DDR4 bellek fiyatları kontrolden çıktı: Artış hızı DDR5’i geçti

Tam Boyutta Gör DRAM pazarında yaşanan son gelişmeler sektör açısından alarm zillerinin çaldığını gösteriyor. Normal şartlarda eski nesil bir bellek standardı olan DDR4’ün, daha yeni ve gelişmiş DDR5’e kıyasla daha istikrarlı bir fiyat seyrine sahip olması beklenir. Ancak mevcut tablo bunun tam tersine işaret ediyor. Son verilere göre DDR4 spot fiyatları, bu çeyrekte DDR5’ten çok daha hızlı yükselerek piyasadaki arz sıkıntısının ne denli ciddi boyutlara ulaştığını gözler önüne seriyor.

DDR4’te yüzde 172, DDR5’te yüzde 76 artış

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, 2026’nın ilk çeyreğine yaklaşılırken bellek tedarik zincirindeki daralma en üst seviyeye ulaşmış durumda. Özellikle yüksek kapasiteli ve üst segment RAM konfigürasyonları, ortalama tüketiciler için neredeyse erişilemez hale geliyor. Ctee tarafından paylaşılan ve Goldman Sachs analizlerine dayandırılan rapora göre DDR4 spot fiyatları yüzde 172 oranında artarken, DDR5 tarafındaki yükseliş yüzde 76 seviyesinde kaldı. Uzmanlar bu artışın yalnızca bir başlangıç olduğuna dikkat çekiyor.

Raporda dikkat çeken bir diğer önemli nokta ise spot piyasadaki bu sert yükselişin henüz tüketiciye sunulan nihai ürün fiyatlarına tam olarak yansımamış olması. Mevcut durumda PC bileşenleri ve RAM modülleri görece “daha uygun” görünse de bu durumun kalıcı olmayacağı belirtiliyor.

Tedarikçi tarafında ise dengeleri zorlayan bir yaklaşım söz konusu. Samsung ve SK hynix gibi büyük DRAM üreticileri, kısa vadeli sözleşmelere yönelerek spot piyasa primlerini doğrudan müşteri kontratlarına yansıtmak istiyor. Bu durum, donanım üreticilerini ciddi bir baskı altına sokarken maliyetleri absorbe etmemelerini de engelliyor.

Analistler, önümüzdeki aylarda spot piyasadaki mevcut DRAM fiyatlarının kaçınılmaz olarak son ürünlere yansıyacağını öngörüyor. Bu da modern ekran kartları ve RAM fiyatlarının daha da artacağı anlamına geliyor.

