PayPal üzerinden yapılan günlük para aktarımı 315 milyon dolara ulaştı

İnternet üzerinden alışverişlerde ödeme yapmak veya kişiler arasında para aktarımı gerçekleştirmek giderek büyüyen ve neredeyse bir çok bankanın işlem hacmini geride bırakan bir alan haline geldi. Bu alanın lideri konumundaki PayPal rekor seviyede günlük aktarım miktarına ulaştı.





PayPal tarafından yapılan açıklamada 2011 ikinci çeyrekte her saniyede gerçekleşen toplam aktarım miktarı 3650$ şeklinde oldu. Gün bazında hesaplandığında ise 315.3 milyon dolarlık aktarım miktarına erişiliyor. 2011 ikinci çeyrekte ise toplam 28.7 milyar dolar toplam aktarım miktarı elde edildi. Geçen yıl aynı döneme göre yüzde 34 artış kaydedildi.





Günlük ortalama aktarım sayısı ise 5 milyon civarında. PayPal bağlı olduğu eBay'in gelirlerinin yüzde 36'lık kısmını oluşturuyor. Geçen yıl aynı döneme göre yüzde 31 artan PayPal'ın gelirleri 1 milyar doları geçti. PayPal'ın uluslararası işletmeler departmanı ise 521 milyon dolar gelir elde etti.





PayPal mobil pazarda da rekor rakamları yakaladı. Günlük mobil aktarımlar 10 milyon dolar civarında ve yıl bazında toplam aktarım miktarı 3 milyar dolar olarak tahmin ediliyor. Mini bir POS makinesiyle iPhone üzerinden kredi kartı ile para aktarımını mümkün kılan Square girişimi ise günlük 4 milyon dolar civarında seyrediyor ve PayPal'a günlük aktarım miktarı bazında en yakın firma durumunda.





PayPal'ın toplam aktarım miktarı küresel e-ticaretin yüzde 18'ini oluşturuyor. PayPal aktarımlarının büyük kısmı Facebook üzerinden gerçekleştiriliyor. İlerleyen aylarda PayPal pek çok perakende mağazasıyla ortaklık imzalayacak ve mağaza içi ödeme sistemini devreye sokacak.