Papatyagillerden kanser ilacı üretilecek

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Türkçe ismiyle ateşli veya bekar düğme olarak bilinen Tanacetum parthenium veya İngilizce ismiyle ''Feverfew'' bitkisi, papatya familyasına ait bir bitki. Bu bitkinin gerçekten faydalı olup olmadığı tartışılmalı olmasına rağmen Feverfew bitkisi yüzyıllardır migren ve benzeri ağrı tedavilerinde alternatif tedavi yöntemi olarak kullanılıyor. University of Birmingham kurumundan bir grup araştırmacı Feverfew bitkisinin yapraklarından, güçlü bir kanser ilacı olabileceği düşünülen bileşik elde etti.
Elde edilen bileşik ''parthenolide'' olarak adlandırılıyor ve bu bileşik uzun yıllardır araştırılıyor. Bilim insanları bu bileşiğin kanser karşıtı bir ajan olduğunu düşünüyor ancak bileşikten işe yarayabilecek miktarlarda elde etmek hem oldukça zor hem de oldukça pahalı bir durumda bulunuyor.
Feverfew bitkisi ve Parthenolide
Feverfew bitkisi içeriğinde oldukça fazla miktarda parthenolide bileşiği bulunduruyor. Bu yüzden araştırmacılar bileşiği elde etmek için Feverfew bitkisini verimli bir aday olarak görüyor. Feverfew bitkisinin üzerinde yapılan bir takım araştırmalar sonucu ise bitkinin en yüksek ''parthenolide'' seviyesini barındırdığı evrenin çiçeklenme evresi sonunda olduğu tespit edildi.
Bilim insanları yaptıkları çalışmalar sonucunda parthenolide bileşiğini bitkiden çıkartmayı, işlemeyi ve ilaç testleri için aday olabilecek ilaç türevlerine dönüştürmeyi başardı.
Elde edilen bileşik, kültürlerdeki kanser hücreleri üzerindeki tedavi denemelerinde, kronik lenfositik lösemi ( CLL ) olarak adlandırılan bir kanser türüyle savaştı ve yapılan testler sonucunda bileşiğin etkili bir ajan olduğu tespit edildi.
Bileşik kanserle savaşını ise hücrelere toksik olan serbest oksijen radikallerinin ( ROS ) seviyelerini yükselterek sağlıyor.
Araştırma ekibi bileşiği hayvanlar ve insanlar üzerinde denemek üzere çeşitli çalışmalar yapmayı planlıyor. Bileşik geliştirilebilir ve klinik olarak uygulanabilirse, kanser ile mücadele için yeni bir ilaç ve yeni tedavi yöntemleri oluşabilecek gibi görünüyor.
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Araştırma MedChemComm dergisinde yayımlandı.
https://newatlas.com/anti-cancer-compound-common-flower-feverfew/60872/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle