Pebble, yolun sonuna geldi: yeni modeller iptal edildi, satış çok yakında!

Akıllı saat pazarına başarılı bir giriş yapan ve Kickstarter üzerinde rekorlar kıran Pebble’ın Fitbit tarafından satın alınmak istediğini aktarmıştık. Gelen bilgiler bundan çok daha fazlasının olduğunu gösteriyor.

Rekabete Yenildi

Sektörden gelen bilgilere göre Fitbit, Pebble satın alımına çok yaklaştı. 40-50 milyon dolar civarında meblağların konuşulduğu satın alım hamlesinin asıl sebebi ise yazılım. Fitbit, Pebble’ın işletim sistemi ve uygulama ekosistemini istiyor.

Akıllı saat pazarında kendisini göstermeyi başaran işletim sistemlerinden olan Pebble OS; akıcı, geliştirilebilir ve uygulamalara açık olması ile öne çıkıyor. Sistemin uygulama mağazasında binlerce saat teması ve uygulama yer alıyor.

Fitbit, satın alım görüşmelerinde firma çalışanlarının yüzde 40’ına teklif götürdü. Bunların hemen tamamı da yazılım bölümünde çalışıyor. Bu durumda donanım bölümü boşa çıkmış oluyor. Hali hazırda Pebble, yeni piyasaya çıkacak Time 2 ve Core ürünlerini iptal etmiş durumda. Kickstarter destekçilerine ve ön sipariş verenlere paraları iade edilecek.

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"Pebble satılıyor"

Anlaşılan Fitbit donanım bölümü ile uğraşmak istemiyor ve kendi giyilebilir cihazları üzerinden satışlara devam edecek. Muhtemelen Pebble OS tabanlı yeni bir kullanıcı arayüzü sonraki Fitbit ürünlerine entegre edilebilir veya tamamen Pebble OS platformuna geçiş yapılabilir.

Sonuç ne olursa olsun Pebble markasının artık pazara veda edeceği görülüyor. Elde kalan stokların ve sunucu sistemlerin ise ayrı bir firmaya satılacağı belirtiliyor. Ayrıca patron Eric Migicovsky de satış sonrasında görevini bırakacak.