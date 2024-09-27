Pegasus, pilotların anonslarını yapay zeka ile yolcuların diline çevirecek

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Tam Boyutta Gör Pegasus Hava Yolları, yapay zekayı uçuşlarındaki anonslarda kullanmaya başladı. Pilotların İngilizce anonsları yapay zeka ile yolcuların ana diline çevrilecek.

Yapay zekalı pilot anonsu özelliği İspanyolca, Arapça ve Rusça konuşan ülkelerdeki seferlerde kullanılacak. Pilotun ses tonu klonlanarak gerçekçi bir şekilde ilgili dilde anons yapılacak.

Uygulama ilk olarak 24 Eylül’deki Sevilla seferiyle hayata geçirildi. Ekim sonu itibarıyla İspanyolca, Arapça ve Rusça konuşan ülkelerdeki tüm seferlerde uygulanacak. Yapılan anonslarda uçuş bilgileri, hava durumu, varış noktası, kaptan adı ve uçuş süresi gibi bilgiler yolcularla paylaşılacak.

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Pegasus, yapay zeka ile ses klonlama ve farklı dillerde anons sistemini 2023’te ABD’de Silikon Vadisi’nde kurulan Pegasus Innovation Lab bünyesinde geliştirdi. Sistem Voiser AI isimli yapay zeka aracını kullanarak erkek ve kadın pilotların sesini doğal bir şekilde klonluyor ve yolcuların diline çeviriyor.

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Pegasus, pilotların anonslarını yapay zeka ile çevirecek