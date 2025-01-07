İddia: S-400 sistemi ASELSAN’ın Hava Savunma Komuta Kontrol entegre edildi

“S-400, HAKİM 100’e entegre edildi”
S-400’ün HAKİM 100’e entegre edilmesi durumunda, bu sistemin Türk yapımı uzun menzilli hava savunma sistemi SİPER ile aynı operasyonel katmanda çalışacağı öne sürülüyor. Ancak ASELSAN’ın sitesindeki mevcut broşürde S-400’ler yer almıyor.
Resmi onay yok
Türkiye’nin S-400 alımı, ABD ile savunma ilişkilerinde ciddi bir gerilime neden olmuştu. Washington, bu sistemin F-35 savaş uçaklarının güvenliğini tehlikeye atabileceğini öne sürerek, Türkiye’yi F-35 programından çıkarmış ve teslim edilmesi planlanan 100 adet F-35 savaş uçağını iptal etmişti. Türkiye ise bu süreçte, ABD ile Patriot hava savunma sistemi müzakerelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından S-400 alımına yönelmişti.
S-400 sisteminin Türkiye’de ilk canlı atış testleri Sinop’ta gerçekleştirilmiş olsa da, sistemin Türkiye’nin çok katmanlı “Çelik Kubbe” hava savunma ağına dahil edilmediği ifade ediliyor. Milli Savunma Bakan Yaşar Güler ise bir süre önce "S-400'leri kuracağımız, kullanacağımız her yer belli. Bunların yerleşeceği yerler, altındaki mahzenler dahil hepsi yapıldı, hazır. Biz bir emir verdiğimiz anda hangi bölgeye emir verdiysek o bölgeye hareket edecek. Yaklaşık 12 saat sonra bütün sistem kurulmuş olur. Bildiğiniz üzere bu bir hava savunma sistemidir. Yani bize bir hava taarruz tehlikesi çok üst düzeye çıkacak, biz de kullanalım." demişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Robotik olmayan robot kolu da mı var? Kollu robot yani. Veya robotik tekerleklere, robottik gövdeye ve robotik her bir aksama sahip robot deyin daha iyi pazarlama olur belkim.