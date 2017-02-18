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Türk lise öğrencisi Tayvan’daki bilim yarışmasında dünya ikincisi oldu

Tayvan’da düzenlenen bilim yarışmasına katılan lise öğrencisi Alara Güler, tarımsal faaliyetlerde maliyetin düşürülmesini sağlayan bu robotuyla dünya ikincisi olmayı başardı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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23 ülkeden toplam 247 projenin katıldığı Tayvan Uluslararası Bilim Fuarı’na (TISF 2017) geliştirdiği robot ile katılan Türk genci, rakipleri arasından sıyrılarak oldukça önemli bir başarıya imza attı. Tarımsal uygulamalar için düşük maliyetli yarı otonom mobil robot tasarlayan Alara Güler, mühendislik kategorisinde dünya ikinciliği ödülüne layık görüldü.
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"TohumBot" adını verdiği robot ile küçük ve orta ölçekli bahçe tarımında insan gücü, zaman ve maliyetlerden önemli oranda tasarruf sağlanacağını dile getiren Üsküdar Amerikan Lisesi öğrencisi Güler, böylelikle mevcut verimin ortalamanın üzerine çıkarılabileceğini belirtti.

Elektronik sektörünün oldukça gelişmiş olduğu Tayvan’da böyle bir ödül kazandığı için oldukça mutlu olduğunu ifade eden lise öğrencisi, insanların yararına olacak işlere imza atmak için bilim alanındaki çalışmalarına devam edeceğini söyledi. Proje danışmanlığını yapan kimya öğretmeni Talha Kılıç ve yarışmanın Türkiye direktörü Ümit Karademir’in eşlik ettiği Alara Güler, ödülünü Intel Taiwan Başkanı Dr. Nan Shyan Chunun'dan aldı.

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kazuya58 2 yıl
Helal olsun,
geçen 60mt kuyuya düşen köpeği kurtarmak içinde 1 gecede robot geliştirmişti genç arkadaşlar
İmkan ve fırsat verildiğinde Milletimizin başaramayacağı şey yoktur.
Helal olsun,geçen 60mt kuyuya düşen köpeği kurtarmak içinde 1 gecede robot geliştirmişti genç arkadaşlarİmkan ve fırsat verildiğinde Milletimizin başa...
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Devlet Guşu 2 yıl
Tebrikler, inşallah bu tarz haberleri daha çok görürüz. Tabii önce TÜBİTAKın düzeltilmesi lazım.
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EddyCue 2 yıl
bu kiz da ozel lise okuyor. devlet liseleri cogu fen lise ve bazi anadolu liseleri haric komple cop.
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xmen121 2 yıl
Güzel bir başarı
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simbolmina 2 yıl
Dahi liseliler değil, kurumsallaşmış ar-ge anlayışına ihtiyaç var. Bunlarla övünmek için çok çaresiz olmak lazım. Bu projelerin çoğu hayat bulmadan silinip gidiyordur muhtemelen.
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Bluflame 2 yıl
türbanlı bacılar nedense bu tip işlerle uğraşmazlar, bir tane dünya çapında başarıları yoktur, okula giderler kuru kalabalık yaparlar.
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Funder 2 yıl
Böyle başarılarımızı birtane devlet büyüğümüzün övdüğünü, dile getirdiğini görmüyoruz. Tek bildikleri türbanlı bacımda türbanlı bacım.
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gurkanse 2 yıl
ehonomi çoohhh eyyiiiiii çohhhhhhh
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dgsmaster 2 yıl
Amerikan lisesi yazdığı için sevinmedim içimde bir burukluk oluştu benim lisemde böyle bir proje duyurulacaktı da fizik matematik öğretmenleri bile yardımcı olacaktı... Anca test çözdük test çöp devlet liseleri ...
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V4LKyR 2 yıl
TOHUMBOT
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Jouska 2 yıl
Bende devlet lisesi sandım imam hatiplilerdende böyle ataklar bekliyoruz
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gxhero 2 yıl Jouska
Find yourself and be that

Bende devlet lisesi sandım imam hatiplilerdende böyle ataklar bekliyoruz

Onların fikirleriye ancak "badembot" "sübyanbot" "canlıbombot" filan çıkar ortaya hiç bulaşmasınlar aman diyim...

Ve bir Türk kızının bilim üretmek için imkan bulduğu yerin amerikan lisesi olması da bence can acıtıcı bir şey keşke "Türk İslam ve bilim" lisesi filan duysaydık görseydik keşke ah ah ah geçenler de televizyonda bir üniversite öğretim üyesi 1 ay kitap okudum diyerek saçma salak şeyler söyleyip fizikçilere fırça attı adamlar gülerek dinledi bunların uzmanlığı "1 aylık" egolar tavan !
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kasova 2 yıl
Tebrik ederiz kendisini. Umarım başarılarının devamı gelir ve bizi uluslararası arenada temsil etmeye devam eder.
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kadirirdem 2 yıl
Tebrikler , Helal olsun.
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