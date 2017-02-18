Türk lise öğrencisi Tayvan’daki bilim yarışmasında dünya ikincisi oldu

23 ülkeden toplam 247 projenin katıldığı Tayvan Uluslararası Bilim Fuarı’na (TISF 2017) geliştirdiği robot ile katılan Türk genci, rakipleri arasından sıyrılarak oldukça önemli bir başarıya imza attı. Tarımsal uygulamalar için düşük maliyetli yarı otonom mobil robot tasarlayan Alara Güler, mühendislik kategorisinde dünya ikinciliği ödülüne layık görüldü.

Ayrıca Bkz.

"7 yaşındaki kız Google’a iş başvurusu yaptı: Mektuba bizzat CEO cevap verdi"

Elektronik sektörünün oldukça gelişmiş olduğu Tayvan’da böyle bir ödül kazandığı için oldukça mutlu olduğunu ifade eden lise öğrencisi, insanların yararına olacak işlere imza atmak için bilim alanındaki çalışmalarına devam edeceğini söyledi. Proje danışmanlığını yapan kimya öğretmeni Talha Kılıç ve yarışmanın Türkiye direktörü Ümit Karademir’in eşlik ettiği Alara Güler, ödülünü Intel Taiwan Başkanı Dr. Nan Shyan Chunun'dan aldı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

adını verdiği robot ile küçük ve orta ölçekli bahçe tarımında insan gücü, zaman ve maliyetlerden önemli orandadile getiren Üsküdar Amerikan Lisesi öğrencisi Güler, böylelikle mevcut verimin ortalamanın üzerine çıkarılabileceğini belirtti.