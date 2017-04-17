Pegasus'un Katarlılara satılacağı iddiasına yalanlama

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Bir süredir özellikle sosyal medyada hızla yayılan Pegasus’un satışına ilişkin detaylar resmi açıklama ile netlik kazandı. Kökeni 1990 yılına kadar uzanan Pegasus’un Genel Müdürü Mehmet Tevfik Nane, Reuters’a yaptığı açıklama ile satış iddialarını kesin bir dille yalanlamış.

Dünyanın en genç uçak filolarından birine sahip olan Pegasus, 2016 yılında 60 tane Boeing 737-800, 16 tane Airbus A320-200 satın alarak yaş ortalaması 5,5 olan 77 uçak ile hizmet veriyordu. 40 ülkeye tarifeli seferler yapan Pegasus hisselerinin Katar’a satışı iddiasınaysa Mehmet Nane yalanladı. Böyle bir şey olsa zaten öncelikle KAP’a bildirmek zorunda olduklarını ifade eden Nane, bu söylemlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Doluluk oranı geride kalan çeyrek dönemde %80,9 olan Pegasus, satış söylentilerinin yükselmesiyle birlikte borsada da hızlı bir değerlenmeye ulaştı. Sosyal medyadaki bu söylemlerin ve referandum sonrasında açıklanacağı yönündeki iddiaların nerden çıktığı büyük merak konusu. İlerleyen günlerde konuya dair yeni bir gelişme olursa sizlere hızlıca aktarmaya çalışacağız. Hatırlanacağı üzere Pegasus'a ait Airbus A320 tipi uçak geçtiğimiz hafta teknik bir arıza nedeni ile İstanbul seferini yaparken Paris'e acil iniş yapmak zorunda kalmıştı.