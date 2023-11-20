Tam Boyutta Gör

Tesla eski genel müdürü Kemal Geçer ile görüşen gazeteci Emre Özpeynirci olumsuz bir duyum üzerinden şunları yazdı: “Bu arada Elon Musk’un New York’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinden sonra Tesla’nın Türkiye’ye yatırım yapması gündeme gelmişti. Ancak Tesla’nın Türkiye’ye fabrika kurmak gibi bir planının olmadığını duydum. Umarım yanlış duymuşumdur da yatırım gelir. Ama 26 yıldır Türkiye’ye yeni bir markanın yatırım yapmadığını, olanların da gittiğini unutmayalım.”

Geri viteste dünya rekoru kırıldı 1 hf. önce eklendi

Tesla’nın bir sonraki fabrikası için çok fazla aday bulunuyor. Çünkü Başbakan Srettha Thavisin’in Elon Musk ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamaya göre Tesla, “Tayland” merkezli olarak da bir fabrika kurmayı düşünmeye başladı.

Elon Musk’ın Macaristan Cumhurbaşkanı ile görüşmesinde fabrika konusu da gündeme gelmişti. Firma daha önce yeni bir fabrika için Suudi Arabistan ile görüşme içerisinde bulunduğu iddia edilmişti. Bu görüşmelerde fabrika kararının bulunmadığı söylenmişti.

Daha sonra bu Suudi Arabistan gelişmesini Elon Musk yalanlamış ve böyle bir şeyin olmadığını söylemişti.

Şu anda Avrupa’da Almanya merkezli olarak üretim gerçekleştiren Tesla, İspanya’ya açacağı fabrika ile Avrupa’daki üretimini arttırabileceği söylenmişti. 4,5 milyar euro seviyesinde bir yatırım planlandığı söylenmişti. Sonrasında bu planlar iptal olmuştu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

"Tesla’nın Türkiye’ye fabrika kurmak gibi bir planı yok"