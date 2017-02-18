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Pasifik Okyanusu'nda Dünya'nın sekizinci kıtası keşfedildi!

Bilim insanları tarafından yapılan son araştırmalara göre Pasifik Okyanusu’nun altında oldukça geniş bir kara parçası keşfedildi. Uzmanlar bunun dünyanın sekizinci kıtası olduğunu ifade ediyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Amerika’nın jeoloji alanında yayın yapana en saygın dergilerinden "Geological Society of America’s Journal"da yayınlanan bir makale, gezegenimiz hakkında heyecan uyandıran ve tartışmaya açık yeni bilgiler içeriyor. Bilim insanlarının yıllar süren araştırmalarına göre Pasifik Okyanusu’nun güneybatısında 4.9 milyon kilometrelik bir alanı kapsayan yeni kıta keşfedildiği belirtiliyor.

Zelandiya: Yüzde 94'ü su altında 4.9 milyon kilometrelik yeni kıta


Büyük bölümü Yeni Zelanda’da görev yapan toplam 11 kişilik ekibin Dünya’nın yer kabuğundaki çatlaklar üzerinden gerçekleştirdikleri çalışmalara göre "Zelendiya" isimli sekizinci bir kıtanın varlığından bahsediliyor. Ortaya atılan teoriye göre bölgedeki adaların birbirinden bağımsız olmadıkları, 4.9 milyon kilometrelik bir bütünün parçaları olduğu ve parçaların Avustralya’dan 85 milyon yıl önce koptuğu ifade ediliyor.
Ayrıca Bkz. "Türk lise öğrencisi Tayvan’daki bilim yarışmasında dünya ikincisi oldu"
Dergide yer alana bilgilere göre keşfedilen yeni kıtanın yüzde 94'lük bölümünün su altında olmasına rağmen Yeni Kaledonya ve Yeni Zelanda’yı da kapsadığı düşünülüyor. Geçmişe dönük araştırmalara bakıldığında "Zelandiya" ismi aslında ilk olarak 1995 yılında jeoloji çalışmaları yapan Bruce Luyendyk tarafından, parçalanmış bir kıtanın 200 milyon yaşındaki dağılmış bölümleri için kullanılmıştı.
Pasifik Okyanusu'nda Dünya'nın sekizinci kıtası keşfedildi!
 

Bazı bilim insanları Asya ve Avrupa'nın tek bir kıta olduğunu savunuyor

"Zelandiya" hakkında yapılan en önemli araştırmalardan biri de Hamish Campbell imzası taşıyor. 2007 yılında konuyla ilgili bir kitap yayınlayan Campbell, bahsi geçen kıtanın Antartika ve Avustralya’dan tamamen ayrı olduğunu, geçmişte büyük oranda su altında kaldığını fakat kıtaların çarpışmasıyla Yeni Zelanda gibi bazı bölgelerin su yüzeyine çıktığını belirtiyor.
Günümüzde Asya, Avrupa, Afrika, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Antartika ve Avustralya olmak üzere 7 kıtanın varlığı biliniyor. Azımsanmayacak sayıdaki bazı bilim insanları ise Asya ve Avrupa’nın "Avrasya" isimli tek bir kıta oluşturduğunu, dolayısıyla sanılanın aksine toplamda 6 kıtanın varlığını savunuyor. Belirtmeden geçmeyelim: Henüz kıtaları tanımlayan ve ilan eden bilimsel bir kurum yok.

https://www.geosociety.org/gsatoday/archive/27/3/article/GSATG321A.1.htm Yorum Yaz
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NeroWin 2 yıl en beğenilen
Referandum yaklaşırken sekizinci kıtanın keşfi de oldukça manidar olmuş... Şaşırdık mı...
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Isimsiz2343 2 yıl
Beyler bu bizim eski kıtaysa goc edip sancağı dikelim

EDIT: Unuttum pardon. Önce reisi başkan yapacagiz. Herkes gidecek en son biz gideceğiz. İstikrar!
Beyler bu bizim eski kıtaysa goc edip sancağı dikelimEDIT: Unuttum pardon. Önce reisi başkan yapacagiz. Herkes gidecek en son biz gideceğiz. İs...
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cyberfalcon 2 yıl
Avrupa kıta tanımına uymuyor ki, Asya'nın yarımadası gibi duruyor.
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xmen121 2 yıl
İlginç bir haber
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0z0z 2 yıl
Gerçekten
Cehalet ne kötü birşey
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malkooklam 2 yıl
şimdi ne olacak iki kıtayı bağlayan istanbul ve çanakkale boğazı,
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aksu01 2 yıl
Eskiden beri kitaplarda "karalar bir yerde toplu olarak bulunurken zamanla birbirinden ayrılarak kıta ları oluşturdu " deniyordu.
ben ise buna karşı çıkıyordum. kıta ların benzerliklerini akıntılara bağlıyordum.
yeni çıkan kıtayı görünce benim düşüncemin doğru olduğunu farkettim. demek ki austuralia, amerika dan ayrılmamış.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Jeopol 2 yıl aksu01
youtube.com/...
sunu izleyebilirsin. avustralya ile antartikanin baglantisi var.

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homebird 2 yıl
Asya / Avrupa ayrımını kesinlikşe siyasi olduğunu düşünüyorum. Kendini herkesten üstün gören Avrupa, "Ben söyledim oldu" ile bir kıta paradigması oluşturdu ve kendisini ayrı bir yere konumlandırdı. Böylece kendini barbar(!) ve geri kafalı(!) Asya'dan güzelce soyutlamış oldu.
Kıta plakları teorisi ve alp dağlarının varlığı insanları ikna etmede yeterli değil.
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reiis 2 yıl
Kıta falan istemezük
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sdc55 2 yıl
zamanla belki 9. kıta bile oluşabilir
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Kartal Göz 2 yıl
Başlığı ve görselleri görünce yıl 2017, koskoca kıta yeni mi keşfedildi, dedim. Kıtanın %94'ü su altındaysa nasıl kıta oluyor onu da anlamıyorum. Her kıtanın suyun altında bir uzantısı yok mu? Biraz sansasyon kastırmak için yapılmış bir haber. Editör arkadaş alınmasın, lafım ona değil.
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kenan_0 2 yıl
Bi dağılın lo :D
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redoracle 2 yıl
Bildiğin orta dünya mordor filanda burdadır,yüzük ateşe atılınca çökmüş demek ki ada.
Aslında su yüzeyinin üstüne çıkarsalar topraklarıda verimli olursa,mülteciler için güzel sığınma alanı olur.
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