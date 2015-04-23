Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Pentax K-3 II DSLR fotoğraf makinesi resmi olarak duyuruldu

4 yıl
2,7b
1
4
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Pentax K-3 II DSLR fotoğraf makinesi resmi olarak duyuruldu


Ricoh, dün bütün bilgilerini öğrendiğimiz yeni DSLR fotoğraf makinesi Pentax K-3 II'yi bugün resmi olarak kullanıcıların beğenesine sundu.
Geçtiğimiz yıl içerisinde satışa sunulan Pentax K-3'ün üzerine hazırlanan K-3 II, gövde tasarımı olarak aynı çizgiyi devam ettiriyor ve teknik olarak da çok büyük yenilikler taşımıyor. Bu doğrultuda merkezde K-3 ile aynı 24 megapiksel çözünürlükte bir APS-C CMOS sensör yer alan ve "Low Pass" filtresi barındırmamasıyla ciddi bir fotoğraf kesinliği vaat eden DSLR fotoğraf makinesi, buna rağmen geliştirilmiş moire (Dokular üzerinde oluşan istenmeyen çizgiler) önleme performansıyla da dikkatleri üzeri çekiyor. Pentax K-3 II aynı zamanda SR adı verilen dahili titreşim azaltma sistemiyle de elde yapılan çekimleri daha keskin hale getirerek 4 ila 5 durak arasında avantaj getirebiliyor.
Gücünü firmanın PRIME III işlemcisinden alan ve bu sayede 8.3 kare seri çekim hızına ulaşabilen Pentax K-3 II, 100-51200 ISO aralığı, saniyede 60 veya 30 kare Full HD (1920x1080 piksel) video çekim kapasitesi, 86,000 piksel RBG ölçüm sensörü ve SAFOX otomatik netleme sistemi (27 nokta AF - 25 çapraz) gibi diğer teknik detayları taşırken, piksel kaydırma teknolojisiyle yüksek çözünürlüklü çekimler (Dört farklı sabit objeyi fotoğraflayıp birleştirilerek firmanın tabiriyle ultra yüksek çözünürlük seviyesine çıkılıyor) yapabiliyor ve dahili GPS birimiyle yaptığı çekimlere konum bilgilerini dahil edebiliyor. Makine bağlantı noktasında ise USB3.0 ile HDMI portlarını taşıyor.
Pentax K-3 II DSLR fotoğraf makinesi resmi olarak duyuruldu
 
Çok daha rahat çekim ve görüntüleme için bünyesinde %100 kapsama alanı ile 0.95x kat büyütmeye sahip optik vizör ve 3.2-inç TFT LCD ekran bulunan fotoğraf makinesi, 92 noktadan yalıtımlı gövdesiyle diğer Pentax gövdeler gibi suya ve toza karşı ciddi bir dayanıklılık sergileyebiliyor. K-3'ün aksine herhangi bir dahili flaş taşımayan K-3 II, çift SD hafıza kartı yuvasıyla farklı formatlarda çoklu kayıt gerçekleştirebiliyor ve 131.5 x 102.5 x 77.5 boyut ile 800 gramlık magnezyum alaşım gövdesiyle de K-3'den biraz daha büyük ancak hafif bir alternatif oluşturuyor. 
Ricoh'un en yeni DSLR fotoğraf makinesi Pentax K-3 II, 1100$ fiyat etiketiyle Mayıs ayında satışa çıkıyor. 


http://www.dpreview.com/articles/8471769357/ricoh-unveils-pentax-k-3-ii-with-pixel-shift-resolution-mode Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
VefaMetin 4 yıl
Harika cihazlar çıkarıyor Pentax. Çıkan cihazlar muadillerinden hep bir adım önde. Hemen her ülkede kemik bir kitlesi de var. Böyle devam ederse ve yıl sonunda FF gövdeyi de çıkarırsa pastadan aldığı pay önemli ölçüde artacaktır. Şahsen FF yi sabırsızlıkla bekleyenlerdenim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
acordis 4 yıl
FF gövde ekim sonu cikacak yanliz bu k3II ile apsc sinifinda en iyisi diyebilirim. Bu body ile ff e isinma turlari yapiyor yanliz ff hangi lens ile cikacak ve fiatida ne olacak k3II 1000 euro ile almanyada cikti ff de 1500-2000 euro arasinda olabilir eger 1500 euroya yakin cikarsa bayagi satar ve ilk alanlardan biriside ben olurum bu söylediklerim almanyadaki pentaxcilar icin herkes sabirsizlikla bekliyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Piêr Dé Sans 4 yıl
10 yıldır ff objektifleri var, bir o kadar süredir de FF spekülasyonları dönüyor. SIrf o yüzden uzaklaştı millet pentax dan.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ciftkazmali 4 yıl
pentax ff gövde çıkarmadı daha
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl A4 Tech Bloody G501 Oyuncu Kulaklığı İncelemesi 4 yıl Vodafone Akıllı değişim kampanyası Samsung Galaxy S6 Edge ve Galaxy S6 4 yıl Razer Kraken 7.1 Chroma Oyuncu Kulaklığı video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim