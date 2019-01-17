WhatsApp, Facebook'u geçerek en popüler sosyal medya uygulaması oldu

Çentik de yok kamera deliği de: Sony Xperia XZ4 işte böyle görünecek

GÖRÜNTÜLENEN Patriot için ortak üretim ve teknoloji transferi teklifi

iPhone XS bataryalı kılıf iPhone X için de uyumlu

2si1 | Nasıl teknoloji ve oyun editörü olunur?

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CERN, daha büyük çarpışmalar için daha da büyük çarpıştırıcı inşa edecek