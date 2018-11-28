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LG mobil bölümde yeniden yapılanma hazırlıkları

Geçen yıl yönetici kadrosunda değişiklik yapan LG Mobile yeni bir yapılandırmaya daha gidiyor. Ev Eğlencesi bölümü Brian Kwon artık mobil bölüme de liderlik edecek.
5 ay
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Genel anlamda rekor gelir artışları yaşamasına rağmen LG bir türlü mobil bölümü ayağa kaldıramadı. LG G7 ThinQ, LG V40 ThinQ amiral gemileri başta olmak üzere birçok telefon piyasaya süren firma halen düşük satışlar yapıyor. Bunun sonucunda da yeniden yapılandırma kararı alındı.

Kurtarıcı Brian Kwon

Akıllı telefon pazarından çekileceği iddialarının aksine kalıcı olmaya çalışan ve umudunu 5G teknolojilerine bağlayan LG, buna yönelik olarak da yeniden yapılandırma hamlesine başlıyor. Firma geçen yıl da bir yönetici değişikliğine gitmişti.

Ayrıca Bkz. "Çin’de üretilen Apple ürünlerine Trump vergisi geliyor"

Yeniden yapılandırma sürecini LG Home Entertainment bölümü başkanı Brian Kwon yönetecek. Kwon daha önce televizyon, ses sistemleri ve bilgisayar bölümlerini ayağa kaldırmasıyla tanınıyor. Home Entertainment bölümü de üçüncü çeyrekte 290 milyon dolar faaliyet karı elde etmişti.

LG mobil aslında başarılı sayılabilecek bir durumda. ABD’de satış anlamında üçüncü büyük üretici durumunda ve analizler markada önemli bir potansiyel görüyor. Bununla birlikte bu başarı global çapta tekrarlanamıyor.

Kwon’un ne tür adımlar atacağı şimdilik açıklanmadı. Bununla birlikte belirli pazarlara odaklanarak bazı pazarlardan çekilme gibi stratejiler ihtimal dahilinde.  

 

https://www.phonearena.com/news/lg-organizational-change-mobile-business-turnaround-new-smartphone-president_id111433 Yorum Yaz
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hopeyoung 5 ay en beğenilen
DH ölücülerinin LG yi kötüleyerek fiyatlarını düşürme çabasını, büyük bir şevkle takip ediyorum. Ayrıca DXOmark sitesinin sandığımız kadar masum bir kuruluş olmadığını düşünüyorum.
DH ölücülerinin LG yi kötüleyerek fiyatlarını düşürme çabasını, büyük bir şevkle takip ediyorum. Ayrıca DXOmark sitesinin sandığımız kadar masum bir kuruluş olm...
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Khoradasein 5 ay
Ghost screen oluyeeahhciler gelmemiş henüz. :D
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Egetoru 5 ay
V30+ almıştım Hepsiburada'dan indirimden paneli arızalı çıktı 1 ay iade için uğraştım sonra yine ayni telefonu aldım bu sefer amazondan 400 lira daha düşük fiyata bu sefer şansıma paneli düzgün çıktı. Hit or miss yani
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hopeyoung 5 ay en beğenilen
DH ölücülerinin LG yi kötüleyerek fiyatlarını düşürme çabasını, büyük bir şevkle takip ediyorum. Ayrıca DXOmark sitesinin sandığımız kadar masum bir kuruluş olmadığını düşünüyorum.
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yorumculuklar 5 ay
yapılana yapılana yok olup gidecekler...
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borukuzen 5 ay
LG marka algısını olumlu anlamda düzeltmek istiyorsa ürettiği telefonları eskiden 40 testten geçiriyorsa bundan sonra 1140 testten falan geçirdikten sonra sorun yaşanmıyorsa son kullanıcıya sunmalı.
Marka algısı düzelene kadar rakiplerine göre fiyatları ciddi anlamda düşürmeli. Belki garanti kapsamına girmeyen kullanıcı kaynaklı arızaları ücretsiz tamir etmeli. Telefonun kutusuna pahalı aksesuarlar koyup gönlümüzü almalı. "Yaptığım hataları bir daha yaparsam Allah Belamı Versin" diye not bırakmalı Türkiyede satılacak cihazların kutusuna.
Suya yazı yazabildiğini gördüğümüzde satın alma tercihlerimizin arasına almayı düşünebiliriz. Yapmıyor mu, keyfi bilir...
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12 Angry Men 5 ay
Lg'nin adı çıkmış bir kere. Bu saatten sonra iyi cihaz yapsalar bile insanlar ön yargılı davranacak ve risk almak istemeyeceklerdir.
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TearsForFears 5 ay
Sony nasıl tasarımını iyileştirmeyip battıysa lg de batarya ve kamerayı iyileştirmiyor. G7 gibi 2k ekranlı telefona 3000 batarya koyuyorsun, dxomark tan 83 alıyorsun sonra telefonum niye satmıyor diyorsun.
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nightbringer 5 ay
Şu bataryayı büyütseler bi
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koyunsavar 5 ay
Bence lg dükkanı kapatsın
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