İddia: S-400 sistemi ASELSAN’ın Hava Savunma Komuta Kontrol entegre edildi

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Tam Boyutta Gör Kısa bir süre önce çeşitli medya kuruluşlarında ortaya atılan iddiaya göre Türkiye, Rusya’dan alınan S-400 hava savunma sistemini ASELSAN geliştirilen HAKİM 100 Hava Komuta Kontrol Sistemi’ne entegre etti. Bu iddianın arkasında ise Hava Komuta Kontrol Sistemi’ne ait olduğu belirtilen yeni ürün broşürü yer alıyor.

“S-400, HAKİM 100’e entegre edildi”

Tam Boyutta Gör HAKİM 100 sistemi, ASELSAN tarafından geliştirilen, kısa, orta ve uzun menzilli hava savunma sistemlerini NATO ve uluslararası standartlarla uyumlu bir şekilde entegre eden bir komuta ve kontrol platformu. Sistem, farklı radarlar ve sensörlerden gelen gerçek zamanlı verileri işleyerek kapsamlı bir hava resmi oluşturuyor. Bu da komutanlara durumsal farkındalık sağlarken, tehdit değerlendirme ve silah tahsis algoritmalarıyla etkili savunma stratejileri geliştirilmesine olanak tanıyor.

S-400’ün HAKİM 100’e entegre edilmesi durumunda, bu sistemin Türk yapımı uzun menzilli hava savunma sistemi SİPER ile aynı operasyonel katmanda çalışacağı öne sürülüyor. Ancak ASELSAN’ın sitesindeki mevcut broşürde S-400’ler yer almıyor.

Resmi onay yok

Tam Boyutta Gör Ancak, bu entegrasyona dair henüz resmi bir doğrulama veya yalanlama yapılmadı. 2019 yılında Rusya’dan satın alınan S-400 sistemi, o tarihten bu yana faal olarak kullanılmadı.

Türkiye’nin S-400 alımı, ABD ile savunma ilişkilerinde ciddi bir gerilime neden olmuştu. Washington, bu sistemin F-35 savaş uçaklarının güvenliğini tehlikeye atabileceğini öne sürerek, Türkiye’yi F-35 programından çıkarmış ve teslim edilmesi planlanan 100 adet F-35 savaş uçağını iptal etmişti. Türkiye ise bu süreçte, ABD ile Patriot hava savunma sistemi müzakerelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından S-400 alımına yönelmişti.

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S-400 sisteminin Türkiye’de ilk canlı atış testleri Sinop’ta gerçekleştirilmiş olsa da, sistemin Türkiye’nin çok katmanlı “Çelik Kubbe” hava savunma ağına dahil edilmediği ifade ediliyor. Milli Savunma Bakan Yaşar Güler ise bir süre önce "S-400'leri kuracağımız, kullanacağımız her yer belli. Bunların yerleşeceği yerler, altındaki mahzenler dahil hepsi yapıldı, hazır. Biz bir emir verdiğimiz anda hangi bölgeye emir verdiysek o bölgeye hareket edecek. Yaklaşık 12 saat sonra bütün sistem kurulmuş olur. Bildiğiniz üzere bu bir hava savunma sistemidir. Yani bize bir hava taarruz tehlikesi çok üst düzeye çıkacak, biz de kullanalım." demişti.

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İddia: S-400 sistemi Hava Savunma Komuta Kontrol entegre edildi