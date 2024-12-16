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    TCG AKHİSAR ilk seyrine çıktı: Özellikleri neler?

    Milli Savunma Bakanlığı, Açık Deniz Karakol Gemisi TCG AKHİSAR'ın ilk seyrini gerçekleştirdiğini duyurdu. Peki ASFAT tarafından yapılan TCG AKHİSAR'ın özellikleri neler?
    TCG AKHİSAR ilk seyrine çıktı: Özellikleri neler? Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin HİSAR sınıfı Açık Deniz Karakol Gemisi projesinin ilki olan TCG AKHİSAR, ilk seyrini başarıyla gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “Açık Deniz Karakol Gemimiz TCG AKHİSAR ilk seyrini gerçekleştirdi. TCG AKHİSAR’a emniyetli seyirler ve başarılı görevler dileriz” ifadelerine yer verildi.

    İlk seyir yapıldı

    TCG AKHİSAR ilk seyrine çıktı: Özellikleri neler? Tam Boyutta Gör
    Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrika ve Tersane İşletmeleri (ASFAT) tarafından inşa edilen TCG AKHİSAR (P-1220), bu yılın ilk aylarında envantere girmişti. Türk Deniz Kuvvetleri için inşa edilen; yüksek güvenilirliğe ve caydırıcılığa, düşük radar kesit alanı ve düşük sualtı akustik izi ile yüksek beka kabiliyetine sahip, maliyet etkin, Türkiye’nin deniz hak, alaka ve menfaatlerinin savunmasına yönelik üstün sensör ve silah sistemleri ile donatılmış, yerli ve milli yeni nesil açık deniz karakol gemisi TCG AKHİSAR’da çeşitli donanımlar yer alıyor.

    HİSAR sınıfı Açık Deniz Karakol Gemisi projesi kapsamında ilk etapta TCG AKHİSAR ile birlikte TCG KOÇHİSAR da süreç paralel şekilde ilerliyor. Proje kapsamında bu sınıfta toplamda ise 10 gemi üretilmesi planlanıyor. HİSAR Sınıfı gemiler, MİLGEM ADA Sınıfı Korvet dizaynı temel alınarak tasarlanıyor.

    Açık Deniz Karakol Gemisi projesi ürün kabliyetleri

    TCG AKHİSAR ilk seyrine çıktı: Özellikleri neler? Tam Boyutta Gör

    • Uzun Menzilli Etkin Silah Sistemleri: Yerli satıhtan satha güdümlü mermi (yerinde hazır), yerli satıhtan havaya güdümlü mermi, yerli 76 mm top ve 12.7 mm silahlar
    • Uzun Menzilli Etkin Sensörler: Üç boyutlu arama radarı, atış kontrol radarı ve karinaya monteli sonar sistemi ile tüm harp nevilerine yönelik tespit ve teşhis imkanı
    • Yüksek Güvenilirlik: üstün özelliklere sahip, deniz şartlarında tecrübe edilmiş, yerli dizayn kullanılarak inşa edilmiştir
    • Yüksek Beka Kabiliyeti ve Şok Dayanımı: Askeri dizayn ve inşa standartlarına uygun dizayn ve üretim
    • Ömür Boyu Desteklenebilirlik: Ömür devri maliyeti odaklı dizayn ve sürdürülebilir destek
    • Yüksek Mukavemet: Yüksek deniz durumu ve hasar durumuna dayanıklılık
    • Düşük Radar, Manyetik ve Akustik İz: Radar, sonar ve mayınlar tarafından tespit edilebilirliğinin azaltılması maksadıyla özel dizayn
    • Yerinde Hazır Sistem Kabiliyeti: Gelecekte istenen görevlere yönelik ihtiyaç duyulacak sensör ve silah sistemleri için tak kullan özellikli tasarım.
    • Platform Kontrol ve İzleme Sistemi: Personel sayısını ve müdahalesini azaltmak için gemi içi sistemleri devamlı kontrol eden ve ikaz veren modern sistem.
    • KBRN: Kimyasal, Biyolojik, Radyasyon ve Nükleer saldırılara karşı dayanıklı özel dizayn ve malzeme kullanımı

    TCG AKHİSAR genel özellikleri

    TCG AKHİSAR ilk seyrine çıktı: Özellikleri neler? Tam Boyutta Gör

    • Deplasman: 2.300 ton
    • Uzunluk: 99,56 m (326 ft 8 in)
    • Genişlik: 14,42 m (47 ft 4 in)
    • Su çekimi: 3,90 m (12 ft 10 in)
    • Tahrik sistemi: CODLOD, 4 × dizel, 2 × elektrik motoru
    • Hız: Azami: 24 kn (44 km/sa; 28 mph)
    • Menzil: 4.500 deniz mili (8.300 km)
    • Seyir süresi: 21 gün
    • Helikopter platformu: 10 ton
    • Hangar: 1x HELO-1x GHIA
    • Sistemler: GENESIS ADVENT SYS, YELKOVAN, AKR-D, AHTAPOT-S, KATS, YAKAMOS
    • Silah sistemi: 1 adet MKE üretimi 76/62mm Milli Deniz Topu
    • Konfigürasyona bağlı ek silahlar:
      • 1 adet MKE üretimi 76 mm Milli Deniz Topu
      • 1 adet ASELSAN üretimi Gökdeniz 35mm CIWS (Yakın Hava Savunma Sistemi)
      • 8 adet ROKETSAN üretimi Hisar-O Hava Savunma Füzesi
      • 8 adet ROKETSAN üretimi Atmaca Gemisavar Füzesi
      • 2 adet ASELSAN üretimi 6’lı DSH (Denizaltı Savunma Harbi) Roketi Lançeri
      • 2 adet UNIROBOTICS üretimi Targan 12.7 mm Uzaktan Komutalı Stabilize Kulesi
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    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

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    BOLDVIPER 2 gün önce

    paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...

    N
    nickyazmakşartmı 3 gün önce

    Heykel var yer misin kanka?

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    Evren7 3 gün önce

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