Pegasus'tan tarihi anlaşma: Boeing'e 200 uçak siparişi verdi!

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Tam Boyutta Gör Pegasus Hava Yolları, Boeing ile tarihi bir anlaşma imzalayarak 200 adet Boeing 737-10 model uçak siparişi verdi. 36 milyar dolarlık dev anlaşma kapsamında, ilk 100 uçak 2028 yılından itibaren Pegasus filosuna katılacak.

Anlaşma kapsamında 2028 yılından itibaren alınacak olan 100 uçağın dışında, ilave 100 adede kadar uçak satın alma opsiyonu bulunuyor.

%20 daha düşük yakıt tüketimi sunacak

Pegasus tarihindeki bu en büyük sipariş, Boeing’in 737 MAX ailesinin en büyük tek koridorlu uçağı olan Boeing 737-10 modelini kapsıyor. Bu uçaklar, CFM International LEAP-1B motorları sayesinde önceki nesile göre %20 daha düşük yakıt tüketimi sunarak, Pegasus'un verimlilik ve çevresel hedeflerine katlı sağlayacak.

Boeing 737-10, 230 yolcu taşıma kapasitesine sahip olup, geniş kabin ve büyük bagaj bölmeleri ile daha konforlu bir seyahat deneyimi vadediyor. Pegasus, bu uçaklarla kısa ve orta mesafeli uçuşlarındaki verimliliğini artırmayı ve uçuş ağını genişletmeyi planlıyor.

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Pegasus Hava Yolları CEO’su Güliz Öztürk, imzalanan anlaşmayla ilgili yaptığı açıklamada, “Türkiye’de ve yurt dışında büyüme, yeni rotalar açarak uçuş ağımızı genişletme hedeflerimiz doğrultusunda, filomuza yatırım yapmaya devam ediyoruz. Halen 4,5 yaş ortalamasıyla Türkiye’nin en genç filosuna sahibiz. Boeing uçakları, Pegasus’un havacılık sektörüne girdiği 1990 yılından itibaren operasyonlarımızın ayrılmaz bir parçası oldu. Bu yeni sipariş, Türkiye'nin havacılık sanayisinde de önemli fırsatlar yaratacak” dedi.

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