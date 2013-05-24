PediPower, atılan adımları elektrik enerjisine dönüştürebiliyor





Fosil yakıtların iyice azaldığı günümüzde, farklı araştırma grupları alternatif enerji kaynakları üzerinde çalışmaya devam ediyor. Yeni geliştirilen PediPower isimli sistem ise, atılan adımları elektrik enerjisine dönüştürebiliyor.

ABD'de bulunan Rice Üniversitesi öğrenicileri tarafından geliştirilen PediPower, normal olarak kullanılan ayakkabıların altına takılan bir jeneratör sistemi. Özel dişli mekanizması, motoru ve bu mekanizmayı harekete geçiren topuk altında yer alan kolu sayesinde enerji üreten ve bu enerjiyi teller üzerinden aktararak depolayabilen prototip cihaz, şimdilik oldukça hantal bir yapıya sahip olsa da, günlük kullanım için uygun hale getirilmeye çalışılıyor.

Kullanıcıların akıllı cep telefonu ya da müzik çalar gibi cihazlarını kendi adımları sayesinde şarj edebilmeleri hedefiyle hazırlanan PediPower'ın, piyasaya sunulması halinde çok büyük bir talep ile karşılaşacağı tahmin ediliyor.

Proje hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıdan izleyerek, ürünün gerçekten nasıl çalıştığını görebilirsiniz.

http://technabob.com/blog/2013/05/24/pedipower-footstep-power-generator/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+TechnabobtechNewsBlog+%28Technabob%29