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Pebble, yolun sonuna geldi: yeni modeller iptal edildi, satış çok yakında!

Kendi ekosistemini kurmayı başaran nadir üreticilerden Pebble ticari hayata veda ediyor. Rekabet şartlarına direnemeyen firma tüm malvarlıklarını satma kararı aldı.
2 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı saat pazarına başarılı bir giriş yapan ve Kickstarter üzerinde rekorlar kıran Pebble’ın Fitbit tarafından satın alınmak istediğini aktarmıştık. Gelen bilgiler bundan çok daha fazlasının olduğunu gösteriyor.

Rekabete Yenildi

Sektörden gelen bilgilere göre Fitbit, Pebble satın alımına çok yaklaştı. 40-50 milyon dolar civarında meblağların konuşulduğu satın alım hamlesinin asıl sebebi ise yazılım. Fitbit, Pebble’ın işletim sistemi ve uygulama ekosistemini istiyor.

Akıllı saat pazarında kendisini göstermeyi başaran işletim sistemlerinden olan Pebble OS; akıcı, geliştirilebilir ve uygulamalara açık olması ile öne çıkıyor. Sistemin uygulama mağazasında binlerce saat teması ve uygulama yer alıyor.

Fitbit, satın alım görüşmelerinde firma çalışanlarının yüzde 40’ına teklif götürdü. Bunların hemen tamamı da yazılım bölümünde çalışıyor. Bu durumda donanım bölümü boşa çıkmış oluyor. Hali hazırda Pebble, yeni piyasaya çıkacak Time 2 ve Core ürünlerini iptal etmiş durumda. Kickstarter destekçilerine ve ön sipariş verenlere paraları iade edilecek.

Ayrıca Bkz. "Pebble satılıyor"

Anlaşılan Fitbit donanım bölümü ile uğraşmak istemiyor ve kendi giyilebilir cihazları üzerinden satışlara devam edecek. Muhtemelen Pebble OS tabanlı yeni bir kullanıcı arayüzü sonraki Fitbit ürünlerine entegre edilebilir veya tamamen Pebble OS platformuna geçiş yapılabilir.

Sonuç ne olursa olsun Pebble markasının artık pazara veda edeceği görülüyor. Elde kalan stokların ve sunucu sistemlerin ise ayrı bir firmaya satılacağı belirtiliyor. Ayrıca patron Eric Migicovsky de satış sonrasında görevini bırakacak. 

 

http://www.theverge.com/circuitbreaker/2016/12/7/13864804/pebble-time-2-core-canceled-fitbit-deal Yorum Yaz
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DH Misafiri 2 yıl
Bizim devlet satın alsın işte.
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alemburda34 2 yıl
Gider ayak "zararına satışlar" kampanyası başlatsa ya :D
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sis651 2 yıl
Pebble zamanında para ederken satacaktı kendini, şimdi bedava gitmiş oldu.
Burada Fitbit'in yapmak istediği Pebble uygulama platformunu alarak, bileklik ve saatlerini akıllandırıp Garmin gibi firmaların kendisinin önünü kesmesini engellemek. Garmin ConnectIQ platformu ile saatlerini akıllandırıp uygulama yüklenebilir hale getirince akıllı saat satışlarını arttırmayı başarabilen tek firma oldu son zamanlarda. Uygulama platformu geliştirmek zor iş. Fitbit de bununla uğraşacağına Pebble platformunu satın almak kolayına geliyor. Donanım olarak Pebble'ların bir özelliği yok zaten, Fitbit Cortex M3 işlemci kullanıyor, Pebble M4 çok bir fark yok arada. Bu şekilde Fitbit'in de bir uygulama platformu olacak ve Garmin ile daha güçlü rekabet edecek.
Bu arada fiyatlara takılanlar olmuş. Fitbit zaten ucuz bir marka değildi, Pebble platformunu alınca da ucuz olmayacak; hatta daha da pahalı olabilir. Bir de Garmin saatler daha da pahalı saatler, ama fitness ve spor pazarında giderek yaygınlaşan saatler satıyorlar fiyatına kıyasla...
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cherkesomer 2 yıl
bağış, destek, ön spariş ile ortaya çıkan bi firmanın ürünlerini o fiyatlara satması bencede saçmalıktı zaten.. yardım edin milyarder olalım! oyuncak gibi ama işlevsel ürünler tabiki fitbit üretim kısmını değil yazılım kısmını isteyecek.
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kadirirdem 2 yıl
geçmiş olsun...
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Infinitum 2 yıl
Pebble gibi sektörde öncü firmalar, sektörde öncü olmalarının verdiği kalite algısıyla inovatif de olsa yüksek kar marjı ile satış yapıyorlar. Daha sonra sektörün büyükleri veya daha akıllı girişimciler genelde bu firmaları siliyor. GoPro'nun da aynısını yaşaması dileğiyle. Drone işinde zaten DJI'a yenik düştüler.
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Fenomenon 2 yıl
Çok normal. Fiyatları çok pahalıydı. Evet batarya olarak rakipsiz ama rekabet etmesi için fiyatları yarı yarıya düşürmesi gerekirdi diye düşünüyorum.
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Guest-F8946C419 2 yıl
Aktarmıştık derken? Haberi başka bir dile çevirmek, o haberi sizin yaptığınız anlamına gelmez. Haberin kaynağına atıfta bulunulması gerekir, etik olan budur.
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Grkwnxs 2 yıl
Kötü olmuş ya pil süresi ile fiyat segmentine göre baya iyi iş yapıyordu. Pebble time fiyatları biraz daha düşer umarım (ölücü mode:on)
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eAkman 2 yıl
Vay be geçen yıl sen 700 küsür milyon dolara satma, şimdi 40-50 milyona dükkanı kapat. Yazık.
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