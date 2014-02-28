Pandora'nın kullanıcı sayısı 250 milyonu aştı

Popüler çevrimiçi müzik dinleme servislerinden Pandora’nın aktif kullanıcı sayısı 250 milyonu geçti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre sadece ABD’de Pandora’nın abone sayısı 250 milyonu geçerek önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. Pandora’nın ABD’deki kullanıcı sayısı geçtiğimiz nisan ayında 200 milyondu.

Pandora ayrıca kullanıcıların şimdiye kadar 6 milyardan fazla istasyon oluşturduklarını da açıkladı.

Hatırlanacağı gibi iOS 7 ile birlikte faaliyete geçen iTunes Radio’dan sonra Pandora’nın kullanıcı sayısının hızlı bir artış yaşandığı ifade edilmişti.

http://www.businesswire.com/news/home/20140227006379/en/Pandora-Returns-SXSW-Annual-Pandora-Discovery-Den#.Uw-2-GRdW6k