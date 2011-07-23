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Panasonic'den Android'li elektronik kitap okuyucusu; Raboo UT-PB1

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
8,9b
1
8
E-Kitap Okuyucu
Shady
Haber Editörü
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Dünyanın önde gelen elektronik firmalarından Panasonic, Android'li elektronik kitap okuyucusu Raboo UT-PB1'i duyurdu.

Gücünü çift çekirdekli işlemcisinden alan ve 8GB'lık depolama alanı sunan Raboo UT-PB1, 7 inçlik renkli ekranında 1024x600 piksellik görüntü sağlıyor. microSDHC kart girişi ile toplam depolama alanı 40GB'a kadar arttırılabilen okuyucunun üzerinde 1.3 megapiksellik kamera da konumlandırılmış. Yaklaşık 400 gramf ağırlığındaki Raboo UT-PB1'in fiziksel boyutları ise 13.9x206x133 mm.
Wi-Fi ve Bluetooth kablosuz teknolojilerine destek veren okuyucu; XMDF, H.264, MPEG-4, WMV, AAC, MP3 ve WMA formatlarına destek verirken; işletim sistemi sayesinde başta internet tarayıcısı olmak üzere 15'i aşkın uygulama ile kullanıcılara klasik bir elektronik kitap okuyucusundan daha fazlasını vadediyor.
Satışa fiyatı yaklaşık 440 dolar olarak belirlenen Raboo UT-PB1; 10 Ağustos'dan itibaren ilk olarak Japonya'da satışa sunulacak.



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JohnLord 8 yıl
bunu alacağıma samsung note alırım daha iyi yada htc flayer 440 dolar gereksiz buna vermek videoda donuyo bile bu
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chakra 8 yıl
Kitabın kokusunu da önemseyenler için cazip değil.
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Jack Rabbit Slims 8 yıl
Teşekkürler cevap için, gercek kitaba daha yakın yani. :)
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SaatliBomba 8 yıl
e kitap daha çok yaygınlaşmaya başlayınca her eve lazım olacak bunlar.
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Jack Rabbit Slims 8 yıl
Gereksiz bir alet olmuş gibi.
Bir de sorum olacak, bu elektronik kitap okuyucuların iPad'den artısı ne?
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wuratakdag 8 yıl
Elektronik kitap okuyucuların tablet ten en büyük farkı kullandıkları ekran teknolojisi oluyo.eink ekran(elektronik mürekkep) gözü yormayan ve aydınlatası olmayan bi ekran teknolojisi. Yani tablet lerden en büyük artısı gözü yormayan bi ekrana sahip olması .Diye düşünüyorum.
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wuratakdag 8 yıl
Aynen ya bildiğin tablet :) elektronik kitap okuyucusu dediğin gözü yormayan eink ekranlı bi cihaz olmalı. Bununla kitap okumaya kalkarsan yarım içinde ağlamaya başlarsın heralde :)
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MarlonJD 8 yıl
Bildiğimiz tablet olmuş :D
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