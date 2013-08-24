Pebble'ın iOS uygulaması güncellendi; mail bildirim sorunu giderildi

Akıllı saat denildiğinde son dönemde aklımıza ilk gelen isimlerden olan Pebble'ın iOS tarafındaki en büyük sorunu olan e-mail bildirimleri sonunda düzeltildi.

Pebble'ın iOS uygulamasının son güncellemesiyle birlikte e-mail bildirimlerinin anlık olarak iletilmesi sağlanırken; AOL ve iCloud mailleriyle yaşanan uyumluluk sorunu giderildi. Daha öncesinde Pebble akıllı saatleri, e-mail bildirimlerini 15 dk'da bir kontrol ederek alıyordu ve bazı mail servislerine destek sunmuyordu.

Kickstarter'da başlayan yolculuğuna her geçen gün artan trendle devam eden Pebble, temmuz başında 300,000'lik satış barajını geçmeyi başarmıştı.