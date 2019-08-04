Papatyagillerden kanser ilacı üretilecek

Türkçe ismiyle ateşli veya bekar düğme olarak bilinen Tanacetum parthenium veya İngilizce ismiyle ''Feverfew'' bitkisi, papatya familyasına ait bir bitki. Bu bitkinin gerçekten faydalı olup olmadığı tartışılmalı olmasına rağmen Feverfew bitkisi yüzyıllardır migren ve benzeri ağrı tedavilerinde alternatif tedavi yöntemi olarak kullanılıyor. University of Birmingham kurumundan bir grup araştırmacı Feverfew bitkisinin yapraklarından, güçlü bir kanser ilacı olabileceği düşünülen bileşik elde etti.

Feverfew bitkisi ve Parthenolide

Ayrıca Bkz.

"İnsan kalbinin bileşenleri 3D yazıcı ile üretilecek"

kanser

https://newatlas.com/anti-cancer-compound-common-flower-feverfew/60872/

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Elde edilen bileşik '''' olarak adlandırılıyor ve bu bileşik uzun yıllardır araştırılıyor.ancak bileşikten işe yarayabilecek miktarlarda elde etmek hem oldukçahem de oldukçabir durumda bulunuyor.bitkisi içeriğinde oldukça fazla miktardabileşiği bulunduruyor. Bu yüzden araştırmacılar bileşiği elde etmek içinbitkisini verimli bir aday olarak görüyor. Feverfew bitkisinin üzerinde yapılan bir takım araştırmalar sonucu ise bitkinin en yüksek '''' seviyesini barındırdığı evreninolduğu tespit edildi.Elde edilen bileşik, kültürlerdeki kanser hücreleri üzerindeki tedavi denemelerinde,( CLL ) olarak adlandırılan bir kanser türüyle savaştı ve yapılan testler sonucunda bileşiğinolduğu tespit edildi.Bileşik kanserle savaşını ise hücrelereolan( ROS ) seviyelerini yükselterek sağlıyor.Araştırma ekibi bileşiğivedenemek üzere çeşitli çalışmalar yapmayı planlıyor. Bileşik geliştirilebilir ve klinik olarak uygulanabilirse, kanser ile mücadele için yeni bir ilaç ve yeni tedavi yöntemleri oluşabilecek gibi görünüyor.Araştırmadergisinde yayımlandı.