Uçaklardaki kara kutu nedir, ne işe yarar?

Havacılık endüstrisi en güvenli ulaşım aracı olarak bilinir. Elbette bu başarı tesadüfi değildir. Havacılığın mükemmel güvenlik standartları genellikle önemli can kayıplarının yaşandığı trajik uçak kazalarından sonra geliştirilmiştir. Uçak kara kutuları (uçuş kayıt cihazları olarak bilinir), uçuş sayısındaki muazzam artışa rağmen endüstrinin güvenlik standartlarını hızla artırmasını sağlayan kritik bileşendir. Havacılıkta vazgeçilmez unsur olan kara kutu (black box) sayesinde uçak kazanlarına neden olan arızaların %90’ına kadarının tespit edilebilebildiği bilinmektedir. Peki, uçaklarda kara kutu nedir, nasıl çalışır, uçağın neresinde bulunur, hangi renktir? İşte hayati bileşen kara kutu hakkında tüm merak edilenler.

Kara kutu nedir ✈️

Tam Boyutta Gör Kara kutu (uluslarası kullanım şekliyle flight recorder), bir uçuş kayıt cihazıdır. Kara kutu, her hava aracında bulunması gereken uçuş veri kaydedicisidir. Tüm uçuş bilgileri, belirli bir algoritma ile kara kutuya kaydedilir. Bu, kaydedilen uçuş verilerinin yetkililer tarafından ihtiyaç duyulduğunda erişilebilir olmasını sağlar.

Kara kutular, uçağın uçuş veri kaydedicisini (FDR) ve kokpit ses kaydedicisini (CVR) ifade eder. Bunlar genelde ayrı modüllerdir ancak bazı modern versiyonlar hem FDR’yi hem de CVR’yi tek bir ünitede birleştirir. Kara kutu, genellikle bir kazadan kaynaklanan hasarı en aza indirmek için uçağın kuyruğuna yerleştirilir.

Kara kutu, granit kadar sağlam olacak şekilde tasarlanmıştır. 1100 derece sıcaklıkta bile yapısal bütünlüğü belirli bir süre bozulmadan kalabilir. Kara kutular uçağa monte edilmeden önce birçok güvenlik testine tabi tutulur. Uçaklarda yalnızca bu güvenlik testlerinden geçebilen kara kutular kullanılır.

Kara kutular adlarının aksine kutu şeklinde veya siyah değildir; bir uçak kazasından sonra kolayca bulunabilmeleri için parlak turuncuya boyanmıştır. Her biri 10.000 - 15.000 dolar arasında fiyatlandırılan ve yaklaşık 4.5 kg ağırlığında olan bu cihazlar, araştırmacıların bir kazadan önceki son olayları araştırmalarına olanak tanır.

FDR (Uçuş veri kaydedici) nedir ⏺️ Tam Boyutta Gör FDR açılımı Flight Data Recorder olup, Türkçede “Uçuş Veri Kaydedici” anlamına gelmektedir. FDR, uçağın performans parametrelerinin, sistem durumunun ve çevresel koşullarının ayrıntılı bir dijital kaydını sağlar ve herhangi bir olumsuz olayın koşullarına ilişkin önemli fikirler sunar. Bir uçağın piste yaptığı andan varış noktasına indiği ana kadar Uçuş Veri Kaydedici (FDR), uçuş verilerini titizlikle kaydeder. Bu verilere irtifa, hava hızı, yön, dikey ivme, kontrol girişleri, motor parametreleri ve sistem işlevselliği dahildir ancak bunlarla sınırlı değildir. Bu tür kapsamlı veri yakalama, her uçuş manevrasının, sistem operasyonunun ve çevresel etkinin inceliklerini titizlikle belgeleyen dijital bir ayak izi görevi görür. Yüksek etkili çarpışmalar, aşırı sıcaklıklar ve suya batma gibi en zorlu koşullara dayanacak şekilde tasarlanan Uçuş Veri Kaydedicinin dayanıklılığı, felaket olaylar karşısında bile kritik uçuş verilerinin korunmasını sağlar. Sağlam, yangına dayanıklı bir kasa içinde bulunan çarpışmaya dayanıklı bellek birimi, her uçuşun özünü kapsülleyerek bozulmaya karşı korur. FDR, bir havacılık olayı veya kazası sonrasında araştırmacılara olayın gizemlerini çözmek için bilgi sağlar. Uçuş Veri Kaydedici, olay sonrası analizdeki rolünün ötesinde, havacılık sektöründe proaktif güvenlik yönetiminin temel taşı olarak hizmet eder. Uçuş veri kaydedici özellikleri Kaydedilen süre: 25 saat (kesintisiz)

Parametre sayısı: 18 - 1000+

Darbe toleransı: 3400Gs / 6.5 ms

Yangına dayanıklılık: 1100 ℃ / 30 dk

Su basıncına dayanıklılık: 6000 metre

Su altı konum belirleyici: 37.5 KHz