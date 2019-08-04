Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Papatyagillerden kanser ilacı üretilecek

Araştırmacılar, Feverfew bitkisi olarak adlandırılan papatyagillerden bir bitki türünden, kanser ilacı olarak kullanılabilecek ''parthenolide'' adlı bir bileşik elde etmeyi başardı.
3 gün
1,1b
1
2
Diğer Bilim ve Teknoloji
Tuğrul Güven Erturun
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Türkçe ismiyle ateşli veya bekar düğme olarak bilinen Tanacetum parthenium veya İngilizce ismiyle ''Feverfew'' bitkisi, papatya familyasına ait bir bitki. Bu bitkinin gerçekten faydalı olup olmadığı tartışılmalı olmasına rağmen Feverfew bitkisi yüzyıllardır migren ve benzeri ağrı tedavilerinde alternatif tedavi yöntemi olarak kullanılıyor. University of Birmingham kurumundan bir grup araştırmacı Feverfew bitkisinin yapraklarından, güçlü bir kanser ilacı olabileceği düşünülen bileşik elde etti.

Elde edilen bileşik ''parthenolide'' olarak adlandırılıyor ve bu bileşik uzun yıllardır araştırılıyor. Bilim insanları bu bileşiğin kanser karşıtı bir ajan olduğunu düşünüyor ancak bileşikten işe yarayabilecek miktarlarda elde etmek hem oldukça zor hem de oldukça pahalı bir durumda bulunuyor.

Feverfew bitkisi ve Parthenolide


Feverfew bitkisi içeriğinde oldukça fazla miktarda parthenolide bileşiği bulunduruyor. Bu yüzden araştırmacılar bileşiği elde etmek için Feverfew bitkisini verimli bir aday olarak görüyor. Feverfew bitkisinin üzerinde yapılan bir takım araştırmalar sonucu ise bitkinin en yüksek ''parthenolide'' seviyesini barındırdığı evrenin çiçeklenme evresi sonunda olduğu tespit edildi.

Bilim insanları yaptıkları çalışmalar sonucunda parthenolide bileşiğini bitkiden çıkartmayı, işlemeyi ve ilaç testleri için aday olabilecek ilaç türevlerine dönüştürmeyi başardı.

Elde edilen bileşik, kültürlerdeki kanser hücreleri üzerindeki tedavi denemelerinde, kronik lenfositik lösemi ( CLL ) olarak adlandırılan bir kanser türüyle savaştı ve yapılan testler sonucunda bileşiğin etkili bir ajan olduğu tespit edildi.

Bileşik kanserle savaşını ise hücrelere toksik olan serbest oksijen radikallerinin ( ROS ) seviyelerini yükselterek sağlıyor.

Araştırma ekibi bileşiği hayvanlar ve insanlar üzerinde denemek üzere çeşitli çalışmalar yapmayı planlıyor. Bileşik geliştirilebilir ve klinik olarak uygulanabilirse, kanser ile mücadele için yeni bir ilaç ve yeni tedavi yöntemleri oluşabilecek gibi görünüyor.

Ayrıca Bkz. "İnsan kalbinin bileşenleri 3D yazıcı ile üretilecek"

Araştırma MedChemComm dergisinde yayımlandı.

kanser


https://newatlas.com/anti-cancer-compound-common-flower-feverfew/60872/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
WB 3 gün
Son 20-30 senedir kanser icin umut isigi diye haberler gorup duruyoruz halen net bir tedavi cikmis degil..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wolferto 3 gün
Kanser tedavisi icin ilac olmadan ise yarayan bi bitki duymadim bilim adamlarindan (ilaç sektöründeki bilimadamlarindan) olsa bizim icin iyi onlar icin kötü olurdu heralde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 gün Huawei'den ders gibi bilgisayar | Matebook X Pro 2 gün Franky Zapata, Manş Denizi'ni 'uçan kaykayıyla' aşmayı başardı 2 gün Apple'a iPhone ekranı üreten Sharp, Vietnam'da fabrika kuracak 2 gün Call of Duty: Modern Warfare gerçek bir gece görüş gözlüğü ile geliyor 2 gün FIFA 20’nin minimum sistem gereksinimleri açıklandı 2 gün Boeing 737 Max uçaklarda artık iki bilgisayar olacak 2 gün Xiaomi güneş enerjisi ile çalışan akıllı telefon patenti aldı 2 gün 2020 Volkswagen Golf'ün (Mk8) tasarımı reklam çekimlerinde ortaya çıktı 2 gün LG'nin yeni akıllı telefonu X2 (K30) tanıtıldı 2 gün OnePlus 7T Pro ilk görseli karşınızda 2 gün Huawei'nin işletim sistemi Hongmeng bu hafta tanıtılabilir 3 gün Hobbs & Shaw, gişedeki macerasına hızlı bir giriş yaptı 3 gün Amazon'dan bir ilginç dizi daha: Undone 3 gün Sony, Zombieland'in mobil oyununu duyurdu 3 gün Phison 1.7 GB/s’ye varan hızlara ulaşabilen BGA SSD’sini duyurdu 3 gün Samsung Galaxy A30s'in detayları netleşiyor 3 gün Intel 10. Nesil 10 nm Ice Lake mobil işlemcilerini duyurdu 3 gün Galaxy Note 10'da daha fazla Microsoft uygulaması yüklü gelecek 3 gün Razer ve NIO'dan oyunculara özel RGB aydınlatmalı elektrikli SUV 3 gün Apple Card ile kripto para alınamayacak 3 gün GÖRÜNTÜLENEN Papatyagillerden kanser ilacı üretilecek Sonraki Gigabyte 300 /400 serisi yongasetli anakartlarından PCIe 4.0 desteğini kaldırdı 3 gün Meizu'nun yeni telefonları için geri sayım başladı 3 gün RTÜK başkanı: Eleştiriler iyi niyetli değil, denetimsizlik söz konusu olamaz 3 gün Windows Defender yarım milyardan fazla bilgisayarda kullanılıyor 3 gün İnsan kalbinin bileşenleri 3D yazıcı ile üretilecek 3 gün Huawei P30 Pro'nun kristal süslemeli kılıfla gelen özel bir versiyonu çıktı 3 gün Xiaomi Mi Gaming Laptop 2019 tanıtıldı 3 gün Fortnite büyük rekabete hazır 3 gün Apple Music Türkiye istatistikleri 3 gün Oppo’nun yeni kızaklı telefonu böyle görünecek 3 gün 2si1 | Netflix'in Sonu Mu Geliyor? 3 gün Huawei, P300, P400 ve P500 isimlerini tescilledi 3 gün Tesla, Model S ve Model X için yeniden ücretsiz şarj imkanı sunuyor 3 gün Samsung Galaxy Watch Active 2’nin yeni görselleri ortaya çıktı 4 gün Samsung Galaxy Book S'in basın görselleri ortaya çıktı 4 gün Capcom’dan yeni bir Resident Evil oyunu daha gelebilir 4 gün Facebook insan aklını okuyup, yazıya dökebilen yapay zeka geliştiriyor 4 gün PES 2020 Demo - Olmuş Mu Dersiniz? 4 gün iPhone artık Apple gelirlerinin yarısından daha azını temsil ediyor 4 gün Windows 10 artık internetten kurulabilecek Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Call of Duty: Modern Warfare gerçek bir gece görüş gözlüğü ile...
DonanımHaber
tarihi eminönü balıkçısında yaşanan vahşet #eminönündevahşet
DH Forum
PES 2020 ve NBA 2K20 Playstore'a Özel Avantajlarla Ön Siparişte
Bölüm Sonu Canavarı
Hitman'in Isı Güdümlü Çantası Güncelleme ile Resmi Olarak Sila...
Bölüm Sonu Canavarı
Yeni Peugeot 208'in Avrupa fiyatları belli oldu: Başlangıç nok...
DonanımHaber
Turkcell, 5G'de dünya hız rekorunu kırdı!
DH Forum
Mount & Blade 2: Bannerlord'dan 20 Dakikalık Oynanış Videosu Y...
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim