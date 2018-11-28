LG mobil bölümde yeniden yapılanma hazırlıkları

Genel anlamda rekor gelir artışları yaşamasına rağmen LG bir türlü mobil bölümü ayağa kaldıramadı. LG G7 ThinQ, LG V40 ThinQ amiral gemileri başta olmak üzere birçok telefon piyasaya süren firma halen düşük satışlar yapıyor. Bunun sonucunda da yeniden yapılandırma kararı alındı.

Kurtarıcı Brian Kwon

Akıllı telefon pazarından çekileceği iddialarının aksine kalıcı olmaya çalışan ve umudunu 5G teknolojilerine bağlayan LG, buna yönelik olarak da yeniden yapılandırma hamlesine başlıyor. Firma geçen yıl da bir yönetici değişikliğine gitmişti.

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Yeniden yapılandırma sürecini LG Home Entertainment bölümü başkanı Brian Kwon yönetecek. Kwon daha önce televizyon, ses sistemleri ve bilgisayar bölümlerini ayağa kaldırmasıyla tanınıyor. Home Entertainment bölümü de üçüncü çeyrekte 290 milyon dolar faaliyet karı elde etmişti.

LG mobil aslında başarılı sayılabilecek bir durumda. ABD’de satış anlamında üçüncü büyük üretici durumunda ve analizler markada önemli bir potansiyel görüyor. Bununla birlikte bu başarı global çapta tekrarlanamıyor.

Kwon’un ne tür adımlar atacağı şimdilik açıklanmadı. Bununla birlikte belirli pazarlara odaklanarak bazı pazarlardan çekilme gibi stratejiler ihtimal dahilinde.