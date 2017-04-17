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Pegasus'un Katarlılara satılacağı iddiasına yalanlama

Pegasus Hava Yolları’nın Katar’lı bir şirkete satılacağı ve referandum sonrasında açıklanacağı yönündeki sosyal medyada yayılan iddialara şirket cephesinden resmi açıklama geldi.
2 yıl
3,4b
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Pegasus'un Katarlılara satılacağı iddiasına yalanlama
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Bir süredir özellikle sosyal medyada hızla yayılan Pegasus’un satışına ilişkin detaylar resmi açıklama ile netlik kazandı. Kökeni 1990 yılına kadar uzanan Pegasus’un Genel Müdürü Mehmet Tevfik Nane, Reuters’a yaptığı açıklama ile satış iddialarını kesin bir dille yalanlamış.

Dünyanın en genç uçak filolarından birine sahip olan Pegasus, 2016 yılında 60 tane Boeing 737-800, 16 tane Airbus A320-200 satın alarak yaş ortalaması 5,5 olan 77 uçak ile hizmet veriyordu. 40 ülkeye tarifeli seferler yapan Pegasus hisselerinin Katar’a satışı iddiasınaysa Mehmet Nane yalanladı. Böyle bir şey olsa zaten öncelikle KAP’a bildirmek zorunda olduklarını ifade eden Nane, bu söylemlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Doluluk oranı geride kalan çeyrek dönemde %80,9 olan Pegasus, satış söylentilerinin yükselmesiyle birlikte borsada da hızlı bir değerlenmeye ulaştı. Sosyal medyadaki bu söylemlerin ve referandum sonrasında açıklanacağı yönündeki iddiaların nerden çıktığı büyük merak konusu. İlerleyen günlerde konuya dair yeni bir gelişme olursa sizlere hızlıca aktarmaya çalışacağız. Hatırlanacağı üzere Pegasus'a ait Airbus A320 tipi uçak geçtiğimiz hafta teknik bir arıza nedeni ile İstanbul seferini yaparken Paris'e acil iniş yapmak zorunda kalmıştı.


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WB 2 yıl en beğenilen
Sosyal medyanin %90 'i yalan dolan oldu, maalesef..
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drejtc 2 yıl
Özel şirket değilmi arkadaşım ister satar isterse köküne dinamit döşeyip patlatır sizene
Yanıtla +9
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fullflavor1977 2 yıl
Yani? Araba satilinca sucmu? almana satilinca OK`mi?

bizden gayrimenkul alinca suc, bizimkiler onlardan alinca OK`mi?

pencere meselesi, cok dar acidan bakiyorsunuz...
Yani? Araba satilinca sucmu? almana satilinca OK`mi?bizden gayrimenkul alinca suc, bizimkiler onlardan alinca OK`mi?pencere meselesi, cok...
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fredydexter 2 yıl
sadece pagasus degil borajet iflas eşiginde oda kepenk indirecek
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smart1978 2 yıl
Árabiye Cumhuriyeti ...
Ibadetini de Arapca yap...
Pegasus simdi satilmasa da yarin obur gun satilmayacaginin garantisi var midir ?
Pegasus un rotarlamada vs... berbat oldugunu iyi bilirim ve firsatim oldukca tercih etmiyorum . Ne zaman mecbur kalsam vakitsizlikten vs rotarlari ile pisman ediyor . O kadar saat rotar oluyor ki baska havayolu ile kalkis seferi nerdeyse ayni anda kalkiyor ! ...
Pegasus bence satilsin belki bu Araplar iyi yonetir rotar filan en aza indirirler ...
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mcrew 2 yıl
Vodafone ü da kararlılar alacak deniyordu. Ama ıngilizler son anda vazgeçti demek ki satmaktan.
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fullflavor1977 2 yıl
Yani? Araba satilinca sucmu? almana satilinca OK`mi?

bizden gayrimenkul alinca suc, bizimkiler onlardan alinca OK`mi?

pencere meselesi, cok dar acidan bakiyorsunuz...
1 Yanıt Yanıtla +6
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Virinom 2 yıl fullflavor1977
fullflavor1977

Yani? Araba satilinca sucmu? almana satilinca OK`mi?

bizden gayrimenkul alinca suc, bizimkiler onlardan alinca OK`mi?

pencere meselesi, cok dar acidan bakiyorsunuz...


Arapların ne kadar geride olduğu ortada. Ülkenin araplarla ilişikisi arttıkça bizi de geriye gideceğiz(gidiyoruz).
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V4LKyR 2 yıl
El arabiya yetiminel gahirreh.
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nefendim 2 yıl V4LKyR
V4LKyR
El arabiya yetiminel gahirreh.

El köprüyye gısganiyye Avıroppe, Amarikka
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drejtc 2 yıl
Özel şirket değilmi arkadaşım ister satar isterse köküne dinamit döşeyip patlatır sizene
Yanıtla +9
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selcuksert38 2 yıl
Arap bile gözünü açtı
Petrol ün biteceğini anlayınca parayla firma alıyor
Bizim sazanlar da doları görünce...
Geçen gün Yatsan a gittim laf arasında Araplara satıldıklarını söylediler
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CeyKalDa 2 yıl
haber doğru
referandum sonucu kesinleşince satış süreci başlayacak
o değilde böyle kar eden bir havayolunun 900 milyon avroya satılacak olması düşündürücü
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emre1393 2 yıl
bu gidişle hepimizi katarlılara satacaklar, az kaldı.
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WB 2 yıl en beğenilen
Sosyal medyanin %90 'i yalan dolan oldu, maalesef..
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