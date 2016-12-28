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2016 yılının en iyi GoPro videoları yayınlandı

2016 yılı boyunca kullanıcılar tarafından paylaşılan en iyi görüntüleri tek bir videoda toplayan GoPro, bizleri oldukça renkli ve birbirinden heyecanlı aksiyon dolu anlara götürüyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Elektronik Cihazlar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Aksiyon kamerası denilince şüphesiz akıllara gelen ilk isimlerden olan GoPro, her sene olduğu gibi 2016 yılı için de en iyi videoları derlediği çalışmasını yayınladı. Dünyanın farklı bölgelerinden onlarca kullanıcının imzasını taşıyan görüntüler bisiklet ve motor gösterilerinden konserlere, otomobil yarışlarından drone ile çekilen videolara kadar oldukça geniş bir içerik yelpazesine sahip.
Hatırlayacağınız gibi son dönemde maddi açıdan zor günler geçiren ve küçülmeye gitme kararı alan GoPro'nun yaklaşık 200 kişiyi işten çıkaracağı gündeme gelmişti. Diğer taraftan büyük umutlarla piyasaya sürülen Karma drone’un uçuş sırasında aniden güç kesintileri yaşayarak hızla yere düştüğü haberlerinin gelmesi ise gelecek planlarını kısmen altüst etti.
Tüm olumsuzluklara rağmen yine de dolu dolu bir yılı geride bırakmaya hazırlanan GoPro halen birçok kullanıcının ilk tercihleri arasında geliyor. Suya ve darbeye dayanıklı yapısının yanı sıra yüksek çözünürlükte görüntü imkanı sağlayan aksiyon kameraları artık hayatın bir parçası haline geldi. İşte 2016 yılının en iyi GoPro videoları:
 

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oray 2 yıl en beğenilen
Bunlar yaşıyorsa biz n'apıyoruz?
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DevrimSeven60 2 yıl
Bunlarda yaşıyor, bizlerde yaşıyoruz
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DH Specialist 2 yıl
ülkemizde tek eğlencesi tv8 olanlar yaşadıkça geleceğimiz parlak değil. yüksek hedefler ve hayaller olmadıkça yerimizde sayarız. zaten bir umudum yok yanlış anlamayın
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mavizaman 2 yıl
bunlar gerçekten yaşayan insanlar bizim gibi değil mirim!...
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Theologist 2 yıl
Çok başarılı...
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oray 2 yıl en beğenilen
Bunlar yaşıyorsa biz n'apıyoruz?
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DevrimSeven60 2 yıl
Bunlarda yaşıyor, bizlerde yaşıyoruz
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DH Misafiri 2 yıl
"Videonun kapak görseli ne öyle, hemen kaldırın onu! Aaaaaa olmaz ama böyle!" diyenler gelmemiş daha, ilginç :P
1 Yanıt Yanıtla +1
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vjdrsjejv 2 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
"Videonun kapak görseli ne öyle, hemen kaldırın onu! Aaaaaa olmaz ama böyle!" diyenler gelmemiş daha, ilginç :P


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