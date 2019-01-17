Patriot için ortak üretim ve teknoloji transferi teklifi

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4 ay
10,1b
1
28
Savunma Sanayi
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Ahmet Gözütok
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En Beğenilen Yorumlar
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batuta
4 ay
en beğenilen
editörün seçimi
Şerefsiz Amerikan köpekleri daha önce neredeydiniz
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+25
İşlemler
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strayker111
4 ay
editörün seçimi
Saddam gibi kara ordumuza güvenip sağlam bir hava saldırısının ardından yelkenleri indirmek istemiyorsak, hava savunmaya öncelik vermemiz şart. Kara saldılarının devri 1. Dünya savaşından sonra bitti. Devletimizin bu alanda attığı adımlar çok önemli ve gerekli bence. Mühim olan kısım ise teknoloji transferi ki bu konuda ki ısrarlarımız da sonuç veriyor. S400'de olduğu gibi.
Saddam gibi kara ordumuza güvenip sağlam bir hava saldırısının ardından yelkenleri indirmek istemiyorsak, hava savunmaya öncelik vermemiz şart. Kara saldılarını...
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3 Yanıt
Yanıtla
+20
İşlemler
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onder.t
4 ay
editörün seçimi
Bu saatten sonra kesinlikle S-400'ten vazgeçmemeliyiz.
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+7
İşlemler
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Swonz
3 ay
editörün seçimi
Putinin sistemi daha güçlü ve teknoloji transferini kabul etti. Yılların müttefiki abd nin bize gram yararı yok bırakın rusyayla win win ilişki yapalım
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+0
İşlemler
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DH Misafiri
4 ay
editörün seçimi
Bu bizim çocuklar NATO ortağımız ABD çok dürüst çok güvenilir herkes biliyor sağır Sultan bile duydu vaad vermekte kendileriniden iyi yok, ama icrat 0 yani yok suçlumu taabiki kongre canım ah bu sena-törler
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+0
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vollkan59
4 ay
editörün seçimi
İnşallah muhtemel S500 leri Rusya ile ortak üretiriz.
Bu öyle ha oldu diye alınacak bir karar gibi durmuyor ama şuna eminim ki o teknolojiden biraz kapalim, yani yolu yordamı ni öğrenelim çok daha iyisini yaparız.
Şu nükleerde de, az biraz yol göstersin el versin Rusya onuda en iyi şekilde yapacağımıza eminim.
Biz böyleyiz usta, yalnizca biraz ipucu gerek, evelallah sonunu biz getiririz :))
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+1
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Vanished Man
4 ay
editörün seçimi
S-400 iptal olur. Karşılığında 3-5 f35 verirler bir de patriot satarlar teknoloji transferi falan olmaz. Abd teknoloji falan vermez ne zaman vermiş ki?
Yunanistanda s300 var ona ses eden yok.
1 Yanıt
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vollkan59
4 ay
editörün seçimi
Vanished Man
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in askeri işbirliğinden sorumlu danışmanı Vladimir Kojin, Türkiye ile yapılan sözleşmeyi hayata geçirmeye başlayacaklarını ve S-400 füze savunma sistemini Türkiye'ye 2020 yılının başlarında teslim edeceklerini söyledi.
Rusya'nın resmi ajansı haber ajansı TASS'ın haberine göre Rossiya 24 televizyonuna konuşan Kojin, "Türkiye sözleşmenin uygulanmasının hızlandırılmasını istedi. Biz de uygun bir çözüm bulduk ve sözleşmenin uygulanmasının hızlandırılmasını kabul ettik. Sanırım 2020 yılının başlarında teslim edeceğiz" dedi.
Kojin, "Türk yetkililerin pozisyonuna değer veriyoruz. Bize pek çok kereler ulusal çıkarlarını korumanın en birinci önceliklerini olduğunu söylediler" diye konuştu.
NATO'nun Rusya'dan silah satın almaması için Türkiye baskı yaptığına dikkat çeken Kojin, "
Anlaşma imzalandı ve uygulanacak"
ifadelerini kullandı
Şimdi bir iddia da bulunur iken biraz araştırmak lazım, çok değil 5 saniye.
Kaynak Google BBC.
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+0
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onder.t
4 ay
editörün seçimi
Bu saatten sonra kesinlikle S-400'ten vazgeçmemeliyiz.
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+7
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Krone
4 ay
editörün seçimi
Kılıfına uydurup bir şekilde hem S-400'ler hem Patriot'lar alınmalı. Kandırabilirlerse ne ala.
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+0
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agent1453
4 ay
editörün seçimi
Savaş çıkarıp silah satışında uzmandır kendileri.
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+1
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firat_kilic
4 ay
editörün seçimi
Soğan ithal edilecekmiş. Üretim ve teknoloji transferi lazım mı? Neden bir soğan üretemiyoruz? Soğan üretemeyip (planlama/üretim) patriot almak/birlikte üretmek s400 bunların hiç biri bana inandırıcı gelmiyor. Yani gidişat garip. Öyle bir garip ki seçme şansın bile aslında yok. Ama haberler simetrik.
Tank palet fab. araplar alıcakmış. Amerika dolaylı yoldan araplardan doğru mu satın alıyor bizi? Nede olsa kuveyt amerikanın ortadoğuda en iyi müttefikiymiş.
Neden iyi göremiyorum? Bende mi bir problem var? Yoksa kandırılıyormuyuz? Soğan ve patriot s400 üretmek / üretim planlaması? - kıyas - sonuç=dengesiz = -şüphe / şüphelenmek normal o yüzden demek ki benim dışımda bir problem var. Bir de problemin olmadığını halkın içinde söyleyenler var o niye? Onların kıyası mı eksik? yoksa taraftar kıyas mı? taraftar+kıyas=sonuç=hatalı kıyas. Ben yine normal. En sonuç= Milletin maaşlar eriyecek.
1 Yanıt
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ilkerinanç
4 ay
editörün seçimi
firat_kilic
Dayı sen ne diyon sonuç olarak?
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+2
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The SATANİST
4 ay
editörün seçimi
sınırlarımız katyuşha füzeleri tarafından saldırıya uğrarken neredeydiniz ?
amerikanın hiç bir şeyine güvenilmemeli.
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+3
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Quard
4 ay
editörün seçimi
S-400 yetmez, Patriotlar da öyle. gerekiyorsa Çin'den,İtalya'dan Fransa'dan da alınmalı.Ama Hindistan gibi ortak üretim ve teknoloji transferiyle almalıyız ki S-400 ler öyle. Ayrıca S-400 leri Nato ile ve özellikle de Abd ile paylaşmamalıyız keza patriotlar ve diğerleri için de aynen geçerli.
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Bu öyle ha oldu diye alınacak bir karar gibi durmuyor ama şuna eminim ki o teknolojiden biraz kapalim, yani yolu yordamı ni öğrenelim çok daha iyisini yaparız.
Şu nükleerde de, az biraz yol göstersin el versin Rusya onuda en iyi şekilde yapacağımıza eminim.
Biz böyleyiz usta, yalnizca biraz ipucu gerek, evelallah sonunu biz getiririz :))
Yunanistanda s300 var ona ses eden yok.
Rusya'nın resmi ajansı haber ajansı TASS'ın haberine göre Rossiya 24 televizyonuna konuşan Kojin, "Türkiye sözleşmenin uygulanmasının hızlandırılmasını istedi. Biz de uygun bir çözüm bulduk ve sözleşmenin uygulanmasının hızlandırılmasını kabul ettik. Sanırım 2020 yılının başlarında teslim edeceğiz" dedi.
Kojin, "Türk yetkililerin pozisyonuna değer veriyoruz. Bize pek çok kereler ulusal çıkarlarını korumanın en birinci önceliklerini olduğunu söylediler" diye konuştu.
NATO'nun Rusya'dan silah satın almaması için Türkiye baskı yaptığına dikkat çeken Kojin, "Anlaşma imzalandı ve uygulanacak" ifadelerini kullandı
Şimdi bir iddia da bulunur iken biraz araştırmak lazım, çok değil 5 saniye.
Kaynak Google BBC.
Tank palet fab. araplar alıcakmış. Amerika dolaylı yoldan araplardan doğru mu satın alıyor bizi? Nede olsa kuveyt amerikanın ortadoğuda en iyi müttefikiymiş.
Neden iyi göremiyorum? Bende mi bir problem var? Yoksa kandırılıyormuyuz? Soğan ve patriot s400 üretmek / üretim planlaması? - kıyas - sonuç=dengesiz = -şüphe / şüphelenmek normal o yüzden demek ki benim dışımda bir problem var. Bir de problemin olmadığını halkın içinde söyleyenler var o niye? Onların kıyası mı eksik? yoksa taraftar kıyas mı? taraftar+kıyas=sonuç=hatalı kıyas. Ben yine normal. En sonuç= Milletin maaşlar eriyecek.
amerikanın hiç bir şeyine güvenilmemeli.
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