Pentax, çok yakın bir zamanda beş yeni DSLR modelini duyurabilir





Fotoğraf sistemleri denildiği zaman akla ilk gelen firmalardan birisi olan Pentax, son gelen bilgilere göre beş yeni DSLR modelini yakın bir zaman içerisinde duyurabilir.

PhotoRumors'un edindiği bilgiye göre dünyaca ünlü fotoğraf sistemleri firması Pentax, 400 ile 2000$ arasında beş yeni DSLR fotoğraf makinesini 1 ya da 2 ay içerisinde kullanıcılar karşısına getirebilir. APS-C temelli olması beklenen fotoğraf makinelerinden, 2000$ fiyat seviyesinde bir modelin tam kare (Full Frame) olabileceğini belirten site, bu fiyat aralığında Nikon D600 gibi fotoğraf makinelerinin alınabildiğini örnek gösteriyor.

Ayrıca Nikon'un yakın zamanda tanıttığı üst seviye Coolpix A fotoğraf makinesi gibi APS-C sensöre sahip ve 700$ fiyat etiketine sahip yeni bir kompakt fotoğraf makinesini de Pentax'tan görme ihtimalimiz yüksek. Daha önce gelen bilgilere göre bu kompakt fotoğraf makinesi modelinin Ricoh GR Dgital V olabileceği belirtiliyor.

Uzun zamandır kullanıcıları tarafından tam kare fotoğraf makinesi beklenen Pentax, umarız bu sefer bu özleme son verir.

http://photorumors.com/2013/03/10/pentax-rumored-to-announce-several-new-dslrs-and-a-new-compact-aps-c-camera/

http://photorumors.com/2013/03/10/pentax-rumored-to-announce-several-new-dslrs-and-a-new-compact-aps-c-camera/