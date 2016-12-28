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Panasonic'den Tesla'ya milyonlarca dolarlık dev yatırım

Bugün yayınlanan açıklama ile Japon elektronik şirketi Panasonic’in, elektrikli otomobil devi Tesla Motors’a 260 milyon dolar yatırım yapacağı duyuruldu. Peki bu anlaşma hangi alanda kullanılacak?
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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20
Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Geleceğe dönük sıra dışı projeleriyle bilinen Tesla’nın elektrikli otomobillerin yanı sıra üzerinde yoğun mesai harcadığı bir diğer alan ise çevre dostu güneş enerjisi. Hatırlayacağınız gibi yakın zamanda normal çatılara göre daha ucuza mal edilen ve elektrik üretebilen solar panellere sahip çatıları görücüye çıkaran Elon Musk, yine bu alanda önemli bir anlaşmaya imza attı.
Resmi açıklama ile Panasonic’in, Tesla Motors’un New York’un Buffalo kentinde bulunan fabrikasına ışığı olduğu gibi elektrik enerjisine dönüştürebilen fotovoltaik (PV) güneş hücreleri ve modülleri üretmek için 260 milyon dolar (30 milyar yen) yatırım yapacağı duyuruldu. Edinilen bilgilere göre Tesla "uzun dönem satın alma garantisi" verirken, Panasonic’in ise gerekli tüm yatırım maliyetlerini karşılayacağı ifade ediliyor. Üstelik imzaların atılmasıyla birlikte 400 kişiye de iş imkanı sağlanacak.
İş birliğinin açıklanmasıyla birlikte New York borsasında yüzde 4,2 oranında değer artışı yaşayan Tesla’nın Model X, Model S ve 2018 yılında piyasaya sürülmesi beklenen Model 3 elektrikli otomobilin bataryalarını da Panasonic tedarik ediyor. Şüphesiz önümüzdeki yıllarda çevreci hamleleriyle çok daha etkin bir rol üstelenecek olan Tesla’nın bu tür yatırımları gelecek nesiller için de büyük önem taşıyor.

https://www.tesla.com/blog/tesla-and-panasonic-will-begin-manufacturing-solar-cells-modules-in-buffalo-ny Yorum Yaz
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9600_G_T 2 yıl en beğenilen
Turkiyeye niye gelmedin insafsiz
2 Yanıt Yanıtla +23
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umut_baris 2 yıl 9600_G_T
9600_G_T
Turkiyeye niye gelmedin insafsiz

Böyle ekonomiye kim gelir lan manyak mısın?

1 Yanıt Yanıtla +23
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S.Soylu 2 yıl
Adamlar resmen geleceği inşa ediyorlar. Acaba kendimizi hala gelişmiş ülkeler seviyesinde gören var mı acaba ?
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DH Misafiri 2 yıl
Saygıyla önünde eğiliyorum(neden yaptıklarının önemi yok, para için ya da başka birşey için yapıyor olmaları sonucu değiştirmiyor)
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Physicist_Emre 2 yıl
Hadi araba yapmayı kaçırdık artık bari elektrikli araçlara yatırım yapılsa da dünyayı yakalayabilsek az çok.
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kadirirdem 2 yıl
gelecek bu firmalarda diyecek bir şey yok helal olsun :( keşke ülkemizde de bu tarz şeyler görsek ama şuan ki halimizle zor...
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shifisitert 2 yıl
pil maliyetleri cok yuksek. Araç mesafeleride cok dusuk. Elektrikli arac için en mantıklı sistem nissanın bahsettigi benzinlige girip bos batarya alttan inip yerine dolu batarya takmak. Ama bu bataryalar için cok ucuz maliyetler ve batarya ları bozulma durumunda arac sigortası gibi bir batarya sigorta sistemi geliştirmek geekıyor
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e_capkan 2 yıl shifisitert
shifisitert
pil maliyetleri cok yuksek. Araç mesafeleride cok dusuk. Elektrikli arac için en mantıklı sistem nissanın bahsettigi benzinlige girip bos batarya alttan inip yerine dolu batarya takmak. Ama bu bataryalar için cok ucuz maliyetler ve batarya ları bozulma durumunda arac sigortası gibi bir batarya sigorta sistemi geliştirmek geekıyor

3. nesil şarj aletleriyle 10dk dolacakmış bataryalar.
o sistemi tesla uyguluyor zaten.youtube ta videoları var.kendi bataryanı belli bir sürede gidip alman gerekiyor. acil durumlarda için kullanılabilir.
şuan yarım saat şarj ile 250km gidiyor teslalar.
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asosyal mühendis 2 yıl
Güneş enerjisini yoğun olarak kullandığımız tek icat hesap makinesi. Ama o da bakkalların azalmasıyla kullanılabilirliğini yitirmeye başladı.
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Frost05 2 yıl
Buraya gelseler kayyum atarlar da ondan.
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WuLKaS 2 yıl
Millet nelerle uğraşıyor biz nelerle vallahi kendimden utandım.
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KaleyDeskop 2 yıl
allah yolunu açık etsin elon nasa'daki ş.refsizler umarım işine çomak sokmazlar.
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hacı.basat 2 yıl
Panasonic ve sony önce çıktı çıkıyor diye yıllardır oyaladıkları 300 GB'lık arcival disk yada freeze-ray disklerini piyasaya getirsinler, yalan oldu resmen.
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umut_baris 2 yıl hacı.basat
hacı.basat
Panasonic ve sony önce çıktı çıkıyor diye yıllardır oyaladıkları 300 GB'lık arcival disk yada freeze-ray disklerini piyasaya getirsinler, yalan oldu resmen.

Blu-ray neyine yetmiyor. Maliyet ucuzlatmak mesele. Kapasite değil mesele.
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wehrmacht 2 yıl
Neden yen karşılığıda yazıda geçiyor yatırım japon topraklarına mı
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panasonic, tesla ve
8 etiket daha elon musk güneş enerjisi yatırım güneş hücreleri anlaşma Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Cihan Pehlivan
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