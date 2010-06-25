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Patriot, Sector 7 serisi üç kanal DDR3 bellek kitlerini tanıttı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
7,4b
1
7
Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Hız aşırtmacılar, yüksek performans tutkunları ve oyuncular için yüksek performanslı bellek kitleri hazırlayan Patriot, Sector 5 modelinden iki ay sonra Sector 7 bellek kitlerini de duyurdu. Intel X58 platformu için geliştirilen üç kanal DDR3 bellek kitleri, 6GB, 12GB ve 24GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği ile gelirken, 6GB'lık kitin 1600MHz, 1800MHz ve 2000MHz, 12GB ve 24GB kapasiteli kitlerin ise sadece 1600MHz seçeneği bulunuyor. Extreme Memory Profile (XMP) desteği ile uyumlu anakartlarda daha agresif zamanlamalara olanak tanıyan yeni bellek kitleri, Alüminyum soğutucu ile geliyorlar.

Intel'in Core i7 900 işlemcileriyle kullanılacak ve ömür boyu garanti ile sunulacak yeni bellek kitleri için henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.


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vidoko 9 yıl
yakında 5000 mhz çıkar :)
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sultanomar 9 yıl
patriotu tebrik etmek lazım Tr koşullarına rağmen Tr de devam ediyorlar...
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Batuist 9 yıl
bellek kapasiteleri ne kadar da arttı... iyi böyle devam etsinler..
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Mult!_61 9 yıl
uygun olması mümkün degıl hem performans hem kitler 12 gb ve 24 gb olarak geliyor buda 800-1000 tl arası bir rakamı bize işaret ediyor
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Master_Evil 9 yıl
fiyatı uygun olur inşallah
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