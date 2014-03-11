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PebbleBee projesi ile hareket, ısı ve kayıp eşya takibi tek bir cihazda

5 yıl
10,1b
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2
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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PebbleBee projesi ile hareket, ısı ve kayıp eşya takibi tek bir cihazda


Son yıllarda akıllı telefonlar ile bağlantı kurarak kaybolmasından endişe ettiğimiz kişisel eşyalarımızı takip edebilen minik sensörler oldukça fazla ilgi görmeye başladı. Girişimciler bu konsepti bir adım daha ileri götürmek için çalışıyor.

Kickstarter üzerinden destek arayan PebbleBee projesi, kişisel eşyaların takip edilmesi yanında hareket ve ısıya duyarlı aynı zamanda akıllı telefonda arama da başlatabilen yeni bir konsepti barındırıyor.

PebbleBee bu özellikleri iki versiyon üzerinde sunuyor. Honey adlı versiyon kişisel eşya takibi yaparken, atanmış butonu ile akıllı telefonunuzda arama başlatabiliyor veya farklı uygulamaları açabiliyor. Hornet adlı versiyon ise bunlara ek olarak ısıyı ve 9 eksenli jiroskop ile hareketi algılayabiliyor. PebbleBee üzerinde bir LED ve bir hoparlör bulunuyor.

Bluetooth 4.0 üzerinden cihaz akıllı telefonlara bağlanıyor ve kişsel eşyanızı anlık olarak haritada gösterebiliyor. Ayrıca ısı değişimlerine karşı kullanıcıyı uyarıyor ve temel fitness takip cihazlarının görevlerini yapabiliyor. Bu bakımdan cihaz birden farklı işe yarayabiliyor. Değiştirilebilir batarya ile 3 yıla kadar kullanım mümkün.

Projenin gerçekleşmesi için 100 000 dolarlık bir bağış gerekiyor ve şimdiye kadar 20 000 dolar toplandı. Proje gerçekleşirse geliştiriciler için programlama arayüzleri de sunulacak.  

http://www.imore.com/fund-pebblebee-tag-tracks-motion-temperature-and-location Yorum Yaz
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matrix22 5 yıl en beğenilen
Kaybolan genelde TV kumandasi oluyor icine sim kart takilsada caldirsak diyordum.
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icais 5 yıl
Kim cevirdi bunu? Orada $100k lik bagis gerekiyor yazmiyor, $100k lik bagis yapilmis bile, hedefte $20k olarak belirlenmis..
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matrix22 5 yıl en beğenilen
Kaybolan genelde TV kumandasi oluyor icine sim kart takilsada caldirsak diyordum.
Yanıtla +8
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