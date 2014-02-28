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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Pandora'nın kullanıcı sayısı 250 milyonu aştı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Pandora'nın kullanıcı sayısı 250 milyonu aştı

Popüler çevrimiçi müzik dinleme servislerinden Pandora’nın aktif kullanıcı sayısı 250 milyonu geçti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre sadece ABD’de Pandora’nın abone sayısı 250 milyonu geçerek önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. Pandora’nın ABD’deki kullanıcı sayısı geçtiğimiz nisan ayında 200 milyondu.

Pandora ayrıca kullanıcıların şimdiye kadar 6 milyardan fazla istasyon oluşturduklarını da açıkladı.

Hatırlanacağı gibi iOS 7 ile birlikte faaliyete geçen iTunes Radio’dan sonra Pandora’nın kullanıcı sayısının hızlı bir artış yaşandığı ifade edilmişti.


http://www.businesswire.com/news/home/20140227006379/en/Pandora-Returns-SXSW-Annual-Pandora-Discovery-Den#.Uw-2-GRdW6k Yorum Yaz
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DH Misafiri 5 yıl
Çabuk Facebook gelmeden
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Mugetsuga 5 yıl
Kullanıyorum, gerçekten çok hoş bir müzik dinleme servisi.
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