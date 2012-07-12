Patriot Memory'den, ''Intel Extreme Masters Limited Edition'' serisi DDR3 bellekler

Tanınmış veri depolama çözümü üreticilerinden Patriot Memory, Intel platformu kullanıcılarını hedef alan DDR3 belleklerinin duyurusunu gerçekleştirdi.



Firmanın Intel Extreme Masters Limited Edition olarak isimlendirdiği DDR3 RAM'ler 8 GB, 16 GB ve 32 GB'lık kitler halinde hazırlanmış. Intel'in 6 ve 7 serisi platformlarıyla uyumlu şekilde çalıştığı vurgulanan belleklerin 1600 MHz, 1866 MHz ve 2133 MHz olmak üzere üç farklı çalışma frekansı bulunuyor. XMP (Extreme Memory Profile) 1.3 sertifikalı belleklerin çalışma voltajı ise 1.5V olarak açıklanmış.



Patriot Memory, DDR3 belleklerin zamanlamalarına veya fiyatlarına ilişkin bilgi vermemiş.

