Panasonic'den Tesla'ya milyonlarca dolarlık dev yatırım

Geleceğe dönük sıra dışı projeleriyle bilinen Tesla’nın elektrikli otomobillerin yanı sıra üzerinde yoğun mesai harcadığı bir diğer alan ise çevre dostu güneş enerjisi. Hatırlayacağınız gibi yakın zamanda normal çatılara göre daha ucuza mal edilen ve elektrik üretebilen solar panellere sahip çatıları görücüye çıkaran Elon Musk, yine bu alanda önemli bir anlaşmaya imza attı.

Resmi açıklama ile Panasonic’in, Tesla Motors’un New York’un Buffalo kentinde bulunan fabrikasına ışığı olduğu gibi elektrik enerjisine dönüştürebilen fotovoltaik (PV) güneş hücreleri ve modülleri üretmek için 260 milyon dolar (30 milyar yen) yatırım yapacağı duyuruldu. Edinilen bilgilere göre Tesla "uzun dönem satın alma garantisi" verirken, Panasonic’in ise gerekli tüm yatırım maliyetlerini karşılayacağı ifade ediliyor. Üstelik imzaların atılmasıyla birlikte 400 kişiye de iş imkanı sağlanacak.

İş birliğinin açıklanmasıyla birlikte New York borsasında yüzde 4,2 oranında değer artışı yaşayan Tesla’nın Model X, Model S ve 2018 yılında piyasaya sürülmesi beklenen Model 3 elektrikli otomobilin bataryalarını da Panasonic tedarik ediyor. Şüphesiz önümüzdeki yıllarda çevreci hamleleriyle çok daha etkin bir rol üstelenecek olan Tesla’nın bu tür yatırımları gelecek nesiller için de büyük önem taşıyor.

https://www.tesla.com/blog/tesla-and-panasonic-will-begin-manufacturing-solar-cells-modules-in-buffalo-ny