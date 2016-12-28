2016 yılının en iyi GoPro videoları yayınlandı

Aksiyon kamerası denilince şüphesiz akıllara gelen ilk isimlerden olan GoPro, her sene olduğu gibi 2016 yılı için de en iyi videoları derlediği çalışmasını yayınladı. Dünyanın farklı bölgelerinden onlarca kullanıcının imzasını taşıyan görüntüler bisiklet ve motor gösterilerinden konserlere, otomobil yarışlarından drone ile çekilen videolara kadar oldukça geniş bir içerik yelpazesine sahip.

küçülmeye gitme kararı alan GoPro'nun yaklaşık 200 kişiyi işten çıkaracağı gündeme gelmişti. Diğer taraftan büyük umutlarla piyasaya sürülen Karma drone’un uçuş sırasında aniden güç kesintileri yaşayarak Hatırlayacağınız gibi son dönemde maddi açıdan zor günler geçiren vekararı alan GoPro'nun yaklaşık 200 kişiyi işten çıkaracağı gündeme gelmişti. Diğer taraftan büyük umutlarla piyasaya sürülen’un uçuş sırasında aniden güç kesintileri yaşayarak hızla yere düştüğü haberlerinin gelmesi ise gelecek planlarını kısmen altüst etti.

Tüm olumsuzluklara rağmen yine de dolu dolu bir yılı geride bırakmaya hazırlanan GoPro halen birçok kullanıcının ilk tercihleri arasında geliyor. Suya ve darbeye dayanıklı yapısının yanı sıra yüksek çözünürlükte görüntü imkanı sağlayan aksiyon kameraları artık hayatın bir parçası haline geldi. İşte 2016 yılının en iyi GoPro videoları: