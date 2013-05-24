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PediPower, atılan adımları elektrik enerjisine dönüştürebiliyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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PediPower, atılan adımları elektrik enerjisine dönüştürebiliyor

Fosil yakıtların iyice azaldığı günümüzde, farklı araştırma grupları alternatif enerji kaynakları üzerinde çalışmaya devam ediyor. Yeni geliştirilen PediPower isimli sistem ise, atılan adımları elektrik enerjisine dönüştürebiliyor.
ABD'de bulunan Rice Üniversitesi öğrenicileri tarafından geliştirilen PediPower, normal olarak kullanılan ayakkabıların altına takılan bir jeneratör sistemi. Özel dişli mekanizması, motoru ve bu mekanizmayı harekete geçiren topuk altında yer alan kolu sayesinde enerji üreten ve bu enerjiyi teller üzerinden aktararak depolayabilen prototip cihaz, şimdilik oldukça hantal bir yapıya sahip olsa da, günlük kullanım için uygun hale getirilmeye çalışılıyor.
Kullanıcıların akıllı cep telefonu ya da müzik çalar gibi cihazlarını kendi adımları sayesinde şarj edebilmeleri hedefiyle hazırlanan PediPower'ın, piyasaya sunulması halinde çok büyük bir talep ile karşılaşacağı tahmin ediliyor.
Proje hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıdan izleyerek, ürünün gerçekten nasıl çalıştığını görebilirsiniz.
 
PediPower, atılan adımları elektrik enerjisine dönüştürebiliyor

http://technabob.com/blog/2013/05/24/pedipower-footstep-power-generator/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+TechnabobtechNewsBlog+%28Technabob%29 Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl en beğenilen
keşke bu ve bunun gibi araştırmaları bizim üniversitelerimizde de görsek
1 Yanıt Yanıtla +7
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Rubisco 6 yıl
Piezo-elektrik sistemler vardı, acaba onlarrın verimlilği yokmu yada zormu ki çarklı sistemlere bakıyorlar?
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evetbenim 6 yıl
ne araştırması kardeşim uyduruk basit bir liseli fen projesinden ileri bir şey değil
eminim bir çok türk arkadaş bunu düşünür evinde yapıp denemeler yapmıştır
ohh tak ayakkabıya bir alternatör bir dinamo sonra bastıkça metal parça hareket etsin döndürsün mili sonra proje diye bu forumda paylaşılsın bizim bi halttan anlamayan arkadaşlarda bak gavur neler yapmış diye kendini ezsin
şuan benim ürettiğim önemsemediğim bir proje olarak görmediğim şeyleri burada paylaşsam beni tanrı ilan ederler
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fuckulteli 6 yıl
Oyuncaklarda vs. yer alan elektrik motoruna hareket vererek elektrik üretmek yapılabilir ama bunu ayakkabıya monte ederek verimli olmasını sağlamak basit değil, demek üzerine çalışmışlar, çünkü sürekli aynı tempoda yürümüyoruz. Üretilen elektrikle cihazla şarj olabilir ama oldukça fazla adım atmak gerekir. Birde o ayakkabının yaylanması kişinin yürüyüşünü çok etkilemeli, prototipler gibi olursa kullanıcısı çıkmaz, daha doğal bir yürüme imkanı vermeli.
Bende 3-4 sene önce iki elektrik motorunu dişlilerinden birbirine kenetlemiştim bir elektrik moyoruna enerji vermiştim, diğer motorun ucuna bağladığım ampüle elektrik gelmişti, aydınlanmıştı ortalık:D
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seven44 6 yıl
helal olsun adamlara elin oglu cin gibi maşallah
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yc#1 6 yıl
Postacılara iyi haber.
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DH Misafiri 6 yıl en beğenilen
keşke bu ve bunun gibi araştırmaları bizim üniversitelerimizde de görsek
1 Yanıt Yanıtla +7
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ozzy55ozzy 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
keşke bu ve bunun gibi araştırmaları bizim üniversitelerimizde de görsek

Keske universite ogrencilere imkan sunsa imkani varsa da onlari saklamasa her ogrenci okul bitirmek icin okumuyor
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