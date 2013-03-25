Pentax K3 FF DSLR modeli 27 Mart tarihinde ortaya çıkabilir





Ürettiği başarılı fotoğraf makinesi ve lens modelleri ile tanıdığımız Pentax'tan yakın zaman içerisinde beş yeni DSLR fotoğraf makinesi geleceği daha önce ortaya çıkmış ve markanın takipçilerini oldukça sevindirmişti. Bugün ortaya çıkan bilgiler ise K3 ismine sahip olacak fotoğraf makinesinin 27 Mart tarihinde piyasaya geleceği yönünde.

Mike Svitek isimli fotoğrafçının Google+ hesabında, "Pentax K3 modelini test ediyorum" şeklinde bir yazı ve örnek fotoğraflar koyması, ayrıca RiceHigh's Pentax Blog üzerinde 27 Mart tarihi için yeni ürün duyurusu geri sayımı başlaması sonucu tekrardan alevlenen K3 dedikodularının bu sefer gerçekleşmesine büyük şans veriliyor.

Pentax taraftarları tarafından uzun zamandır beklenen FF(Tam Kare) fotoğraf makinesi olması beklenen K3'ün, şimdilik 24MP FF sensör ve ISO 102,400 oranına çıkabildiği teknik olarak biliniyor. Daha önce Pentax tarafından onaylanan ancak çıkış tarihi belirtilmemiş olan FF DSLR fotoğraf makinesinin K3 modeli olup olmadığını iki gün içinde öğreneceğiz.

Konu hakkında bağlantılar:

http://ricehigh.blogspot.com

https://plus.google.com/109859150130478662888/posts/38szYDDfJCt

https://twitter.com/svitekphotos/status/314424040804720640/photo/1

http://photorumors.com/2013/03/24/pentax-k-3-24mp-full-frame-camera-announcement-on-march-27th/#more-40550