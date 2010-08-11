Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Patriot, Inferno serisi yeni SSD'lerini Avrupa'da satışa sundu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
6,5b
1
7
HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Patriot, Inferno serisi yeni SSD'lerini Avrupa'da satışa sundu
Tam Boyutta Gör
Patriot, Inferno serisi yeni SSD'lerini Avrupa'da satışa sundu
Tam Boyutta Gör

Patriot, Inferno serisi yeni SSD sürücülerini Avrupa'da lanse etti. 2.5-inç boyutunda olan ve modeline göre 60GB, 120GB ve 240GB kapasite seçeneklerine sahip olan yeni sürücülerde, SandForce firmasının SF-1222 kodlu NAND flash bellek kontrolcüsüne yer veriliyor. MLC(Multi Level Cell) tipi bellek yongalarının kullanıldığı yeni SSD'ler, TRIM özelliğini destekliyor ve SATA-II ara birimini kullanıyorlar. Hatra öncesi kullanım süreleri 1.5 milyon saat olarak açıklanan SSD'ler, 285MB/saniye okuma ve 275MB/saniye yazma hızlarını destekliyorlar. 2.5-inç > 3.5-inç dönüştürücü adaptörüyle sunulan yeni sürücüler, özellike yüksek performans tutkunları ve "sıkı" oyuncuları hedef alıyor.

Patriot, Inferno serisi yeni SSD sürücülerini Avrupa'da 165 Avro, 289 Avro ve 589 Avro seviyesindeki tavsiye edilen son kullanıcı fiyatlarıyla sunuyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Batuist 9 yıl
depolama için kullanımı geçtik sadece windowsu kuralım diyoruz ama o bile olmuyor..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 9 yıl
60 Gb olup 165 Avro olan iyiymiş. Hem fiyatı hem de o okuma yazma hızlarına göre.
Hem de Doğla Trim ve NCQ desteği sunan babalar gibi SF1222 kullanıyor ki çok iyi.


Bu arada şu SSD lerin fiyatının düşmesini kaç yıldır bekliyoruz. Ama bir türlü düşeceği yok.

Kaç yıl oldu yahu. Düşsün artık.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
ne zaman düşecek bu ürünlerin fiyatı....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CoreXXX 9 yıl
bütün herker ssd ler için alınabilirlik seviyesini 2011 4 ceyrek işaret ediyor arkadaşlar 1 sene daha dişinizi sıkın:D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ahmetkep 9 yıl
güzel ürünler.60 gb 330 liraya falan geliyor.tabi bunlar avrupa fiyatları .bizde 60 gb 400 liraya falan gelir herhalde..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ghost recon advanced 9 yıl
tabi doğru söylüyorsun arkadaşım bizde bu kadar vergi çokki 400 ile 500 arası bile olabilir ilk geldiği zamanlar ama tabi seneye dahada oturmaya başlayınca ve bunların daha farklı üst modelleri çıkmaya başlayınca tabiki fiat düşecek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim