Panasonic'den Android'li elektronik kitap okuyucusu; Raboo UT-PB1

Dünyanın önde gelen elektronik firmalarından Panasonic, Android'li elektronik kitap okuyucusu Raboo UT-PB1'i duyurdu.

Gücünü çift çekirdekli işlemcisinden alan ve 8GB'lık depolama alanı sunan Raboo UT-PB1, 7 inçlik renkli ekranında 1024x600 piksellik görüntü sağlıyor. microSDHC kart girişi ile toplam depolama alanı 40GB'a kadar arttırılabilen okuyucunun üzerinde 1.3 megapiksellik kamera da konumlandırılmış. Yaklaşık 400 gramf ağırlığındaki Raboo UT-PB1'in fiziksel boyutları ise 13.9x206x133 mm.

Wi-Fi ve Bluetooth kablosuz teknolojilerine destek veren okuyucu; XMDF, H.264, MPEG-4, WMV, AAC, MP3 ve WMA formatlarına destek verirken; işletim sistemi sayesinde başta internet tarayıcısı olmak üzere 15'i aşkın uygulama ile kullanıcılara klasik bir elektronik kitap okuyucusundan daha fazlasını vadediyor.

Satışa fiyatı yaklaşık 440 dolar olarak belirlenen Raboo UT-PB1; 10 Ağustos'dan itibaren ilk olarak Japonya'da satışa sunulacak.