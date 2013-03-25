Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Pentax K3 FF DSLR modeli 27 Mart tarihinde ortaya çıkabilir

6 yıl
1,2b
1
24
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Ürettiği başarılı fotoğraf makinesi ve lens modelleri ile tanıdığımız Pentax'tan yakın zaman içerisinde beş yeni DSLR fotoğraf makinesi geleceği daha önce ortaya çıkmış ve markanın takipçilerini oldukça sevindirmişti. Bugün ortaya çıkan bilgiler ise K3 ismine sahip olacak fotoğraf makinesinin 27 Mart tarihinde piyasaya geleceği yönünde.
Mike Svitek isimli fotoğrafçının Google+ hesabında, "Pentax K3 modelini test ediyorum" şeklinde bir yazı ve örnek fotoğraflar koyması, ayrıca RiceHigh's Pentax Blog üzerinde 27 Mart tarihi için yeni ürün duyurusu geri sayımı başlaması sonucu tekrardan alevlenen K3 dedikodularının bu sefer gerçekleşmesine büyük şans veriliyor.
Pentax taraftarları tarafından uzun zamandır beklenen FF(Tam Kare) fotoğraf makinesi olması beklenen K3'ün, şimdilik 24MP FF sensör ve ISO 102,400 oranına çıkabildiği teknik olarak biliniyor. Daha önce Pentax tarafından onaylanan ancak çıkış tarihi belirtilmemiş olan FF DSLR fotoğraf makinesinin K3 modeli olup olmadığını iki gün içinde öğreneceğiz.
Konu hakkında bağlantılar: 
  • http://ricehigh.blogspot.com
  • https://plus.google.com/109859150130478662888/posts/38szYDDfJCt
  • https://twitter.com/svitekphotos/status/314424040804720640/photo/1 

http://photorumors.com/2013/03/24/pentax-k-3-24mp-full-frame-camera-announcement-on-march-27th/#more-40550 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Ed - 6 yıl
Bence 289 yerinden weather sealing yaptık deyip onun üzerinden pazarlayacaklar :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mizantropia 6 yıl
Süre 21 güne çıktı


ricehigh.blogspot.com/...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Odyofilci 6 yıl
Zommby
Hadi biran önce çıksın şu ff de ff uyumlu pentax lenslerimi üç misli fiyatlara satacam...



Tabi o fiyata alacak birini bulabilirsen satarsın , zaten millet ucuz diye geçiyo pentax a
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
theyapici 6 yıl
24 mü d600 sensörü ile çıkarsa yazık pentaxa
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ed - 6 yıl
Neden YAZIK, merak ettim @theyapici
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
spirituals 6 yıl theyapici
theyapici

24 mü d600 sensörü ile çıkarsa yazık pentaxa

d7000 sensörlü K5 vardı hocam . Ondan daha iyi sonuçlar verebilen , hatırlatırım size .
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ed - 6 yıl
Hadi hayırlı olsun :))

Yazan kişinin yorumuna bakılırsa yuvarlak olarak şunları demiş;

"Tonlar çok hoşuma gitti, dinamik alan etkileyici, ancak çözünürlük benim tarzıma göre çok yüksek olmasına rağmen noise azaltma işleminde avantaj sağlıyor. Yine de temizleme işleminden önce bile çok az noise var, ancak 6400'de belli olmaya başlıyor. 25.600'de belrginleşiyor, 102.400'de ise oldukça kötü. Daha önce de dediğim gibi bu kamera, rakipleri ile karşılaştırıldığında Nikon'a karşı D800 - D4 arasında, Canon'a karşı da 5D III ile 1DX sınıfları arasında bir yerde konumlanıyor."

Buradan spekülasyon yapacak olursak 24-36mp arasında bir çözünürlük olacak. Bence 24 olacak. Prosumer FF ile hız makinesi FF arasında ise akla 24MP geliyor. 36MP, uzun süredir Pentax FF için bekleyen fanları gene durdurabilir. Yanlız gene tam bir segmente hitap eden bir makine değil de iki sınıfın arasında bir makine çıkarırlarsa (mesela K5; pro gövde özellikleri taşıyan orta sınıf bir gövde) gene hedef kitlesini doğrultamayacaklar. Çünkü hızlı FF isteyen kullanıcıya yeterince hızlı gelmeyecek, normal FF isteyen kullanıcıya da yeterince ucuz gelmeyecek. Ama Pentax gövdelerin fiyatları hızlı düştüğünden bu da bir süre sonra K5 gibi fiyatı sabitlenerek klasikler arasında yerini alabilir.

Tabi ISO manyakları da artık 5 haneli iso rakamlarıyla kedi fotoğrafı çekmeye başlayabilecek. :)) K3'ün duş alma videoları yayınlanacak. Duş sırasında sıcak sudan soğuk suya atlarken havada lens değiştirecek. Bunlar da açıklanmayan özellikleri. Sonra Canikonculardan da böyle deneyimler beklenecek. :))

Noise olayında K5 zaten çok iyiydi, bu gövdenin daha da çok iyi olacağını düşünüyorum.

Bi de hangi kit ile gelecek acaba. Yanına bir de 24-xx veya 24-1xx aralığında kit de duyurulması lazım ki şov yarım kalmasın.

Bi de bi 24-70 2.8. :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zommby 6 yıl
Hadi biran önce çıksın şu ff de ff uyumlu pentax lenslerimi üç misli fiyatlara satacam...


Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hdtv 6 yıl
nihayet pentax tan bir ff gelsin çok iyi olur
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1175 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Fotoğraf Makineleri, pentax ve
2 etiket daha DSLR fotoğraf makinesi
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Ultrabook Dünyası Bölüm 1: "2si1 arada ultrabook'lar yeni video programımızda" 6 yıl Casper Nirvana One hepsi bir arada bilgisayar video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim