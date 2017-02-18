Pasifik Okyanusu'nda Dünya'nın sekizinci kıtası keşfedildi!

Amerika’nın jeoloji alanında yayın yapana en saygın dergilerinden "Geological Society of America’s Journal"da yayınlanan bir makale, gezegenimiz hakkında heyecan uyandıran ve tartışmaya açık yeni bilgiler içeriyor. Bilim insanlarının yıllar süren araştırmalarına göre Pasifik Okyanusu’nun güneybatısında 4.9 milyon kilometrelik bir alanı kapsayan yeni kıta keşfedildiği belirtiliyor.

Zelandiya: Yüzde 94'ü su altında 4.9 milyon kilometrelik yeni kıta

Büyük bölümü Yeni Zelanda’da görev yapan toplam 11 kişilik ekibin Dünya’nın yer kabuğundaki çatlaklar üzerinden gerçekleştirdikleri çalışmalara göre "Zelendiya" isimli sekizinci bir kıtanın varlığından bahsediliyor. Ortaya atılan teoriye göre bölgedeki adaların birbirinden bağımsız olmadıkları, 4.9 milyon kilometrelik bir bütünün parçaları olduğu ve parçaların Avustralya’dan 85 milyon yıl önce koptuğu ifade ediliyor.

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Dergide yer alana bilgilere göre keşfedilen yeni kıtanın yüzde 94'lük bölümünün su altında olmasına rağmen Yeni Kaledonya ve Yeni Zelanda’yı da kapsadığı düşünülüyor. Geçmişe dönük araştırmalara bakıldığında "Zelandiya" ismi aslında ilk olarak 1995 yılında jeoloji çalışmaları yapan Bruce Luyendyk tarafından, parçalanmış bir kıtanın 200 milyon yaşındaki dağılmış bölümleri için kullanılmıştı.

Bazı bilim insanları Asya ve Avrupa'nın tek bir kıta olduğunu savunuyor

"Zelandiya" hakkında yapılan en önemli araştırmalardan biri de Hamish Campbell imzası taşıyor. 2007 yılında konuyla ilgili bir kitap yayınlayan Campbell, bahsi geçen kıtanın Antartika ve Avustralya’dan tamamen ayrı olduğunu, geçmişte büyük oranda su altında kaldığını fakat kıtaların çarpışmasıyla Yeni Zelanda gibi bazı bölgelerin su yüzeyine çıktığını belirtiyor.

Günümüzde Asya, Avrupa, Afrika, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Antartika ve Avustralya olmak üzere 7 kıtanın varlığı biliniyor. Azımsanmayacak sayıdaki bazı bilim insanları ise Asya ve Avrupa’nın "Avrasya" isimli tek bir kıta oluşturduğunu, dolayısıyla sanılanın aksine toplamda 6 kıtanın varlığını savunuyor. Belirtmeden geçmeyelim: Henüz kıtaları tanımlayan ve ilan eden bilimsel bir kurum yok.

https://www.geosociety.org/gsatoday/archive/27/3/article/GSATG321A.1.htm