TCG AKHİSAR ilk seyrine çıktı: Özellikleri neler?

- İlk seyir yapıldı
- Açık Deniz Karakol Gemisi projesi ürün kabliyetleri
- TCG AKHİSAR genel özellikleri
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İlk seyir yapıldı
HİSAR sınıfı Açık Deniz Karakol Gemisi projesi kapsamında ilk etapta TCG AKHİSAR ile birlikte TCG KOÇHİSAR da süreç paralel şekilde ilerliyor. Proje kapsamında bu sınıfta toplamda ise 10 gemi üretilmesi planlanıyor. HİSAR Sınıfı gemiler, MİLGEM ADA Sınıfı Korvet dizaynı temel alınarak tasarlanıyor.
Açık Deniz Karakol Gemisi projesi ürün kabliyetleri
- Uzun Menzilli Etkin Silah Sistemleri: Yerli satıhtan satha güdümlü mermi (yerinde hazır), yerli satıhtan havaya güdümlü mermi, yerli 76 mm top ve 12.7 mm silahlar
- Uzun Menzilli Etkin Sensörler: Üç boyutlu arama radarı, atış kontrol radarı ve karinaya monteli sonar sistemi ile tüm harp nevilerine yönelik tespit ve teşhis imkanı
- Yüksek Güvenilirlik: üstün özelliklere sahip, deniz şartlarında tecrübe edilmiş, yerli dizayn kullanılarak inşa edilmiştir
- Yüksek Beka Kabiliyeti ve Şok Dayanımı: Askeri dizayn ve inşa standartlarına uygun dizayn ve üretim
- Ömür Boyu Desteklenebilirlik: Ömür devri maliyeti odaklı dizayn ve sürdürülebilir destek
- Yüksek Mukavemet: Yüksek deniz durumu ve hasar durumuna dayanıklılık
- Düşük Radar, Manyetik ve Akustik İz: Radar, sonar ve mayınlar tarafından tespit edilebilirliğinin azaltılması maksadıyla özel dizayn
- Yerinde Hazır Sistem Kabiliyeti: Gelecekte istenen görevlere yönelik ihtiyaç duyulacak sensör ve silah sistemleri için tak kullan özellikli tasarım.
- Platform Kontrol ve İzleme Sistemi: Personel sayısını ve müdahalesini azaltmak için gemi içi sistemleri devamlı kontrol eden ve ikaz veren modern sistem.
- KBRN: Kimyasal, Biyolojik, Radyasyon ve Nükleer saldırılara karşı dayanıklı özel dizayn ve malzeme kullanımı
TCG AKHİSAR genel özellikleri
- Deplasman: 2.300 ton
- Uzunluk: 99,56 m (326 ft 8 in)
- Genişlik: 14,42 m (47 ft 4 in)
- Su çekimi: 3,90 m (12 ft 10 in)
- Tahrik sistemi: CODLOD, 4 × dizel, 2 × elektrik motoru
- Hız: Azami: 24 kn (44 km/sa; 28 mph)
- Menzil: 4.500 deniz mili (8.300 km)
- Seyir süresi: 21 gün
- Helikopter platformu: 10 ton
- Hangar: 1x HELO-1x GHIA
- Sistemler: GENESIS ADVENT SYS, YELKOVAN, AKR-D, AHTAPOT-S, KATS, YAKAMOS
- Silah sistemi: 1 adet MKE üretimi 76/62mm Milli Deniz Topu
- Konfigürasyona bağlı ek silahlar:
- 1 adet MKE üretimi 76 mm Milli Deniz Topu
- 1 adet ASELSAN üretimi Gökdeniz 35mm CIWS (Yakın Hava Savunma Sistemi)
- 8 adet ROKETSAN üretimi Hisar-O Hava Savunma Füzesi
- 8 adet ROKETSAN üretimi Atmaca Gemisavar Füzesi
- 2 adet ASELSAN üretimi 6’lı DSH (Denizaltı Savunma Harbi) Roketi Lançeri
- 2 adet UNIROBOTICS üretimi Targan 12.7 mm Uzaktan Komutalı Stabilize Kulesi
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Ovv fena atıştı, deliksiz soktu
paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...
Heykel var yer misin kanka?
bizimkiler tahareti tartışıyor