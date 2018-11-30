Patronu kumar bağımlısı olan Gionee iflas etti

Çin’de 16 yıldır faaliyet gösteren ve beğenilen akıllı telefon modellerine imza atan Gionee iflasa sürüklendi. Kötü mali yönetimin yanında kurucusunun kumar bağımlılığı da marka imajını olumsuz etkiledi.

Kötü yönetildi

Mali anlamda yıla çok kötü başlayan Gionee firması Mayıs ayında iş gücünün büyük kısmını kesmek zorunda kaldı. İşten çıkarmalar da kötü gidişi durduramayınca iflas kaçınılmaz oldu. Elbette bu noktada en büyük soru patronun firmayı zarara uğrayıp uğratmadığıydı.

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Gionee’nin kurucusu ve patronu olan Liu Rong, kumar bağımlısı ve kendisi de bunu inkâr etmiyor. Bazı kaynaklar Rong’un kumarda 1.4 milyar dolar kaybettiğini ve bunun 840 milyon dolarının firma bütçesinden harcandığını iddia etmişti. İlk kez halka açık olarak bir röportaja katılan Rong, bu iddialara cevap verdi.

Rong tek geçim kaynağının Gionee firmasının elde ettiği gelirlerden olduğunu belirtirken bugüne kadar haliyle harcamalarını da firma bütçesinden yaptığını ifade ediyor. Kumara ilgi duyduğunu itiraf eden Rong 1.4 milyar dolar veya 840 milyon dolar gibi rakamların kesinlikle doğru olmadığını vurguluyor.

Rong net rakamlar vermese de kişisel harcamalarının bugüne kadar 140 milyon dolar civarında bir meblağ tuttuğunu üstü kapalı da olsa ifade etmiş. Bunun ne kadarı kumarda harcandı bilinmiyor ancak bilinen bir gerçek varsa Çin’in yenilikçi firmalarından sayılan Gionee gelecek ay iflas başvurusu yapacak ve buna bağlı olarak da bir yeniden yapılanma süreci başlayacak.