasonic Toughbook 55 özellikleri ve fiyatı

Panasonic Toughbook 55 oldukça dikkat çekici özelliklere sahip. Dokunmatik ekranı 1000 nit parlaklık seviyesine kadar çıkıyor. USB-C, HDMI 2.0 ve Bluetooth 5.0 ilk kez bu sınıfta kullanılıyor. Ayrıca ilk kez 4 mikrofonlu dizilim ile ses tanıma yapılabiliyor.

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Diğer taraftan Panasonic’in Cubic Telecom ile 180 ülkede faaliyette olan ve eSIM üzerinden internet bağlantısı kurulabilen P.180 programı ve AT&T operatörünün FirstNet acil durum bağlantı programı paket içerisinde yer alıyor.

Modüler tarafa gelecek olursak Ram bellek, batarya ve klavye kolay bir şekilde değiştirilebiliyor. Hatta cihazı kapatmadan bataryayı değiştirebiliyorsunuz. Böylece 40 saatten fazla bir kullanım süresi elde edebiliyorsunuz. Diğer taraftan daha fazla bağlantı noktası, harici grafik kartı, depolama ünitesi ve parmak izi okuyucu da eklenebilen paketler arasında yer alıyor.

64GB’a kadar RAM bellek ve 2TB’a kadar depolama seçenekleri sunan Panasonic Touchbook 55 modeli için 2099$ başlangıç fiyatı belirlenmiş. Modül fiyatları ise henüz belli değil.

 


https://www.engadget.com/2019/09/09/panasonic-toughbook-55/ Yorum Yaz
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