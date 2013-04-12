Panasonic'ten Bluetooth destekli yeni kablosuz 2.1 hoparlör modeli, "SC-NP10"

Önde gelen teknoloji firmalarından Panasonic, yeni geliştirdiği kablosuz 2.1 hoparlör modelini resmi olarak duyurdu.

İlk olarak firma tarafından CES 2013 fuarında kullanıcılar karşısına çıkartılan ve SC-NP10 ismine sahip olan 2.1 hoparlör modeli, akıllı cep telefonu ya da tablet bilgisayarlar ile Bluetooth teknolojisi üzerinden kablosuz olarak müzik dinlenmesine imkan sağlayabiliyor. Üzerinde yer alan özel bölüm sayesinde yatay olarak tablet bilgisayarları da taşıyabilen model, 271x186x65mm boyutlara, 1.6kg ağırlığa, USB ya da normal priz üzerinde şarj olabilme özelliğine ve ayrıca 3.5mm baplantı girişine de sahip.

Teknik olarak üzerinde iki adet 7W hoparlör ve bir adet 7W subwoofer (8cm) yer alan SC-NP10, toplam da 21W ses gücü verebiliyor ve Near Field Stereo Sound teknolojisi ile yakından dinlemelerde bile kaliteli ve temiz ses sağlarken, Bluetooth Re-Master teknolojisi ile Bluetooth ses aktarımında meydana gelen kayıpları geri toplayabiliyor.

Oldukça şık bir tasarıma da sahip olan Panasonic SC-NP10, Nisan ayı içerisinde 200$ fiyat etiketi ile satışa çıkıyor. Ayrıca ürün hakkında hazırlanmış resmi tanıtım videosunu aşağıda bulabilirsiniz.





http://shop.panasonic.com/shop/model/SC-NP10?t=specs