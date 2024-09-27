Pegasus, pilotların anonslarını yapay zeka ile yolcuların diline çevirecek

Yapay zekalı pilot anonsu özelliği İspanyolca, Arapça ve Rusça konuşan ülkelerdeki seferlerde kullanılacak. Pilotun ses tonu klonlanarak gerçekçi bir şekilde ilgili dilde anons yapılacak.
Uygulama ilk olarak 24 Eylül’deki Sevilla seferiyle hayata geçirildi. Ekim sonu itibarıyla İspanyolca, Arapça ve Rusça konuşan ülkelerdeki tüm seferlerde uygulanacak. Yapılan anonslarda uçuş bilgileri, hava durumu, varış noktası, kaptan adı ve uçuş süresi gibi bilgiler yolcularla paylaşılacak.
Pegasus, yapay zeka ile ses klonlama ve farklı dillerde anons sistemini 2023’te ABD’de Silikon Vadisi’nde kurulan Pegasus Innovation Lab bünyesinde geliştirdi. Sistem Voiser AI isimli yapay zeka aracını kullanarak erkek ve kadın pilotların sesini doğal bir şekilde klonluyor ve yolcuların diline çeviriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu