Pentax K3 FF DSLR modeli 27 Mart tarihinde ortaya çıkabilir

Haber Editörü
Mike Svitek isimli fotoğrafçının Google+ hesabında, "Pentax K3 modelini test ediyorum" şeklinde bir yazı ve örnek fotoğraflar koyması, ayrıca RiceHigh's Pentax Blog üzerinde 27 Mart tarihi için yeni ürün duyurusu geri sayımı başlaması sonucu tekrardan alevlenen K3 dedikodularının bu sefer gerçekleşmesine büyük şans veriliyor.
Pentax taraftarları tarafından uzun zamandır beklenen FF(Tam Kare) fotoğraf makinesi olması beklenen K3'ün, şimdilik 24MP FF sensör ve ISO 102,400 oranına çıkabildiği teknik olarak biliniyor. Daha önce Pentax tarafından onaylanan ancak çıkış tarihi belirtilmemiş olan FF DSLR fotoğraf makinesinin K3 modeli olup olmadığını iki gün içinde öğreneceğiz.
Konu hakkında bağlantılar:
- http://ricehigh.blogspot.com
- https://plus.google.com/109859150130478662888/posts/38szYDDfJCt
- https://twitter.com/svitekphotos/status/314424040804720640/photo/1
http://photorumors.com/2013/03/24/pentax-k-3-24mp-full-frame-camera-announcement-on-march-27th/#more-40550 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ricehigh.blogspot.com/...
Tabi o fiyata alacak birini bulabilirsen satarsın , zaten millet ucuz diye geçiyo pentax a
d7000 sensörlü K5 vardı hocam . Ondan daha iyi sonuçlar verebilen , hatırlatırım size .
Yazan kişinin yorumuna bakılırsa yuvarlak olarak şunları demiş;
"Tonlar çok hoşuma gitti, dinamik alan etkileyici, ancak çözünürlük benim tarzıma göre çok yüksek olmasına rağmen noise azaltma işleminde avantaj sağlıyor. Yine de temizleme işleminden önce bile çok az noise var, ancak 6400'de belli olmaya başlıyor. 25.600'de belrginleşiyor, 102.400'de ise oldukça kötü. Daha önce de dediğim gibi bu kamera, rakipleri ile karşılaştırıldığında Nikon'a karşı D800 - D4 arasında, Canon'a karşı da 5D III ile 1DX sınıfları arasında bir yerde konumlanıyor."
Buradan spekülasyon yapacak olursak 24-36mp arasında bir çözünürlük olacak. Bence 24 olacak. Prosumer FF ile hız makinesi FF arasında ise akla 24MP geliyor. 36MP, uzun süredir Pentax FF için bekleyen fanları gene durdurabilir. Yanlız gene tam bir segmente hitap eden bir makine değil de iki sınıfın arasında bir makine çıkarırlarsa (mesela K5; pro gövde özellikleri taşıyan orta sınıf bir gövde) gene hedef kitlesini doğrultamayacaklar. Çünkü hızlı FF isteyen kullanıcıya yeterince hızlı gelmeyecek, normal FF isteyen kullanıcıya da yeterince ucuz gelmeyecek. Ama Pentax gövdelerin fiyatları hızlı düştüğünden bu da bir süre sonra K5 gibi fiyatı sabitlenerek klasikler arasında yerini alabilir.
Tabi ISO manyakları da artık 5 haneli iso rakamlarıyla kedi fotoğrafı çekmeye başlayabilecek. :)) K3'ün duş alma videoları yayınlanacak. Duş sırasında sıcak sudan soğuk suya atlarken havada lens değiştirecek. Bunlar da açıklanmayan özellikleri. Sonra Canikonculardan da böyle deneyimler beklenecek. :))
Noise olayında K5 zaten çok iyiydi, bu gövdenin daha da çok iyi olacağını düşünüyorum.
Bi de hangi kit ile gelecek acaba. Yanına bir de 24-xx veya 24-1xx aralığında kit de duyurulması lazım ki şov yarım kalmasın.
Bi de bi 24-70 2.8. :)