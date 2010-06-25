Patriot, Sector 7 serisi üç kanal DDR3 bellek kitlerini tanıttı

Hız aşırtmacılar, yüksek performans tutkunları ve oyuncular için yüksek performanslı bellek kitleri hazırlayan Patriot, Sector 5 modelinden iki ay sonra Sector 7 bellek kitlerini de duyurdu. Intel X58 platformu için geliştirilen üç kanal DDR3 bellek kitleri, 6GB, 12GB ve 24GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği ile gelirken, 6GB'lık kitin 1600MHz, 1800MHz ve 2000MHz, 12GB ve 24GB kapasiteli kitlerin ise sadece 1600MHz seçeneği bulunuyor. Extreme Memory Profile (XMP) desteği ile uyumlu anakartlarda daha agresif zamanlamalara olanak tanıyan yeni bellek kitleri, Alüminyum soğutucu ile geliyorlar.

Intel'in Core i7 900 işlemcileriyle kullanılacak ve ömür boyu garanti ile sunulacak yeni bellek kitleri için henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.