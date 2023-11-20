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    "Tesla’nın Türkiye’ye fabrika kurmak gibi bir planı yok"

    Tesla eski genel müdürü Kemal Geçer ile görüşen gazeteci Emre Özpeynirci: “Tesla’nın Türkiye’ye yatırımı gündeme gelmişti. Tesla’nın Türkiye’ye fabrika kurmak gibi bir planının olmadığını duydum.”

    'Tesla’nın Türkiye’ye fabrika kurmak gibi bir planı yok' Tam Boyutta Gör

    Tesla eski genel müdürü Kemal Geçer ile görüşen gazeteci Emre Özpeynirci olumsuz bir duyum üzerinden şunları yazdı: “Bu arada Elon Musk’un New York’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinden sonra Tesla’nın Türkiye’ye yatırım yapması gündeme gelmişti. Ancak Tesla’nın Türkiye’ye fabrika kurmak gibi bir planının olmadığını duydum. Umarım yanlış duymuşumdur da yatırım gelir. Ama 26 yıldır Türkiye’ye yeni bir markanın yatırım yapmadığını, olanların da gittiğini unutmayalım.”

    Tesla’nın bir sonraki fabrikası için çok fazla aday bulunuyor. Çünkü Başbakan Srettha Thavisin’in Elon Musk ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamaya göre Tesla, “Tayland” merkezli olarak da bir fabrika kurmayı düşünmeye başladı.

    Elon Musk’ın Macaristan Cumhurbaşkanı ile görüşmesinde fabrika konusu da gündeme gelmişti. Firma daha önce yeni bir fabrika için Suudi Arabistan ile görüşme içerisinde bulunduğu iddia edilmişti. Bu görüşmelerde fabrika kararının bulunmadığı söylenmişti.

    Daha sonra bu Suudi Arabistan gelişmesini Elon Musk yalanlamış ve böyle bir şeyin olmadığını söylemişti.

    Şu anda Avrupa’da Almanya merkezli olarak üretim gerçekleştiren Tesla, İspanya’ya açacağı fabrika ile Avrupa’daki üretimini arttırabileceği söylenmişti. 4,5 milyar euro seviyesinde bir yatırım planlandığı söylenmişti. Sonrasında bu planlar iptal olmuştu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    12 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Tesla, fabrika ve
    4 etiket daha yatırım elon musk Teknoloji Haberleri Yaşam
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