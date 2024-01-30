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    Tesla, daha fazla büyümek için 10 milyar dolar harcayacak

    Tesla, dünyanın en çok satan elektrikli otomobiline sahip olsa da firma, daha fazla büyümek için yatırımlarına devam etmek istiyor. Bu planlar için Tesla, 10 milyar dolar harcayacak.
    Tesla, daha fazla büyümek içim 10 milyar dolar harcayacak Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en çok satan elektrikli otomobiline sahip olan Tesla, yeni bir büyüme dönemine hazırlanıyor. Elon Musk liderliğindeki Tesla, bu yıl planlanan sermaye harcamalarını 10 milyar dolara çıkardığını doğruladı. Bu harcama ise kaçınılmaz zira Tesla, Model 3 ve Model Y üretiminin artmasıyla yakaladığı büyüme ivmesinin sonuna geldi ve yeni bir büyüme dalgası gerekiyor.

    Tesla daha fazla yatırım yapacak

    Tesla’nın ikinci büyüme dalgasının 2025'in sonlarında gelecek olan yeni nesil araçların üretiminin artmasıyla olması bekleniyor. Musk, 2025’te uygun fiyatı Tesla modelinin geleceğini duyurmuştu. Bununla birlikte Tesla, 2023 yılında 8,9 milyar dolar sermaye harcaması yaptığını doğruladı. Sermaye harcamaları 2022'deki 7,16 milyar dolara kıyasla 2023'te 1,74 milyar dolarlık bir artış yaşamış oldu. Bu, 2023 yılında Tesla için yeni bir harcama rekoruydu, ancak şimdi şirket bu yıl daha da yüksek olacağını söylüyor. Tesla bu yıl 10 milyar dolardan fazla harcama yapmayı planladığını açıkladı.

    Şirket bu paranın tam olarak nereye gideceğini açıklamıyor, ancak otomobil üreticisi her zaman üretim operasyonlarına büyük yatırımlar yapıyor ve Gigafactory Texas ve Berlin'i büyütmeye devam ediyor. Tesla'nın bu yıl daha yüksek harcama yapmasına neden olabilecek kategorilerden biri de elektrikli araç altyapısı.

    Supercharger ağı daha da büyüyecek

    Tesla, daha fazla büyümek içim 10 milyar dolar harcayacak Tam Boyutta Gör
    Tesla, Supercharger ağını inanılmaz bir hızla büyütüyor ve bu sermaye ağırlıklı bir kategori. İstasyonları inşa etmeniz ve tam maliyetle kurmanız gerekirken, elektrikli araç sürücüleri bu istasyonları kullanmaya başladıkça, on yıllar olmasa da yıllar içinde geri dönüşü görmeniz gerekiyor. Tesla'nın 2024 yılında Supercharger ağını her zamankinden daha hızlı ve daha büyük bir şekilde büyütmesi gerekiyor, özellikle de Tesla dışındaki sürücüleri ilk kez daha anlamlı bir şekilde bünyesine katmaya başlayacağı Kuzey Amerika'da. Hatırlarsanız çoğu otomobil firması Amerika'da Tesla’nın şarj standardını benimsemişti.

    Tesla ayrıca yapay zeka girişimlerini desteklemek için bilgi işlem gücüne milyarlarca dolar yatırım yapmaya devam ediyor. Şirket kısa süre önce New York'a 500 milyon dolarlık yeni bir Dojo süper bilgisayar kümesi kuracağını açıkladı. CEO Elon Musk ayrıca Tesla'nın bu yıl Nvidia ve AMD işlemcilere daha da fazla para harcayacağını doğruladı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 4 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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