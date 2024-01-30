Tesla, daha fazla büyümek için 10 milyar dolar harcayacak

Tesla daha fazla yatırım yapacak
Tesla’nın ikinci büyüme dalgasının 2025'in sonlarında gelecek olan yeni nesil araçların üretiminin artmasıyla olması bekleniyor. Musk, 2025’te uygun fiyatı Tesla modelinin geleceğini duyurmuştu. Bununla birlikte Tesla, 2023 yılında 8,9 milyar dolar sermaye harcaması yaptığını doğruladı. Sermaye harcamaları 2022'deki 7,16 milyar dolara kıyasla 2023'te 1,74 milyar dolarlık bir artış yaşamış oldu. Bu, 2023 yılında Tesla için yeni bir harcama rekoruydu, ancak şimdi şirket bu yıl daha da yüksek olacağını söylüyor. Tesla bu yıl 10 milyar dolardan fazla harcama yapmayı planladığını açıkladı.
Şirket bu paranın tam olarak nereye gideceğini açıklamıyor, ancak otomobil üreticisi her zaman üretim operasyonlarına büyük yatırımlar yapıyor ve Gigafactory Texas ve Berlin'i büyütmeye devam ediyor. Tesla'nın bu yıl daha yüksek harcama yapmasına neden olabilecek kategorilerden biri de elektrikli araç altyapısı.
Supercharger ağı daha da büyüyecek
Tesla ayrıca yapay zeka girişimlerini desteklemek için bilgi işlem gücüne milyarlarca dolar yatırım yapmaya devam ediyor. Şirket kısa süre önce New York'a 500 milyon dolarlık yeni bir Dojo süper bilgisayar kümesi kuracağını açıkladı. CEO Elon Musk ayrıca Tesla'nın bu yıl Nvidia ve AMD işlemcilere daha da fazla para harcayacağını doğruladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.