Pentax K-3 II DSLR fotoğraf makinesi resmi olarak duyuruldu





Ricoh, dün bütün bilgilerini öğrendiğimiz yeni DSLR fotoğraf makinesi Pentax K-3 II'yi bugün resmi olarak kullanıcıların beğenesine sundu.

Geçtiğimiz yıl içerisinde satışa sunulan Pentax K-3'ün üzerine hazırlanan K-3 II, gövde tasarımı olarak aynı çizgiyi devam ettiriyor ve teknik olarak da çok büyük yenilikler taşımıyor. Bu doğrultuda merkezde K-3 ile aynı 24 megapiksel çözünürlükte bir APS-C CMOS sensör yer alan ve "Low Pass" filtresi barındırmamasıyla ciddi bir fotoğraf kesinliği vaat eden DSLR fotoğraf makinesi, buna rağmen geliştirilmiş moire (Dokular üzerinde oluşan istenmeyen çizgiler) önleme performansıyla da dikkatleri üzeri çekiyor. Pentax K-3 II aynı zamanda SR adı verilen dahili titreşim azaltma sistemiyle de elde yapılan çekimleri daha keskin hale getirerek 4 ila 5 durak arasında avantaj getirebiliyor.

Gücünü firmanın PRIME III işlemcisinden alan ve bu sayede 8.3 kare seri çekim hızına ulaşabilen Pentax K-3 II, 100-51200 ISO aralığı, saniyede 60 veya 30 kare Full HD (1920x1080 piksel) video çekim kapasitesi, 86,000 piksel RBG ölçüm sensörü ve SAFOX otomatik netleme sistemi (27 nokta AF - 25 çapraz) gibi diğer teknik detayları taşırken, piksel kaydırma teknolojisiyle yüksek çözünürlüklü çekimler (Dört farklı sabit objeyi fotoğraflayıp birleştirilerek firmanın tabiriyle ultra yüksek çözünürlük seviyesine çıkılıyor) yapabiliyor ve dahili GPS birimiyle yaptığı çekimlere konum bilgilerini dahil edebiliyor. Makine bağlantı noktasında ise USB3.0 ile HDMI portlarını taşıyor.

Çok daha rahat çekim ve görüntüleme için bünyesinde %100 kapsama alanı ile 0.95x kat büyütmeye sahip optik vizör ve 3.2-inç TFT LCD ekran bulunan fotoğraf makinesi, 92 noktadan yalıtımlı gövdesiyle diğer Pentax gövdeler gibi suya ve toza karşı ciddi bir dayanıklılık sergileyebiliyor. K-3'ün aksine herhangi bir dahili flaş taşımayan K-3 II, çift SD hafıza kartı yuvasıyla farklı formatlarda çoklu kayıt gerçekleştirebiliyor ve 131.5 x 102.5 x 77.5 boyut ile 800 gramlık magnezyum alaşım gövdesiyle de K-3'den biraz daha büyük ancak hafif bir alternatif oluşturuyor.

Ricoh'un en yeni DSLR fotoğraf makinesi Pentax K-3 II, 1100$ fiyat etiketiyle Mayıs ayında satışa çıkıyor.





http://www.dpreview.com/articles/8471769357/ricoh-unveils-pentax-k-3-ii-with-pixel-shift-resolution-mode