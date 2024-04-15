İran'ın İsrail'e saldırısı 11 Eylül sonrası en büyük havacılık krizine neden oldu

Tam Boyutta Gör İran'ın İsrail'e yönelik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları Avrupa ve Asya arasında sefer yapan uçakların seçeneklerini daha da daraltmasına ve uçuşlarda aksamalara neden oldu. Son iki gün içinde aralarında THY, Pegasus, Ajet, Qantas, Alman Lufthansa, United Airlines ve Air India’nın da bulunduğu en az bir düzine havayolu şirketi uçuşlarını iptal etmek veya yeniden yönlendirmek zorunda kaldı.

11 Eylül sonrası en büyük havacılık krizi

Tam Boyutta Gör Hava sahası ve havaalanlarını izleyen OPSGROUP'un kurucusu Mark Zee'ye göre İran'ın İsrail'e yönelik saldırısı 11 Eylül 2001'de Dünya Ticaret Merkezi'ne yapılan saldırıdan bu yana havacılıkta yaşanan en büyük krizdi. Mark Zee, verdiği demeçte "O zamandan beri bu kadar çok farklı hava sahasının bu kadar hızlı bir şekilde kapatıldığı bir durumla karşılaşmamıştık ve bu da kaos yaratıyor" ifadelerini kullanırken aksaklıkların birkaç gün daha sürebileceğini sözlerine ekledi.

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Yaşanılan son güzergah sorunları İsrail ile Hamas ve Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar nedeniyle zaten kısıtlamalarla karşı karşıya olan havacılık sektörünün elini zora sokuyor. Zee ayrıca havayolu şirketlerinin Ortadoğu için yeni rotalar oluşturmak zorunda kalacağını da belirtiyor. Zee, İran hava sahasının Avrupa ve Asya arasında seyahat eden havayolları tarafından kullanıldığını ve bu havayolu şirketlerinin Türkiye üzerinden ya da Mısır ve Suudi Arabistan üzerinden olmak üzere iki alternatif güzergahla sınırlanacağını söyledi.

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