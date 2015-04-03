Parkinson belirtileri klavye kullanımı gözlemlenerek anlaşılabiliyor

Halk arasında titremeli felç olarak da bilinen Parkinson hastalığı, sinsi ve yavaş ilerleyen bir yapısı olması nedeniyle başlangıç aşamasında tespit edilmesi büyük önem taşıyan bir rahatsızlık. Ancak standart bir test mevcut olmadığı için bilim adamlarının bu yöndeki çalışmaları yardımcı nitelik taşıyor.





MIT enstitüsü araştırmacıları klavye kullanımından Parkinson belirtilerini tespit edecek bir yöntem üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Bu yöntemde kullanıcının klavyeye basış süresi temel alınıyor. Aslında klavye her bilgisayar veya mobil cihaz kullanıcısının elinin altında olan bir konsept. Bu bakımdan klavyeyi temel alan bir yöntemin ileride geniş kitlelere ulaşması ve daha gerçekçi bilgiler toplaması da mümkün hale gelebilir.

Bir hareket başlatmak için beynin motor korteksi diğer beyin bölgelerine sinyaller gönderiyor ve bu sinyallerle beyin bölgelerindeki spiral nöronlar harekete geçiyor. Sonrasında da bu nöronlar hareket için kasları tetikliyor. Parkinson gibi sinir hastalıklarında nöronların kasları tetiklemesi gecikmeye başlıyor. Ancak uyku yoksunluğu gibi rahatsızlıklar da bu gecikmeye sebep olabiliyor.





Araştırmacılar klavyenin tuş hareketlerini bir yazılım üzerinden takip ediyor. Bu yazılım bir web tarayıcısın kuruluyor ve sadece vuruş sürelerini gözlemiyor. Kullanıcı normalde yazım esnasında hızlı bir şekilde tuşlara basıp geçiyor. Ancak Parkinson ihtimali olan denekler tuşlara biraz daha uzun basıyor.





Elbette her tuşa uzun basan kişinin Parkinson olacağına dair bir kanıt mevcut değil. Ancak en azından bu ihtimali göz önünde bulundurarak daha ileri tetkikler için bir imkan oluşturabilecek. 15 kişilik denek grubunda elde edilen ilk bulguların umut vaad edici olduğu belirtiliyor. Ekip daha detaylı deneyler için 21 gönüllü bulmuş durumda.





Yöntemin genel kabul görmesi için daha büyük çaplı araştırmalarda yüksek başarı oranlarına ulaşması gerekiyor. Ancak ondan sonra tıp merkezlerinde Parkinson belirtilerini tespit etmek amacıyla kullanılabilecek.

Apple'ın ResearchKit platformu da bu tür araştırmaların daha kalabalık bir kullanıcı grubu ile yapılmasına olanak tanıyacak. Hali hazırda mPower adındaki uygulama çeşitli testlerle kullanıcıların hareket konusunda bir gecikme yaşayıp yaşamadıklarını ortaya koyabiliyor. Ancak tabi ki bu da genel kabul görmüş ve onaylı bir yöntem değil. Şu anda Parkinson hastalığını kesin olarak önceden tespit edebilecek bir yöntem yok. Bununla birlikte yöntemlerin kendini ispat etmesi durumunda daha farklı sinirsel hastalıkların da tespit edilebileceği düşünülüyor.

http://gizmodo.com/someday-your-keyboard-could-tell-if-you-have-parkinsons-1695311544