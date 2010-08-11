Patriot, Inferno serisi yeni SSD'lerini Avrupa'da satışa sundu

Patriot, Inferno serisi yeni SSD sürücülerini Avrupa'da lanse etti. 2.5-inç boyutunda olan ve modeline göre 60GB, 120GB ve 240GB kapasite seçeneklerine sahip olan yeni sürücülerde, SandForce firmasının SF-1222 kodlu NAND flash bellek kontrolcüsüne yer veriliyor. MLC(Multi Level Cell) tipi bellek yongalarının kullanıldığı yeni SSD'ler, TRIM özelliğini destekliyor ve SATA-II ara birimini kullanıyorlar. Hatra öncesi kullanım süreleri 1.5 milyon saat olarak açıklanan SSD'ler, 285MB/saniye okuma ve 275MB/saniye yazma hızlarını destekliyorlar. 2.5-inç > 3.5-inç dönüştürücü adaptörüyle sunulan yeni sürücüler, özellike yüksek performans tutkunları ve "sıkı" oyuncuları hedef alıyor.

Patriot, Inferno serisi yeni SSD sürücülerini Avrupa'da 165 Avro, 289 Avro ve 589 Avro seviyesindeki tavsiye edilen son kullanıcı fiyatlarıyla sunuyor.