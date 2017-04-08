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Pebble kepenk kapatıyor

Geçtiğimiz aylarda Fitbit tarafından satın alınan akıllı saat üreticisi Pebble, yakın zamanda faaliyetlerini sonlandıracak. Peki akıllı saatlerinin akibeti ne olacak? Yazımızda…
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Mobilite
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir dönem akıllı saat pazarında önemli yeniliklere imza atan Pebble, artan rekabet şartlarına daha fazla dayanamadı ve geçen yıl sonlarında Fitbit tarafından satın alındı. Yıl sonuna doğru Pebble sunucularının kapatılması söz konusu. Peki mevcut Pebble saatlerinin akibeti ne olacak?

Güncelleme geliyor

Bu sorunun cevabını Pebble vermiş durumda. Akıllı telefon uygulamalarına yapılacak bir güncelleme ile Pebble saatlerinin sunucudan bağımsız olarak çalışması yani sadece bağlı olduğu uygulama ile etkileşime girmesi sağlanıyor.

Bunun anlamı ileride sunucular ve uygulama mağazası kapandığında Pebble saatlerin doğrulama adımını atlayabilmesi veya harici kaynaklardan uygulama yükleyebilmesi demek oluyor. Ayrıca uygulama son verilmiş güncellemeyi de saate yükleyebiliyor. Böylece daha uzun bir süre Pebble akıllı saatlerini kullanmak mümkün olacak.

Ayrıca Bkz. "Tizen OS açıklarla dolu"

Diğer taraftan güncelleme ile müşteri hizmetleri ile iletişim kurma modülü, yeni fikirlerin paylaşılabildiği modül ve sağlık bilgilerinin toplandığı modül kaldırılıyor. Geliştiriciler ayrıca saat uygulamalarının merkez sunucular yerine hangi sunucularla iletişim kuracağını da belirleyebilecek.

Güncelleme App Store tarafında dağıtıma başladı. Kullanıcılar mağazadan uygulamayı güncelleyebilirler. Android tarafında ise halen beta süreci devam ediyor. Ay içerisinde güncelleme kullanıma sunulacak. 

 

http://www.phonearena.com/news/Pebble-releases-firmware-update-to-allow-its-smartwatches-to-function-even-after-servers-close_id92810 Yorum Yaz
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Fenomenon 2 yıl en beğenilen
ilk başta güzel başladılar ama sonrasında fiyatları yüksek tuttular ve rekabet edemediler. düşük donanıma rağmen aç gözlülük edip fiyatları düşürmezsen olacağı bu pebble. yazık oldu.
ilk başta güzel başladılar ama sonrasında fiyatları yüksek tuttular ve rekabet edemediler. düşük donanıma rağmen aç gözlülük edip fiyatları düşürmezsen olacağı ...
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axaxa 2 yıl
Hem çirkin hem pahalı olunca demek ki.
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kadirirdem 2 yıl
iyi başlamışlardı aslında sonra fiyatlardan arttıkça kaybettiler.
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Fenomenon 2 yıl en beğenilen
ilk başta güzel başladılar ama sonrasında fiyatları yüksek tuttular ve rekabet edemediler. düşük donanıma rağmen aç gözlülük edip fiyatları düşürmezsen olacağı bu pebble. yazık oldu.
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