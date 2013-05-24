PediPower, atılan adımları elektrik enerjisine dönüştürebiliyor

Haber Editörü
Fosil yakıtların iyice azaldığı günümüzde, farklı araştırma grupları alternatif enerji kaynakları üzerinde çalışmaya devam ediyor. Yeni geliştirilen PediPower isimli sistem ise, atılan adımları elektrik enerjisine dönüştürebiliyor.
ABD'de bulunan Rice Üniversitesi öğrenicileri tarafından geliştirilen PediPower, normal olarak kullanılan ayakkabıların altına takılan bir jeneratör sistemi. Özel dişli mekanizması, motoru ve bu mekanizmayı harekete geçiren topuk altında yer alan kolu sayesinde enerji üreten ve bu enerjiyi teller üzerinden aktararak depolayabilen prototip cihaz, şimdilik oldukça hantal bir yapıya sahip olsa da, günlük kullanım için uygun hale getirilmeye çalışılıyor.
Kullanıcıların akıllı cep telefonu ya da müzik çalar gibi cihazlarını kendi adımları sayesinde şarj edebilmeleri hedefiyle hazırlanan PediPower'ın, piyasaya sunulması halinde çok büyük bir talep ile karşılaşacağı tahmin ediliyor.
Proje hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıdan izleyerek, ürünün gerçekten nasıl çalıştığını görebilirsiniz.
http://technabob.com/blog/2013/05/24/pedipower-footstep-power-generator/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+TechnabobtechNewsBlog+%28Technabob%29 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
eminim bir çok türk arkadaş bunu düşünür evinde yapıp denemeler yapmıştır
ohh tak ayakkabıya bir alternatör bir dinamo sonra bastıkça metal parça hareket etsin döndürsün mili sonra proje diye bu forumda paylaşılsın bizim bi halttan anlamayan arkadaşlarda bak gavur neler yapmış diye kendini ezsin
şuan benim ürettiğim önemsemediğim bir proje olarak görmediğim şeyleri burada paylaşsam beni tanrı ilan ederler
Bende 3-4 sene önce iki elektrik motorunu dişlilerinden birbirine kenetlemiştim bir elektrik moyoruna enerji vermiştim, diğer motorun ucuna bağladığım ampüle elektrik gelmişti, aydınlanmıştı ortalık:D
Keske universite ogrencilere imkan sunsa imkani varsa da onlari saklamasa her ogrenci okul bitirmek icin okumuyor